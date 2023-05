Veillée d’armes

Épisode sans doute décisif de la guerre en Ukraine, la « contre-offensive de printemps » de Kiev en 2023, avec pour objectif de récupérer les territoires volés par la Russie depuis 2022 (ou depuis 2014), est sur le point de commencer.

Son moment et son lieu exacts restent inconnus, secrets bien gardés de l’état-major ukrainien… qui n’a peut-être pas encore décidé de tous les détails.

Sans oublier l’intox et les feintes possibles, pour déstabiliser l’ennemi russe, aujourd’hui en position défensive, sur le qui-vive et dans l’incertitude… car à court et à moyen terme, les Ukrainiens sont aujourd’hui les « maîtres du temps ».

C’est le fameux brouillard de la guerre, à la fois facteur d’incertitude, fatalité et nécessité du combat.



Le front s’étend sur des centaines de kilomètres, de l’oblast de Kharkiv à l’embouchure du fleuve Dniepr dans la mer Noire. Nombreux sont les points possibles de pénétration par l’Ukraine.

Alors : une attaque à partir de la ville de Kherson, plein sud et directement vers la Crimée ? Ou plus à l’est, à travers la province de Zaporijjia, direction Melitopol, sur la côte de la mer d’Azov ? Pour couper la « poche » russe en deux et briser les chaînes d’approvisionnement de l’ennemi ?

Ou encore — possibilité moins évoquée — sur le front est du Donbass, soit de Kharkiv vers la province de Louhansk (presque entièrement occupée par la Russie), soit depuis l’oblast de Donetsk, pour briser les sièges de Bakhmout et d’Avdiïvka ?

Au bout de quelques semaines ou de quelques mois de cette contre-offensive en forme de «tout pour le tout », on saura… si ça passe ou ça casse.

Quant au calendrier de l’attaque, la fenêtre est relativement étroite, entre le facteur météorologique (les précipitations et les boues du printemps) et l’état actuel, peut-être provisoire, de faiblesse et de division du camp russe (avec les éructations d’Evgueni Prigojine contre l’incompétence et le manque de moyens des officiels militaires de Moscou). Sans oublier des appuis occidentaux sans doute à leur apogée… et qui commandent des « résultats » rapides.

Donc un déclenchement des opérations… quelque part entre la mi-mai et le début juillet. Avec des combats sans doute épiques qui, au bout de quelques semaines ou quelques mois — probablement avant la fin de 2023 — auront livré leurs résultats.

Ils détermineront alors, on peut l’espérer, un retour de la diplomatie et des discussions en 2024, pour mettre fin à cette horrible guerre. Avec de nouveaux rapports de force sur le terrain.

Diplomatie et discussions, soit dit en passant, sont utopiques et hors sujet dans l’immédiat. La Russie ne veut pas discuter de la moindre rétrocession des territoires conquis. Quant aux Ukrainiens, dans leur écrasante majorité, ils réclament aujourd’hui leur « tour au bâton », leur chance peut-être ultime de se faire justice, après le viol de leur pays et les atrocités endurées depuis bientôt 15 mois.

Ceux qui, comme les officiels chinois et brésiliens (ce pauvre Lula à Pékin), renvoient les deux camps dos à dos et adjurent Kiev de se mettre à table dans les plus brefs délais font le jeu de Moscou et méprisent le point de vue ukrainien. Soit complices, soit (dans le cas des Brésiliens) « idiots utiles » des Russes… pour cause d’« anti-impérialisme » congénital (l’impérialisme en cause n’étant pas ici le russe).



Pourquoi « épisode décisif » ? Parce que, au bout de quelques semaines ou de quelques mois de cette contre-offensive en forme de « tout pour le tout », on saura… si ça passe ou ça casse.

Ce sera soit un succès relatif, à la façon des épisodes de Kharkiv et de Kherson à l’été et à l’automne 2022, avec une récupération supplémentaire de 5% ou de 10 % du territoire (actuellement, les Russes contrôlent 18 % de l’Ukraine ; en mars 2022 c’était 27 %), mais sans la Crimée. Soit un échec, avec maintien des fronts actuels, et des décisions difficiles pour la direction ukrainienne.

Ou encore — à ne pas exclure totalement — la divine surprise : un effondrement russe qui serait à la fois moral, psychologique et militaire… qui pourrait alors remettre en cause le maintien même de Vladimir Poutine au Kremlin.

La guerre en Ukraine va se jouer dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois de 2023. Pas en 2024 ni en 2025.



François Brousseau est chroniqueur d’affaires internationales à Ici Radio-Canada.

francobrousso@hotmail.com