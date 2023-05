Peu d’Américains ont réagi avec enthousiasme le mois dernier lorsque le président Joe Biden a annoncé son intention de briguer un autre mandat en 2024. Même au sein du Parti démocrate, les avis étaient très partagés quant à sa décision de se présenter de nouveau malgré ses 80 ans et un taux d’approbation peu impressionnant chez l’électorat américain. Faute de mieux — aucun autre politicien démocrate ne s’est imposé comme successeur naturel à M. Biden —, le parti s’apprête donc à jouer le tout pour le tout en pariant que les Américains le préféreront à un Donald Trump devenu encore plus infréquentable.

La situation n’est pas si différente au Parti libéral du Canada (PLC). Certes, ce n’est pas l’âge de Justin Trudeau, 51 ans, qui soulève des doutes quant à la capacité de ce dernier de remporter un quatrième mandat. C’est plutôt le sentiment que le chef est devenu trop clivant. Après près de huit ans au pouvoir et autant de scandales, ses discours ensoleillés sonnent faux. Et même si son bilan comporte plusieurs réalisations, il donne souvent l’impression de ne pas être aux commandes de son propre gouvernement. Mais sans remplaçant évident — on n’assiste pas encore à la « freelandmanie » ou à la « carneymanie » —, M. Trudeau peut toujours prétendre être l’homme de la situation contre un chef conservateur qui partage certains traits avec M. Trump.

Le discours qu’a livré M. Trudeau jeudi soir au congrès du PLC à Ottawa lui aura permis de montrer aux militants qu’il est prêt à en découdre avec Pierre Poilievre. Ce congrès semble avoir été planifié exprès pour maximiser les contrastes entre les libéraux « progressistes » et « la droite radicale » incarnée par le chef du Parti conservateur du Canada (PCC). Manches retroussées, M. Trudeau s’est adressé directement à son rival en ridiculisant ses attaques contre les politiques « trop wokes » du PLC. Il s’est vanté de l’aide de son gouvernement versée à Volkswagen pour la construction d’une usine de batteries électriques dans le sud de l’Ontario, du programme national de garderies à dix dollars par jour et de son engagement à sauvegarder CBC/Radio-Canada. « Trop woke ? Hey, Pierre Poilievre, c’est le temps de te réveiller ! »

En dehors de la sphère libérale au Centre Shaw à Ottawa, toutefois, les nuages se sont multipliés tout au long de la semaine pour M. Trudeau. Les révélations concernant les prétendues intentions du gouvernement chinois de cibler les membres de la famille vivant en Chine du député conservateur Michael Chong, critique de son parti en matière d’Affaires étrangères et champion d’une motion adoptée en chambre qui avait qualifié le traitement des Ouïgours de génocide, font très mal au premier ministre.

Ce dernier a dit avoir pris connaissance d’un rapport de 2021 du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) qui fait état du cas de M. Chong seulement grâce au reportage paru lundi dans le Globe and Mail. Il a ensuite affirmé que le SCRS n’avait pas cru l’information assez pertinente pour l’acheminer jusqu’au bureau du premier ministre. Or, M. Chong a dit avoir été informé cette semaine par le SCRS que l’information avait bel et bien été envoyée au conseiller à la sécurité nationale du premier ministre à l’été de 2021.

Le témoignage du frère de M. Trudeau devant la commission parlementaire qui se penche sur l’ingérence chinoise n’aura pas non plus aidé les libéraux à mettre le couvercle sur la marmite. Alexandre Trudeau a dit n’avoir toujours aucune raison de croire que les deux hommes d’affaires chinois à l’origine d’un don de 200 000 $ fait à la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau en 2016 n’avaient pas des « motifs honorables ». Et ce, malgré un autre rapport du SCRS, qui avait intercepté une conversation entre l’un de ces donateurs, Zhang Bin, et un diplomate chinois, au cours de laquelle ce dernier promettait à M. Zhang de lui rembourser l’entièreté de son don à la fondation.

« Aucun État, aucun individu n’a essayé d’influencer le gouvernement du Canada par l’entremise de la fondation », a souligné Alexandre Trudeau. Il faut beaucoup de culot pour faire preuve d’autant d’aveuglement volontaire. Or, la chicane qui a éclaté par rapport à ce don au sein de la fondation, et qui a mené au départ de sa p.-d.g. Pascale Fournier en avril, soulève plusieurs questions sur la gouvernance de cette institution fondée en 2002 avec une dotation de 125 millions de dollars accordée par le gouvernement libéral de Jean Chrétien.

Le recul cette semaine du gouvernement Trudeau dans le dossier des armes d’assaut, après sa tentative bâclée de bannir des centaines de modèles l’automne dernier, a encore mis les libéraux sur la défensive. S’il avait fait ses devoirs avant de déposer la liste des armes qu’il avait l’intention d’interdire en novembre dernier, le gouvernement Trudeau aurait pu éviter de se mettre à dos des groupes autochtones et des milliers de chasseurs, dont la confiance est maintenant ébranlée. Le Nouveau Parti démocratique menaçant de retirer son appui au gouvernement, ce dernier recule maintenant sur toute la ligne. Les militants pour le contrôle des armes à feu se sentent trahis. Et ce n’est pas la première fois. L’incompétence libérale n’a apparemment pas de limites.

Entre les contours fantaisistes du discours de M. Trudeau au congrès et la réalité de la politique, il y a un fossé que les libéraux ne semblent pas encore prêts à reconnaître. Ce moment viendra, tôt ou tard.

Basé à Montréal, Konrad Yakabuski est chroniqueur au Globe and Mail