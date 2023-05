Longue route climat pour le Canada

En septembre 2020, l’ingénieur français, consultant et spécialiste de l’énergie et du climat Jean-Marc Jancovici affirmait que, pour respecter la limite retenue dans l’Accord de Paris d’augmentation de la température sous les 2 °C, les émissions de gaz à effet de serre (GES) devaient être divisées par trois d’ici 2050, soit une baisse de 5 % par an durant les 30 ans qui viennent.

« C’est à peu près ce que nous aurons vu comme baisse en 2020 à la suite du ralentissement économique engendré par le confinement. Autrement dit, il nous faudrait une COVID supplémentaire tous les ans durant 30 ans pour que l’on respecte les objectifs de l’Accord de Paris », avait-il illustré.

Plus près de nous, et plus près dans le temps, Farhad Panahov, économiste à la Banque Royale, retient que les émissions de GES du Canada ont atteint 670 millions de tonnes (Mt) en 2021. « Afin de rabaisser à 440 Mt les émissions canadiennes d’ici à 2030, il faudrait les faire diminuer quatre fois plus que pendant la pandémie. En dépit d’une diminution des émissions de 8,5 % par rapport à l’année de référence 2005, il va falloir intensifier les efforts pour atteindre la cible du gouvernement fédéral de réduction de 40 % des émissions d’ici à 2030, comme prévu dans le Plan de réduction des émissions. » Et on ne parle pas de la cible d’émissions nettes nulles en 2050.

Il faudra de l’ambition, beaucoup plus d’ambition. L’économiste propose un survol d’enjeux touchant certains des secteurs à plus forte intensité carbone.

Pétrole et gaz

D’entrée de jeu, le secteur pétrolier et gazier est celui qui est le plus interpelé. Il devra diminuer ses émissions de 39 % pour atteindre 116 Mt. « Il s’agit de la plus grande réduction nécessaire, tous secteurs confondus. » D’autant plus que de nouveaux projets estimés à quelque 200 milliards de dollars vont voir le jour. Et miser sur des technologies de réduction tels la capture et le stockage de carbone, dont l’efficacité reste encore à démontrer, nécessitera d’importants investissements dans l’augmentation de la capacité.

Donc pour l’heure, si l’objectif d’émission est de 116 Mt en 2030, contre 189 Mt en 2021, les projections font plutôt ressortir que cette industrie se dirige vers des émissions de 221,7 Mt à la fin de la décennie.

Transport

Côté transport, Farhad Panahov rappelle que le parc automobile canadien, responsable de la moitié des émissions dues au transport, a augmenté de 30 % ces 15 dernières années, pour atteindre le chiffre de 24 millions de véhicules. Certes, plus d’automobiles à zéro émission (VZE) sont immatriculées, mais elles ne représentaient que 1 % du marché en 2021. « Au rythme actuel, les VZE devraient représenter 40 % des ventes du marché automobile canadien dans son ensemble d’ici à 2030, ce qui reste en dessous de la cible déclarée de 60 %, et de 100 % d’ici 2035. » Et ils constitueraient alors 17 % de la totalité du parc automobile.

Électricité

À l’échelle nationale, l’abandon progressif du charbon, qui se fait en faveur du gaz naturel, devrait jouer pour près de la moitié de la réduction de 38 Mt d’émissions visée dans le secteur de la production d’électricité. « La combustion demeure une source essentielle de production d’électricité dans plusieurs provinces. En 2021, elle comptait pour 91,5 % de la production totale », la part que retiennent le charbon et le gaz naturel comptant pour 30,7 % et 42,4 % respectivement.

Bâtiments

L’accroissement démographique et l’expansion des surfaces habitables entraînent une hausse des émissions des bâtiments plus rapide que ce que l’efficacité énergétique peut compenser, ajoute l’économiste. L’on s’en doute, la demande de logements est peu susceptible de ralentir, ne serait-ce que sous l’impulsion de l’immigration.

Farhad Panahov indique que dans la moitié des provinces, ce secteur produit plus d’émissions qu’en 2005, et rappelle que de nombreuses régions dépendent toujours grandement des combustibles fossiles pour se chauffer. « Afin d’atteindre les cibles pour 2030, le secteur devra encore réduire de 33 Mt ses émissions, ce qui représente une énorme baisse de 39 % par rapport aux niveaux actuels. La rénovation de 30 % du parc immobilier actuel, qui représente un défi énorme et coûteux, ne permettrait d’atteindre que la moitié de cette cible. »

Dire que le gouvernement de Justin Trudeau rêve d’une population de 100 millions de Canadiens en 2100 !

Secteur agricole

Un autre grand secteur, celui de l’agriculture, sera fortement sollicité. Les systèmes agricoles et alimentaires produisent 93 Mt, soit un peu plus de 13 % des émissions canadiennes. Dans un autre rapport, la Banque Royale souligne que « si les agriculteurs canadiens continuaient de travailler comme ils le font actuellement,à part de marché égale, ces émissions atteindraient 137 mégatonnes compte tenu de la croissance démographique de 26 % attendue dans le monde d’ici 2050 », à mesure que la population mondiale se dirigera vers les 10 milliards de personnes. Dans le même temps, les changements climatiques perturbent les chaînes logistiques et la productivité de nombreux grands producteurs agricoles. Sans oublier l’impact des chocs géopolitiques.

Le tout est à mettre dans la perspective de l’influence que nourrit l’adoption aux États-Unis de la Loi sur la réduction de l’inflation, qui renferme de généreux incitatifs susceptibles d’exercer un puissant pouvoir d’attraction sur les investissements.