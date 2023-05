Le gars des vues

Ça se passe à Sunrise, en Floride. Un sixième match du premier tour des séries, en deuxième période, c’est 2–2 entre les Bruins et les Panthers. Depuis qu’ils ont nivelé le score, les Bruins ont le vent dans les voiles, et voici qu’ils marquent et se retrouvent en avance pour la première fois de la soirée. Mais pas si vite…

Contestation des Panthers. L’arbitre consulte la vidéo. Qui montre ceci : Jake DeBrusk, des Bruins, qui a chuté sur la glace et échappé son bâton, en récupérant celui-ci accroche la rondelle avec son gant et la déplace de quelques centimètres. Patrice Bergeron s’en empare et la refile à Brandon Carlo qui lance et compte.

Or l’arbitre juge que ce contact accidentel constitue une passe avec la main et il annule le but. Quelques instants plus tard, les Panthers marquent à leur tour, condamnant leurs rivaux à jouer du hockey de rattrapage dans cette partie complètement folle que les Bruins, lâchés par leur gardien étoile, vont perdre 7–5 avant de retourner à Boston pour, au lieu du champagne dans la coupe, boire le calice jusqu’à la lie.

Le tournant psychologique décisif qu’a représenté le but refusé à Carlo repose sur un incident minuscule que personne n’a remarqué au moment où il se produisait au ras de la patinoire. C’est alors que j’ai appris l’existence du « coach vidéo », ce membre du personnel de l’équipe dont le travail consiste à scruter les images du match, à ralentir et à décomposer celui-ci séquence par séquence de manière à pouvoir, le cas échéant, utiliser la technologie contre le jugement des arbitres.

Le même soir, à Seattle, l’Avalanche s’est fait refuser un but à cause d’un hors-jeu que personne n’avait vu. Le joueur maîtrisait-il réellement la rondelle au moment où ses patins franchissaient la ligne bleue ? Là où l’oeil humain avait accordé le bénéfice du doute, l’électronique a tranché, et l’analyste du match pouvait conclure sans rire que le « coach vidéo (méritait) la première étoile… »

Je suis déjà familier avec les contestations vidéo et les reprises interminablement révisées, ralenties et décortiquées à l’infini du football américain. Après avoir revu pour la vingtième fois, à vitesse infinitésimale, le receveur en train de s’écraser au sol en serrant le ballon un peu trop mollement au goût de certains, nous sommes sommés de répondre à cette question aussi colorée qu’énigmatique aux oreilles des non-initiés : « Did the ball survive the ground ? », histoire de nous rappeler que le footballeur qui ne possède pas la pleine maîtrise de l’objet une milliseconde après avoir été écrapouti sur le terrain avec deux joueurs de plus de cent kilos sur le dos, n’a pas attrapé cette passe, point.

Va pour les Américains, leur vénération de la technologie et leur amour obsessif de la précision balistique. Mais le hockey dans son essence même est un sport si rapide et si fluide que sa réduction à une série de fragments temporels rembobinés à loisir ressemble à un sacrilège. C’est une chose de faire appel à la reprise vidéo sur un jeu contesté, c’en est une autre d’avoir un expert dont l’occupation à plein temps est d’examiner les bons coups de l’adversaire dans le seul but d’y relever des « erreurs » quantifiables à l’échelle des microsecondes et des millimètres.

Je n’irai pas jusqu’à prétendre que cette objectivation du jeu, dont le but le plus apparent est d’en finir avec la part subjective de l’arbitrage, risque de désacraliser la performance physique des athlètes. Mais dans un univers sportif de plus en plus réduit à sa représentation numérique, où la vérité implacable de la technique a tendance à se substituer à la faillibilité humaine, on pourrait bien finir par s’ennuyer de la « main de Dieu » de Diego Maradona.

On pourrait même penser qu’un tel « processus évolutif » (dixit le commissaire Gary « call me Gary » Bettman à propos des nouvelles règles élargissant le recours aux reprises vidéo dans le hockey) n’est pas sans rapport avec d’autres désirs de pureté (pas droit à l’erreur !) qui caractérisent nos sociétés.

Dans une série anglaise visionnée il y a quelque temps et dont j’oublie le titre, une faction des services secrets britanniques avait développé une technologie lui permettant de modifier à distance les images captées par les caméras de surveillance numériques, ce qui, dans notre monde auto-espionné, revient à changer la texture même de la réalité. Appliquée à la quincaillerie des stades et des arénas, cette trouvaille assez vraisemblable, offrant une possibilité inédite d’influencer l’arbitre, annonce sans doute le prochain gros scandale de tricherie sportive.

Au fait, comment être certain que le spectacle qui se déroule à l’écran reflète l’action en cours sur le terrain ? Les intrusions se multiplient : au baseball, ce rectangle virtuel qui cadre la zone des prises ; au football, les lignes tout aussi virtuelles qui apparaissent et se déplacent pour baliser la progression de l’attaque.

Récemment, quelqu’un m’a charitablement expliqué que les messages publicitaires que je voyais chatoyer le long des bandes des patinoires de la LNH étaient de pures animations infographiques. Cet ailier qu’un double échec envoie revoler dans le coin ne peut même pas savoir qu’il s’écrase la figure contre une annonce de Tim Hortons.

Il n’est donc guère surprenant que des admirateurs des Bruins, au lendemain de l’ultime débandade de leurs favoris, aient crié au match truqué. La preuve ? Bien avant qu’un but de Brandon Montour n’envoie le match en prolongation, alors que les Bostonnais se raccrochaient toujours à leur maigre avance, le réseau TNT annonçait, dans un encadré rouge apparu en surimpression, un but des Panthers qui, dans les faits, ne serait marqué que 30 secondes plus tard.

C’est ce qui arrive quand le gars des vues prend toute la place.

Romancier, écrivain indépendant et chroniqueur sportif atypique, Louis Hamelin est l’auteur d’une douzaine de livres.