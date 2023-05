Se donner du temps

La semaine dernière avaient lieu les Assises de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) à Gatineau, sur le thème de l’incontournable gouvernement de proximité. Sur place, on sentait la fébrilité et le plaisir qu’avaient les élus et les représentants des administrations municipales de se retrouver et de discuter d’urbanité. Plusieurs conférences et ateliers étaient au programme pour discuter des différents défis auxquels font face ces différentes villes québécoises, en particulier l’adaptation à la crise climatique.

Depuis les dernières élections municipales de 2021, nous sentons un vent de renouveau au sein de la classe politique municipale québécoise. Lorsque j’ai été élu pour la première fois en 2009, les partis politiques et les élus qui proposaient des mesures importantes de transition écologique étaient peu nombreux et souvent qualifiés de dogmatiques et d’idéologues. Force est d’admettre qu’aujourd’hui, nous sommes sous une nouvelle enseigne en cette matière.

Autrefois marginaux, les projets urbains qui misent sur une prise en compte de l’environnement, sur la biodiversité ou encore sur la mobilité durable dans l’aménagement des villes sont désormais la norme dans le monde municipal. Fort heureusement, il semble y avoir un leadership inspirant au sein des gouvernements de proximité, qui change complètement la dynamique politique au Québec.

Trop souvent, nous avons relégué les villes du Québec au simple rôle de délivreur de services de base, comme la collecte des déchets, l’entretien des rues ou encore la délivrance des permis de construction. Le nombre de fois où je me suis fait dire : avant de faire des pistes cyclables, commence donc par boucher les nids-de-poule, c’est pour ça que je paie des taxes !

Il serait naïf de croire que ce type de commentaires a disparu. On les rencontre encore bien souvent sur les différentes plateformes de réseaux sociaux ou dans le débat public. On peut dire sans se tromper qu’ils sont maintenant marginaux. Il est difficile aujourd’hui de maintenir un tel discours face à l’évidence des transformations urbaines causées par le réchauffement du climat. D’irréductibles conservateurs continuent toutefois de propager le dogme de l’inertie dans un monde parallèle de plus en plus déconnecté de la réalité.

Depuis que j’ai quitté la politique, je ressens une sorte de sentiment de délivrance salvateur. Dans les premiers mois après mon dernier mandat, chaque matin, en prenant mon café et en lisant le journal, j’avais un drôle de sentiment de vide. Je n’ai pas saisi immédiatement ce que je vivais. Puis, j’ai compris ce qui m’habitait réellement. L’adrénaline qui montait le matin, quand je regardais sur les médias sociaux qui avait pu m’attaquer, s’il y avait des articles qui fustigeaient nos actions, avait disparu. Le quotidien politique, c’est ça : être sur le qui-vive chaque seconde.

C’est là qu’est tout le paradoxe de l’action à l’échelle municipale. Vous travaillez concrètement à changer le quotidien des citoyens du territoire que vous représentez. Or, le quotidien peut devenir un magnifique vecteur d’inertie. À trop se coller sur ce qui se passe maintenant, on oublie de prendre du recul et de mettre tout ça en perspective. Pourtant, pour rendre nos territoires plus résilients face aux défis immenses auxquels font face les gouvernements de proximité, nous avons besoin de recul et de perspective. L’urgence climatique nous démontre que nous ne sommes pas prêts à nous adapter à ces transformations. Le quotidien réussit trop souvent à nous faire perdre de vue nos objectifs collectifs à long terme.

Allons plus loin ; prévoir l’avenir, c’est planifier à long terme. Or, nous sommes pris dans un système démocratique qui prévoit des élections municipales à des dates fixes tous les quatre ans. Le rythme est trop rapide. Quand vous prenez le pouvoir, vous devez adopter le budget d’une précédente administration. Vous perdez une année à tout revoir. Puis vous avez deux ans pour concrétiser vos engagements avant d’arriver à l’année électorale. C’est trop court pour réaliser des changements profonds qui auront un impact direct sur notre capacité d’adaptation.

En France, les mandats politiques au niveau municipal sont de six ans. Cela donne le temps de mettre en place les mesures nécessaires dans les milieux urbains avant de devoir faire face à l’électorat. Aux Assises de l’UMQ, il a été question de revoir le financement des gouvernements de proximité et de bien d’autres sujets sur la nécessité de revoir la dynamique entre l’État québécois et les villes. On doit aussi réfléchir au temps. Car le temps, on en manque sérieusement devant les défis climatiques, et c’est de temps pour agir que les gouvernements de proximité ont besoin.

Le cycle politique engendre un cercle vicieux qui empêche de mettre en place les projets transformateurs qui ont besoin d’être vécus pour favoriser l’acceptabilité sociale. Dans la redéfinition du rôle des gouvernements de proximité, pourquoi ne pas réfléchir sérieusement à l’idée de s’inspirer de la France ? Pourquoi ne pas donner aux décideurs publics la capacité de réaliser pleinement les objectifs collectifs dans des délais cohérents avec un enjeu qui nous touchera pour des générations ? Car le court terme qui dicte le programme politique n’est plus adapté à notre réalité urbaine.

P.-d.g. de l’Institut de la résilience et de l’innovation urbaine, professeur et chercheur associé, François William Croteau a été maire de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.