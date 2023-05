Pourquoi les CELIAPP sont-ils si difficiles à trouver ?

Depuis l’annonce de sa création par le gouvernement fédéral, en 2022, le nouveau compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) a fait couler beaucoup d’encre. Dans l’intervalle, plus de mots ont sans doute été écrits à son sujet que de comptes ont pu être ouverts depuis son entrée en vigueur officielle, le 1er avril dernier. Et pour cause : la majorité des institutions financières ne l’offrent toujours pas à l’heure actuelle. En fait, vous êtes probablement plus enthousiastes à l’idée de profiter de ce compte fiscalement avantageux que les banques ne le sont à l’idée de devoir en gérer l’intégration.

Il est évident que l’ajout d’un nouveau produit à coordonner avec les autorités fiscales est une opération complexe pour les institutions financières, les sociétés de placements et les assureurs. Surtout, cela exige des investissements. Et bien qu’il représente un outil supplémentaire pour optimiser votre situation personnelle, le CELIAPP ne réglera pas tous les problèmes liés à l’accession à la propriété, tant s’en faut.

En termes clairs, pour la majorité des nouveaux adhérents à ce compte, il n’y aura pas vraiment d’épargne supplémentaire à faire en raison des sommes investies par les institutions financières pour ajouter ce produit à leur offre de services ! Ceux pour qui l’accès à la propriété est déjà difficile ne seront pas miraculeusement capables d’épargner davantage pour y arriver. Dans de nombreux cas, à court terme du moins, les montants cotisés au CELIAPP consisteront surtout en un transfert d’actifs, par exemple en dirigeant des sommes auparavant investies dans le REER ou même un cadeau des parents plus fortunés à partir de leurs placements non enregistrés ou CELI.

La flambée récente du prix des propriétés vient avec une mise de fonds requise plus importante. Même si, en théorie, la possibilité de recourir au retrait RAP et au CELIAPP augmente la mise de fonds disponible, le véritable problème est ailleurs. Acheter une maison requiert de l’épargne à titre personnel pour constituer la mise de fonds requise à l’achat. Selon Statistique Canada, l’épargne nette des trois premiers quintiles des ménages canadiens a diminué de 12 % entre le troisième trimestre de 2020 et la fin de 2022. Qui plus est, les ménages plus jeunes, ceux concernés par l’accès à la propriété, ont augmenté leur dette pour financer leur consommation.

Des avantages indéniables pour le CELIAPP

Il est évident que pour le contribuable qui est prêt à faire quelques sacrifices de consommation pour épargner, le CELIAPP deviendra vite un incontournable. Il profitera surtout aux plus disciplinés et aux plus chanceux, puisque les règles d’attribution ne s’appliqueront pas à sa cotisation. Ainsi, les parents pourront donner le capital requis à leurs enfants majeurs, tout comme les conjoints dans les cas de couples présentant un écart de revenus.

Vous savez probablement déjà qu’un montant maximal de 8000 $ pourra y être investi. Il permettra une déduction fiscale à utiliser maintenant ou dans le futur, afin de diminuer le revenu imposable. Tout comme pour le REER et le CELI, le rendement des placements détenus dans ce type de compte sera non imposable. Puisqu’il sera possible de rattraper un an à la fois les années sans cotisation depuis l’ouverture du compte, il est conseillé d’ouvrir le CELIAPP d’ici le 31 décembre même si vous n’êtes pas certain de pouvoir y contribuer cette année. Vous pourrez retirer des fonds à la fois de votre REER et du CELI pour acheter votre propriété admissible.

Dans le pire des cas, un compte CELIAPP n’ayant jamais été utilisé pour l’achat d’une résidence pourra, quinze ans après son ouverture, être transféré en franchise d’impôts dans le REER, cela sans en affecter les droits de cotisation. Les plus futés comprendront donc qu’il s’agit d’un outil fiscal incontournable, ne requérant pas que le projet de devenir propriétaire soit sincère ou même réalisable.

Des questions essentielles à se poser

Devenir propriétaire d’une résidence principale n’est pas toujours payant. Je m’explique avant de causer une panique généralisée dans les chaumières ! Comme je le répète souvent, malgré le fait que la maison représente un actif important à la retraite, l’analyse financière du projet est souvent escamotée. L’empressement à passer chez le notaire fait en sorte que les gens prennent des décisions trop guidées par l’émotion. S’il est important de faire évaluer la maison pour en trouver d’éventuels vices cachés, il faut aussi bien évaluer la faisabilité financière non seulement de l’acquisition de celle-ci, mais de son entretien et des travaux à payer à court, moyen et long termes.

Conséquemment, tous les premiers acheteurs, même les privilégiés bénéficiant d’un cadeau parental pour garnir leurs cotisations au CELIAPP, devraient rigoureusement mettre leur budget à l’épreuve. Êtes-vous prêts à sacrifier des dépenses discrétionnaires (souvent très agréables) pour assumer les dépenses fixes et obligatoires découlant de votre investissement ? Une fois ces nouvelles dépenses ajoutées à votre budget, êtes-vous toujours en mesure de dégager de l’épargne en vue de votre retraite et de vos projets à court et moyen termes ? Si la réponse à ces questions est non, vous devez assumer que l’achat de votre maison est basé sur un désir de confort et non sur un investissement stratégique.

Je n’ai pas de solution pour résoudre le problème du monstre immobilier qui a rattrapé le Québec récemment. En attendant des changements d’habitude beaucoup plus fondamentaux pour les épargnants, les nouveaux comptes CELIAPP ne devraient générer dans l’industrie financière qu’un mouvement des actifs des parents plus aisés vers leurs enfants.

Planificatrice financière, Sandy Lachapelle est présidente du cabinet indépendant Lachapelle finances intelligentes.