Voir la vie en jaune

Dans la vie, elle fée. Elle fée quoi ? Un peu de ci, un peu de ça, beaucoup de jaune et toujours l’audace de créer du lien, entre les voisins, les balcons, le bitume et les passants. Certains vont creuser des trous, raser les murs, brandir des pancartes, diffuser la haine sur les réseaux sociaux, d’autres vont se recoucher ; elle, elle accroche des mots partout dans son quartier, bénévolement. Chacun son truc pour passer à travers la journée.

Patsy Van Roost, la fée urbaine, a trouvé dans l’audace la façon de briser le fragile écran de notre indifférence. La fée d’origine belge défie les conventions sociales avec bienveillance et légèreté. La douceur est une arme de conversion massive.

La semaine dernière, elle a « banderolisé » une clôture de parc de la rue Alma, dans la Petite-Patrie. Le mot nous est jaune, les autres sont en vert ; certains mots ont besoin d’aide.

Patsy nous a apporté deux tartelettes, des « patsysseries » (comme elle dit) fraise et rhubarbe, que nous dégustons sur un banc de parc du Plateau, profitant des premiers rayons chauds et de la proximité des buissons de forsythia (jaunes).

Coiffée d’un bonnet (jaune), chaussée de bottes (jaunes), elle pourrait faire une pub pour une mutuelle d’assurance ou les produits « sans nom », mais elle lutine plutôt du côté de la lumière et de la gratuité. Elle cueille des mots découpés partout où elle les voit, resemés pour le plaisir de chacun. Son premier livre (jaune), lancé hier soir à la librairie N’était-ce pas l’été, s’intitule J’aime ton coeur qui bat, et il réunit une kyrielle de « J’aime » qui ont déjà eu une vie de banderoles (jaunes) de balcons durant la pandémie, un projet de Saint-Valentin où les voisins devaient offrir un « J’aime » à la fée. « Je voulais faire parler les balcons alors que la ville était si triste. C’était aussi un message aux passants. » Un clin d’oeil dans la grisaille, du jaune comme du miel, comme du mimosa, comme un canari sorti d’une cage.

La grande solitude humaine

Son livre de « J’aime » — un joli chapelet à chaque page — touche parce qu’il cible de petites joies intimes, sensorielles, la pluie l’été, la crème fouettée, l’herbe sous les pieds après la rosée du matin, toucher le papier chaud qui sort de l’imprimante, le ronronnement d’un chat, faire la vaisselle (!), l’odeur du feu dans la cheminée et celle du cou des enfants.

Au printemps les morts sortent timidement Ils forment de petites guirlandes Qui s’enroulent autour des piquets Certains mots ont besoin d’aide Ils sont si fragiles qu’il faut les encourager Le mot nous est le plus difficile à cultiver

Mais qui se cache derrière cette joie semée et parsemée, cette fée à l’accent belgo-anglo-québécois qui roule les r et sa bosse, rapièce le tissu urbain dans un grand patchwork joyeux ?

Cette femme de 52 ans restée lutin s’endort en lisant des livres d’enfants et fait des câlins à qui le veut bien. « C’est en prenant soin des autres que je prends soin de moi. Je voulais un livre lumineux pour des temps difficiles. Je n’allais pas bien lorsque j’ai fait ce livre. J’étais dans le noir. Tout le monde pense que Patsy, c’est la fille légère qui sème le bonheur partout. La vérité, c’est que je me sens trouée. J’aurais pensé être réparée après dix ans à repriser les autres. Eh non. Back to square one. »

Dans ses yeux, je décèle la tristesse ; nous sommes des fées miroirs. Elle se décrit comme une angoissée qui broie du noir autant qu’elle illumine. Et la fée, qui ne peut faire deux coins de rue sans s’arrêter pour parler à sept personnes, subit aussi l’inconfort de la solitude, nécessaire pour créer. « Nous sommes tous seuls. Ma norme, c’est cinq jours sans humain. Je n’avais jamais pensé être aussi seule dans ma vie. »

Elle a élevé son fils, Brel, seule ; elle a eu des colocs durant 25 ans. Depuis qu’elle a été évincée de son quartier du Mile-End, la fée vit dans La Petite-Patrie, travaille avec les enfants ou fait ressurgir les souvenirs des gens de 50 ans et plus dans des projets de quartier. On la fait venir lorsqu’il y a un suicide dans une école. Elle réenchante les âmes parce qu’elle en connaît toutes les crevasses mortelles.

« Nous sommes tous à risque, de plus en plus. C’est difficile. C’est pour ça qu’il faut semer. Je n’irai plus jamais à Barcelone, car j’y ai vu des mots de haine sur les murs, envers les touristes, comme des coups de poing. “Tourist go home.” “Tourist we piss in your beer.” Autant de gens malheureux. Ils sont seuls. » Et ils sèment du gris.

