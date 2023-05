Secousses bancaires

L’austérité monétaire continue d’ébranler l’industrie bancaire américaine, avecles vendeurs à découvert pour grands bénéficiaires de l’effondrement des cours des banques régionales depuis mars.

Il y a eu un retour des tensions la semaine dernière, avec la faillite de First Republic Bank, reprise par JPMorgan, suivie de l’érosion de 50 % en une seule séance jeudi du cours de l’action de la californienne PacWest. La banque régionale avait publié dans la nuit précédente un communiqué indiquant qu’elle examinait la vente d’éléments d’actif stratégiques pour s’empresser d’ajouter qu’elle ne faisait pas face à des « mouvements exceptionnels » des déposants.

De ce côté-ci de la frontière, la TD annonçait renoncer à l’acquisition de la banque américaine First Horizon, invoquant l’incertitude entourant l’obtention des approbations réglementaires requises et le moment où elles pourraient être obtenues. L’annonce a retranché sur le coup 33,6 % de la valeur des actions convoitées pour lesquelles la TD était prête à débourser 13,4 milliards de dollars américains avant la déconvenue du secteur bancaire américain en écho à la déconfiture de Silicon Valley Bank et de Signature Bank en mars. Puis au rachat forcé d’un Credit Suisse qui vacillait pourtant depuis plus d’un an.

Peu avant, HSBC Holdings diffusait un communiqué dans lequel il était mentionné que la vente de sa division canadienne HSBC Bank Canada à la Banque Royale prendrait plus de temps que prévu, mais que l’accord restait une priorité clé. Elle imputait ce retard à un contexte de surveillance bancaire accrue.

Resserrement monétaire accru

Jeudi, dans un discours devant les membres de la Chambre de commerce du Grand Toronto, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a mentionné que ces tensions récentes dans le secteur bancaire international n’avaient pas vraiment eu de conséquences ici, au Canada. Il a toutefois ajouté que, si elles devaient s’aggraver, elles pourraient déclencher une récession mondiale qui toucherait le pays — surtout si l’on tient compte du niveau élevé d’endettement des ménages.

Le stress financier aura pour effet d’accentuer l’impact d’un resserrement monétaire déjà musclé et de la détérioration des conditions et du coût de crédit. Cela signifie essentiellement qu’obtenir des prêts devient plus difficile et plus coûteux », ce qui grossit l’effet produit par la hausse musclée du taux directeur, lui-même amplifié par la fin de l’assouplissement monétaire quantitatif.

La veille, on pouvait toutefois déduire des propos du président de la Réserve fédérale américaine que la crise bancaire apporte aussi un soutien inattendu à la lutte contre l’inflation. En commandant une nouvelle hausse de 25 points de base de son taux directeur, le Comité monétaire a souligné notamment que « le resserrement des conditions de crédit pour les ménages et les entreprises est susceptible de peser sur l’activité économique, les embauches et l’inflation », est-il écrit dans le communiqué. Tout en prenant soin d’ajouter que « le système bancaire américain est solide et résilient ».

Et de nombreux analystes n’ont pas été sans souligner l’effet spéculatif des ventes à découvert, qui viennent gonfler la crise et accélérer la chute des cours boursiers des titres bancaires. À Wall Street, l’indice bancaire du S&P 500 affiche un recul de plus de 20 % depuis mars. La dégringolade est évidemment plus ressentie dans le sous-indice des banques régionales, qui frôle les 50 % depuis mars. Au Canada, le recul de l’indice bancaire du S&P/TSX oscille autour de 10 % depuis le sommet de février.

197 épisodes de faillite bancaire

Pour la suite des choses, Oxford Economics a observé 197 épisodes de faillite bancaire depuis 1870, et la firme de recherches arrive à la conclusion que l’actuelle phase de tension sur le système bancaire américain sera vraisemblablement contenue. « L’ampleur actuelle [de la correction boursière] n’atteint pas le niveau pour qu’il y ait un impact senti sur le PIB », écrit la firme. En fait, pour qu’il y ait un impact matériel notable, la chute de la capitalisation des banques devrait être au moins deux fois plus importante que la contraction actuelle.

Une intensification des tensions n’est toutefois pas exclue et ne serait pas historiquement inhabituelle. Dans environ 20 % des épisodes de faillite bancaireobservés au cours des quelque 150 dernières années, le plongeon des cours a été aussi fort que celui mesuré lors de la crise financière de 2008. (De février 2007 à mars 2009, l’indice bancaire du S&P 500 s’est replié de 88 %.) Lors de cette crise, l’implosion des banques Washington Mutual, Lehman Brothers et Bear Stearns a été suivie par une cascade de faillites dans le système bancaire américain. De 2008 à 2015, plus de 500 banques assurées par le gouvernement ont fait faillite, a-t-on pu lire dans le New York Times.

Et 30 % des épisodes ont eu un impact de l’ordre de 3 % du PIB. « Lorsque la chute des cours se maintient sous les 30 %, l’impact sur le PIB est de l’ordre de 0,4 %, en moyenne, sur les cinq premières années », écrit Oxford.

Mais la firme rappelle aussi qu’aujourd’hui, les banques centrales et les autorités réglementaires disposent de mécanismes et de pratiques prudentielles qui réduisent la possibilité d’une crise bancaire sévère.

Les banques régionales restent sous pression, mais l’événement des deux dernières semaines emprunte encore au risque idiosyncratique, résumait Oxford en mars. L’on entend, ici, un risque précis qui concerne une entreprise ou une institution en particulier (voire une industrie), par opposition à un risque systémique.