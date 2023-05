Les défauts de ses qualités

Coincé dans le trafic entre sa circonscription de Lévis et son domicile de Cap-Rouge, Bernard Drainville doit parfois se demander s’il a bien fait d’abandonner son micro pour revenir en politique. Il ne l’a pas eu facile au cours des dernières semaines et il n’est manifestement pas au bout de ses peines.

À peine six mois après son retour à l’Assemblée nationale, l’abandon du projet de troisième lien place déjà une hypothèque sur sa réélection. Pour celui qui est désavoué par les élus locaux, simplement aller à l’épicerie, où plusieurs doivent le regarder de travers, est sans doute devenu une épreuve.

Il n’a fallu que trois jours après la présentation de son projet de loi sur la gouvernance scolaire pour que le premier ministre Legault sente le besoin de se porter à sa défense. Il risque fort de devenir la prochaine tête de Turc de l’opposition.

Le ministre de l’Éducation doit avoir une impression de déjà-vu. En septembre 2013, une centaine d’intellectuels avaient dénoncé dans une lettre ouverte la « vision autoritaire de la laïcité » que traduisait son projet de Charte des valeurs québécoises.

Cette fois-ci, on l’accuse de vouloir mettre le réseau de l’éducation à sa botte. Dans un texte publié récemment dans Le Devoir, une trentaine de personnes issues du milieu ont qualifié son projet de coup de force. « Il faut remonter au premier mandat de Duplessis pour trouver pareils autoritarisme et mépris de la démocratie et du savoir », écrivent-elles.

• • • • •

Elles s’en prennent particulièrement au futur Institut national d’excellence en éducation (INEE), dont elles dénoncent l’« idéologie néolibérale », une « vision étroite de la pédagogie » et une « épistémologie positiviste ». On ne sait pas encore qui le composera, mais il n’est manifestement pas question de laisser la chance au coureur.

Cet institut aurait été « concocté par des chercheurs associés à la CAQ ». Sa création a pourtant été recommandée, après une large consultation, par un comité mandaté par Sébastien Proulx, ancien ministre de l’Éducation dans le gouvernement Couillard. Soit, M. Proulx était un ancien de l’ADQ, comme M. Drainville est un ancien du PQ.

Ses détracteurs prévoient déjà que l’INEE « sera en fait un outil au service du politique », donc de « l’idéologie marchande de l’éducation qui est celle de la CAQ », alors que le comité avait bien insisté pour que l’INEE jouisse d’une « indépendance par rapport aux divers pouvoirs et intérêts, de toute nature, pouvant chercher à l’influencer ».

Il est vrai qu’il devra formuler ses avis et ses recommandations à la demande du ministre, alors que le Conseil supérieur de l’éducation, qui sera dorénavant cantonné à l’enseignement postsecondaire, avait tout le loisir d’intervenir sur toute question qu’il jugeait pertinente.

Ainsi, dans un rapport publié en 2016, le Conseil avait dénoncé la multiplication des programmes particuliers et des établissements privés, qui créait « un système d’écoles à plusieurs vitesses », avec le résultat que l’école québécoise était devenue la plus inégalitaire au pays.

La CAQ, alors dans l’opposition, avait clamé son indignation. « Est-ce assez gênant » ? avait lancé Jean-François Roberge, qui y voyait le résultat de 13 années de gouvernement libéral. Le problème est que le portrait n’a guère changé durant les quatre années où il a été lui-même ministre.

• • • • •

Son successeur ne tient peut-être pas à ce que le Conseil vienne se fourrer le nez dans ses affaires. Il est pourtant ce genre d’homme qui peut avoir besoin d’un garde-fou. Comme tout un chacun, Bernard Drainville a les défauts de ses qualités. Contrairement à d’autres qui se perdent en tergiversations, il n’hésite pas à passer à l’action, mais son impulsivité peut lui jouer de vilains tours.

Cela lui est arrivé dans le cas du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets, au Lac-Saint-Jean : il s’était en effet empressé de dénoncer l’inexpérience du directeur général, alors que ce dernier travaillait dans le milieu scolaire depuis plus de 30 ans.

Dans sa louable impatience d’agir, il peut avoir tendance à jeter le bébé avec l’eau du bain. Tout n’est pas blanc ou noir. Certes, le réseau de l’éducation a besoin d’un coup de barre, mais entre sa volonté de « sortir du statu quo » et tout bazarder, il peut y voir des compromis bénéfiques.

En 2013, il n’était déjà pas facile de légiférer sur un sujet aussi sensible que la laïcité de l’État, à plus forte raison pour un gouvernement minoritaire. Même si le PQ avait eu une majorité à l’Assemblée nationale, embrasser aussi large que M. Drainville ambitionnait de le faire avec sa Charte des valeurs le condamnait à l’échec.