Depardieu sur la sellette

Si un monstre sacré a su imposer longtemps ses dérives et manies aux Français, c’est bien Gérard Depardieu. Il aura survécu à des allégations de harcèlement sexuel et de viol, à ses accointances avec Vladimir Poutine, à ses exils fiscaux, à ses grossièretés sur les plateaux : propos et gestes violents ou obscènes, bruits divers et grognements de grizzli. Fallait-il que son talent et son gabarit soient immenses pour avoir, surtout depuis l’avènement du mouvement #MeToo, préservé son statut d’intouchable. D’autres que lui, plus mal en selle, tombaient de leur monture pour moins que ça. Son entourage en haussements d’épaules répondait aux rouspéteurs et aux victimes : « C’est Gérard, que veux-tu … ? » Et de passer l’éponge sur le noir tableau du trésor national.

En 2018, il avait été accusé de deux viols par l’actrice Charlotte Arnould. L’affaire avait d’abord été classée sans suite. Deux ans plus tard, elle réussit à relancer le processus judiciaire, ce qui valut à celui que ses compatriotes surnomment affectueusement Gégé une nouvelle mise en examen, confirmée en 2022, sans que le dossier ait bougé beaucoup depuis. Depardieu nie tout et se battra, bien sûr.

Déboires judiciaires ou pas, le géant du cinéma hexagonal se voyait toujours réclamé partout. Il chantait Barbara, courait les émissions de télé, enchaînait les rôles à l’écran. Sa tête d’affiche faisait trop recette pour qu’il soit question de se passer d’elle. Depardieu était à prendre ou à laisser avec sa tronche avinée, son génie d’acteur, sa démesure d’ogre, ses accidents de moto et sa libido de satyre. Ses victimes devenaient transparentes sous le vent d’omerta. Plus maintenant.

Les seuils de tolérance bougent au gré des changements de mentalité en France, comme partout, trop ou trop peu. Depuis que treize femmes ont dénoncé à la mi-avril ses violences sexuelles sur onze plateaux de tournage entre 2004 et 2022 à travers une enquête du site Mediapart, sa statue se fissure et des langues se délient. La promotion du film Umami de Slony Sow s’orchestrera sans la star que tous s’arrachaient quelques mois plus tôt. La couronne du roi voyou vacille.

L’acteur Philippe Torreton écrivait cette semaine sur LinkedIn : « On a les tyrans que l’on se donne », épinglant la complaisance du milieu qui riait de ses frasques et couvrait d’un voile pudique ce rabelaisien intempestif. Thomas Langmann, coréalisateur d’Astérix aux Jeux olympiques, avait déjà qualifié l’interprète d’Obélix d’insupportable sur son plateau. Ses propos ressortent aujourd’hui dans un climat de curée.

Quelque chose d’enfantin se cachait sous la stature du Barbe bleue, perçant sa conversation comme ses rôles. Plusieurs cherchaient à le protéger. L’hyperémotivité pathologique qui lui valut une exemption de service militaire, la boulimie au travail, la gourmandise, l’ivrognerie, les provocations et les méfaits de l’interprète de Cyrano et d’Obélix seraient issus de ses angoisses d’enfant non désiré (sa mère chercha à avorter de lui à l’aide d’une aiguille à tricoter), de son père alcoolique, de son passé de petit délinquant quasi analphabète. De cela, ses biographes témoignent, comme des effets de la mort en 2008 de son fils, Guillaume, également acteur, également excessif, avec qui il se disputait sans cesse et qu’il n’aura jamais fini de pleurer. Mais nulle icône ne peut ainsi sans indécence se voir sacralisée.

Sa démesure, son sentiment d’impunité, sa névrose, sa fortune colossale, sa popularité, les 200 films et plus à sa feuille de route ne l’empêchent plus de se retrouver cloué au pilori. On sent la fin d’une époque sous l’effritement du symbole, dont le cinéma va pâtir. Reste que ses grands rôles étaient derrière lui, hormis sa puissante incarnation de l’inspecteur Maigret dans le film de Patrice Leconte en 2022.

L’admirable interprète des Valseuses et du Dernier métro, le vigneron, l’hôtelier, le gourmet, l’homme dur et désenchanté, le fils brisé, le père impossible, le despote, l’agresseur de femmes, le lecteur éperdu des textes de saint Augustin, l’amoureux blessé : tant d’êtres chancellent en lui. L’Hexagone, dont s’évade pourtant ce citoyen également russe et dubaïote, perd en panache quand un de ses fleurons se ternit. Depardieu porte en lui une certaine idée de la France, à l’instar du bon vin, du foie gras et de la paillardise. Mais la justice gagnera à l’affronter. Les tribunaux devraient sans doute accélérer la cadence sous la clameur publique en hausse de volume. Car tout est lié.

Souhaitons que Depardieu soit jugé équitablement pour ses méfaits. Il est grand temps que les femmes obtiennent réparation et relèvent la tête. Mais boycotter les films ayant fait la gloire de cet acteur de génie, jamais je ne m’y résoudrai. Laissons les oeuvres témoigner d’hier pendant qu’on reconstruit notre aujourd’hui.