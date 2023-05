Un an après les véhicules légers, les camions lourds. Le gouvernement de la Californie a voté en faveur d’une loi qui interdira la vente de camions à moteur diesel neufs à partir de 2036. Le Québec et le Canada sont aux aguets.

C’est peut-être le début de la fin du diesel dans le transport en Amérique du Nord. Car le poids économique de la Californie n’est pas négligeable. C’est l’État américain dont l’économie est la plus grande. Si le Golden State était un pays, il serait, en vertu de son PIB de près de 3000 milliards de dollars américains, au cinquième rang des pays les plus puissants de la planète. Son industrie du transport est une des dix plus importantes dans le monde.

En Amérique du Nord, le transport routier est un secteur extrêmement intégré. Si la Californie bannit les camions lourds à moteur diesel, cette directive aura une influence partout sur le continent. Jusqu’au Canada et au Québec, où se trouve d’ailleurs le siège social de TFI International, une des dix plus importantes sociétés de camionnage sur le continent.

En vertu de la nouvelle loi, appelée Advanced Clean Fleets, le California Air Resources Board (CARB) établira des seuils intermédiaires de véhicules lourds zéro émission qui devront être mis sur la route d’ici 2036. Il y aura aussi des mesures pour la suite, étant donné que l’objectif de l’État du Pacifique est de compter au plus tard en 2045 sur un parc de camions lourds et d’autobus entièrement carboneutre.

35% C’est le pourcentage des émissions d’oxyde d’azote dont sont responsables les véhicules lourds dans le secteur du transport routier.

L’enjeu est avant tout climatique. Les véhicules lourds représentent 6 % de tous les véhicules sur les routes généralement ensoleillées de la Californie. Ils sont responsables de 35 % des émissions d’oxyde d’azote — un gaz dont l’effet sur le réchauffement du climat est 265 fois plus important que celui du dioxyde de carbone — et du quart des émissions totales de gaz à effet de serre de tout le transport routier.

Plus largement, les deux tiers des marchandises qui se déplacent en Amérique du Nord sont transportées par des camions. Le chemin de fer ne compte au deuxième rang que pour environ 15 % de tout le secteur du transport des marchandises. Le secteur maritime prend une bonne partie de ce qui reste.

Bref, éliminer les émissions polluantes du camionnage, c’est du lourd. Au propre comme au figuré.

Hydrogène ou électrique ?

S’il semble entendu que l’avenir du transport automobile léger est essentiellement électrique, celui du transport lourd n’est pas encore totalement décidé. Les constructeurs se chamaillent à l’heure actuelle au sujet de deux technologies : l’électrique et l’hydrogène.

Les camions électriques auront évidemment besoin d’énormes batteries pour franchir les longues distances qu’ils ont l’habitude de parcourir. Si l’on se fie au Semi de Tesla, pour n’en nommer qu’un, on parle de batteries qui seront dix fois plus grosses que celle des voitures électriques actuellement sur la route. Elles risquent de coûter cher. Elles auront besoin d’une infrastructure de recharge importante, capable de transmettre en quelques minutes à peine dans la batterie d’un véhicule l’équivalent d’un mois de consommation d’électricité d’une maison nord-américaine typique.

On a hâte de voir ça.

L’autre option est l’hydrogène, qui est déjà dans les plans non seulement de la Californie, mais d’autres États et provinces aussi, dont le Canada et le Québec. Il y a déjà un début d’infrastructure de distribution d’hydrogène commercial en Californie, qui jongle depuis des années avec ce vecteur énergétique. Des transporteurs qui orbitent autour du port de Los Angeles testent des camions à hydrogène depuis avant la pandémie.

Comme ce sont surtout les compagnies pétrolières qui se chargent là-bas de leur approvisionnement, le réseau distribue essentiellement de l’hydrogène produit à partir d’hydrocarbures, comme le gaz naturel.

Ça n’élimine pas vraiment les émissions de gaz à effet de serre des véhicules à hydrogène, mais ça les concentre à la source, là où le gaz est produit. Les compagnies pétrolières, on le sait bien puisque celles qui sont établies au Canada en rêvent depuis des décennies, se rabattent sur la captation et la séquestration du carbone à la source pour promettre une énergie propre.

La séquestration du carbone est, pour le moment, une solution encore plus éthérée que l’hydrogène, puisqu’elle n’existe tout simplement pas à l’échelle industrielle nulle part sur la planète.

On a encore plus hâte de voir ça.

Y mettre le prix

De façon prévisible, les fabricants de véhicules et le secteur du camionnage s’opposent à la nouvelle loi californienne. Ils jugent trop courts les échéanciers qu’on leur impose. Ils prévoient une hausse catastrophique des frais de transport, qui aura un impact sur l’ensemble de l’économie.

Apparemment, ils ignoraient jusqu’à la semaine dernière qu’ils auraient à s’attaquer à la part démesurée des émissions polluantes qui leur revient. Ou en tout cas, ils imitaient le reste des fabricants de véhicules en ne faisant que le strict minimum. Mais comme les États tardent à atteindre leurs cibles de réduction de GES, ils doivent accélérer la transition par tous les moyens, y compris des mesures contraignantes.

Le Québec suivra-t-il la Californie ? La province veut être un leader nord-américain des véhicules commerciaux propres. Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, était en Californie la semaine dernière dans le cadre d’une conférence sur le transport lourd propre.

Là encore, on a hâte d’avoir la réponse. Mais ça sent la fin pour le diesel.