Être ensemble

Lorsqu’elle est triste, Patsy s’installe dans son atelier et fabrique vêtements, banderoles, sacs, projets de tissu et de matériaux divers. C’est son karaté à elle. Elle n’est pas casable et s’en fait un petit velours. « Être fée, c’est plus tripant qu’être artiste. Même artiste, il faut vivre ta vie d’une certaine façon. Je veux qu’on me trouve où on ne m’attend pas. J’ai le feu au cul, j’ai la bougeotte. » Et elle aime les débuts, les printemps, tout ce qui émerge, éclôt et sort de terre, comme un espoir naissant. « J’aime les commencements. Je m’emmerde vite. J’aime être amoureuse, mais ça me prend dix ans à digérer. Alors, je fais des caresses urbaines. »

Il y a déjà du courage, de la hardiesse, à quitter son abri privé et à faire voir qui l’on est, à se dévoiler et à s’exposer.

Elle glisse que l’amitié vaut de l’or et que l’amour a une fin. Je ne me rappelle plus qui a dit que le chocolat est une émotion. Fraise rhubarbe aussi, je confirme. « Je voudrais avoir 26 ans de nouveau… je suis aussi perdue qu’à cet âge. J’ai 5000 amis Facebook et je suis seule sur mon divan. »

Avant d’aller au Sénégal en 2019, elle a suivi un cours de wolof à l’UQAM. « Là-bas, tu salues tout le monde. Ici, tu passes pour une folle. » Peut-être qu’elle est Sénégalaise, au fond, faite pour la rencontre de l’autre et les tissus africains. C’est grâce à Amélie Poulain qu’elle a choisi sa vie, même si la liberté a un prix, celui de la précarité :

« Je n’aurais pas la vie que j’ai aujourd’hui si je n’avais pas “rencontré” Amélie Poulain. C’est en la regardant agir que j’ai compris qu’il est possible de choisir de vivre une vie entièrement poétique. »

Et voilà comment on devient fée, en regardant la vie par l’envers des choses, en percevant la magie, en la révélant aux non-voyants. « Je répands de l’amour. Je ne vais pas demander la permission à la Ville ! Ce sont eux qui devraient me remercier… »

À quand une médaille de féerie ? Jaune, bien sûr.

Souligné moult passages dans le dernier livre du pop-philosophe Fabrice Midal, Tout ce qui nous empêche d’être heureux et ce qu’il faut savoir pour l’être. Le titre pourrait faire une banderole à lui seul. Ce n’est ni un grand livre ni une autre recette à appliquer, mais il y a là une tentative de circonscrire ce que nous croyons être le bonheur et ce qu’il n’est pas, car « notre société est pétrie de la morale stoïcienne qui prône le contrôle des affects, des sentiments, de la douleur, du bonheur ». Et la vulnérabilité en fait partie aussi. Midal souligne que les objectifs nous obsèdent, que nous allons trop vite pour entrer en relation dans ce coup de vent. Les moments où nous sommes le plus heureux sont ceux où nous sommes en relation, dit-il. https://bit.ly/4178vvz Adoré la série Comme des papillons diffusée sur Vrai (Illico), de Hugo Rozon. En cette Semaine nationale de la santé mentale, ces documentaires intimistes avec des gens connus qui ont souffert de problèmes de santé mentale à divers moments de leur vie tombent pile. L’épisode avec Claude Legault m’a touchée au coeur ; il y parle de ses crises d’angoisse, des bienfaits de la nature et de « couper le son » pour lui. Louise Latraverse raconte comment le dessin l’a guérie de la dépression à 48 ans et conclut : « Être qui on est au risque de tout perdre. » Bref, les rencontres avec Marc Dupré, Jonathan Roy, Victoria Charlton ou Mariana Mazza pourront également aider. À voir. https://bit.ly/411EFZt

Elle viendra moins souvent La comédienne Camille Paré-Poirier a eu la bonne idée d’enregistrer ses rencontres avec sa grand-mère Pauline durant quatre ans, tant en résidence qu’au CHSLD, jusqu’en 2021. 70 ans les séparent, Pauline en a 92 au début de leurs rencontres. On assiste au lent déclin cognitif de la vieille dame, une ancienne infirmière, ponctué des questionnements de Camille, en aparté. J’ai invité mon amie Mimi, arrière-grand-mère de 84 ans, à venir voir cette pièce documentaire et elle l’a trouvée bouleversante, lucide et remplie de vulnérabilité aux deux bouts de la vie. Camille a fait un travail incroyable, porté par la curiosité, l’attachement et l’amour pour son aïeule. La vieillesse fait peur, la démence aussi, la perte d’autonomie tout autant. Jusqu’où sommes-nous prêts à répondre présent pour nos proches, même lorsqu’ils sont fâchés, paranoïaques, méchants et souffrants, voire oublieux ? Combien sont simplement laissés à eux-mêmes ? La question se pose au moment où la population vieillit et où les ressources manquent. Quel sera le rôle des proches dans cet accompagnement nécessaire et rempli d’enseignements précieux pour apprendre à quitter ce monde ? Je viendrai moins souvent, au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui jusqu’au 18 mai. https://bit.ly/3B9qlE1 Le balado Quelqu’une d’immortelle qui a inspiré le spectacle est disponible ici : https://bit.ly/3p3PQUg

J’aime ton coeur qui bat Patsy Van Roost, Parfum d’encre, Montréal, 2023, 300 pages