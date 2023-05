Épouvantails d’hier et d’aujourd’hui

Durant des siècles, les créateurs masculins auront trôné à peu près seuls au panthéon glorieux. Dans la foulée du mouvement #MoiAussi, les femmes artistes trouvent enfin sur les cimaises, les écrans et les scènes une lumière trop longtemps voilée. Quitte à barbouiller les portraits moustachus des héros d’hier. L’homme blanc, macho, coureur, tyrannique, fut-il extirpé d’un passé phallocrate à mettre en contexte, est notre épouvantail d’aujourd’hui. Il y a motifs à griefs, faut dire…

Mais à l’heure des hommages, comment célébrer des démiurges d’antan devenus symboles d’oppression intime ? Le milieu culturel marche sur des œufs. Tout compte fait, si Robert Lepage, dans Le projet Riopelle, a brossé le peintre de L’Isle-aux-Grues sous des traits négatifs, c’est peut-être parce que son profil lui semblait trop rebutant pour le magnifier, même à travers sa charge créatrice. Le centenaire du peintre automatiste soulève des malaises, comme le cinquantenaire post mortem de Picasso servi avec bémols d’usage : attention, croqueur de femmes ! N’empêche : les rayons de son legs immense éblouissent sa postérité.

Des tentatives de réconcilier les courants contraires se profilent. Tant mieux ! Ainsi, au TNM, la fantasmagorie Le rêveur dans son bain. Ode à la magie, au rêve, à l’imagination, à la mémoire, ce spectacle pas toujours bien huilé a du charme et de l’inventivité. Une approche d’amplitude surtout. Son concepteur, Hugo Bélanger, y rend hommage à des géants masculins couronnés par la postérité autant qu’aux femmes artistes endormies dans leurs flacons congelés. Judicieuse quête d’équilibre entre deux tours de balancier.

Y surgissent des génies de la Belle Époque ou du XXe siècle, abreuvés au lait de la pure fantaisie. Ainsi, le prodigieux pionnier de l’animation Georges Méliès, le maître magicien Robert Houdin, Winsor McCay, bédéiste visionnaire père de Little Nemo. À leurs côtés, des défricheuses, telle Alice Guy, première réalisatrice de l’histoire, qui enfanta en 1896 la délicieuse fiction La fée aux choux en tant que simple « directrice de prises de vues ». Marquise Lepage nous l’avait mieux fait connaître en 1995 par son documentaire Le jardin oublié. Sur les planches du TNM, cette ondine du muet ressuscite à nouveau. Aussi la photographe dadaïste allemande Hannah Höch aux œuvres follement éclatées. Comme sa compatriote sculptrice Elsa von Freytag-Loringhoven, baronne dadaïste à qui Marcel Duchamp aurait « emprunté » l’idée de l’urinoir transformé en œuvre d’art, qui marqua son parcours.

À la sortie du théâtre, j’ai songé au cheminement raboteux de tant de créatrices au fil de l’histoire. Combien de Nannerl Mozart, claveciniste virtuose et compositrice admirée par son fabuleux frère, durent abandonner leurs carrières précoces à l’âge du mariage ? Aucune œuvre de sa main ne fut retrouvée. Nuls limbes obscurs n’entendent vibrer ses harmonies. Ça prenait au début du XXe siècle la personnalité brûlante de Colette pour triompher comme romancière après avoir servi de prête-plume à son époux Willy. La peintre française Sonia Delaunay attendit de son côté les années 1970 avant de goûter au miel de la gloire après un demi-siècle de création fulgurante. Tant d’obstacles furent semés sur le chemin des dames. Assez pour en faire trébucher plus d’une.

Au cinéma, c’est seulement au XXIe siècle que des réalisatrices prirent en grand nombre la barre de films de fiction. Sexisme endémique, iniquité historique à réparer. Cent fois oui. Reste que des cinéastes masculins se sentent à leur tour largués par le système. Mieux vaut, tempêtent-ils, être une femme (autochtone, si possible) pour recevoir des tapes dans le dos des institutions.

Juste retour des choses ! Plusieurs musées consacrent leurs expositions à des artistes féminines. Faut-il pour autant lever le nez sur les tableaux et sculptures des très machistes Rodin, Gauguin et consorts ? Par les temps qui courent, on efface, on condamne, on dédaigne des chefs-d’œuvre en brandissant l’immoralité de créateurs six pieds sous terre, jugés selon les codes du jour. Depuis quand l’amnésie aide-t-elle à éclairer nos trajectoires pour récolter les perles du chemin ? Ce passé-là a bel et bien existé avec ses lueurs et ses cruautés. Regardons-le dans le blanc des yeux.

Comme Hugo Bélanger avec Le rêveur dans son bain, il y a moyen d’être à la fois en faveur de l’égalité des sexes et allergique à la censure des trésors culturels de l’histoire. De marcher et de mâcher de la gomme en même temps, aurait dit Parizeau.

Je rêve qu’on échafaude un monde moins machiste, moins divisé et plus ouvert que le nôtre. Là où les œuvres immortelles, conçues par des êtres imparfaits des deux sexes, viendraient illuminer les esprits en quête de sens de nos avenirs troublés.