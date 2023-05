Plus colonisé que le Canada, tu meurs

Buvons un coup, buvons-en deux,

À la santé des amoureux

À la santé du Roi de France,

Et merde pour le Roi d’Angleterre

Qui nous a déclaré la guerre !

Il suffit de se rappeler ce classique de la chanson traditionnelle pour comprendre pourquoi le couronnement de Charles III, samedi à Londres, ne sera salué que par l’indifférence générale aussi bien en France qu’au Québec. Chanté par le folkloriste Raoul Roy dans les années 1970 comme par le groupe Bodh’aktan plus récemment, ce chant à virer célébrant la prise de la frégate anglaise Kent en 1800 par le grand corsaire français Surcouf résonne plus souvent au Québec qu’en France. Peut-être parce que, contrairement à la France, Au 31 du mois d’août agit chez nous comme un baume sur les plaies encore vivaces d’un peuple conquis. Des symboles si ancrés dans le coeur de la nation que même les efforts des meilleurs déconstructeurs n’y peuvent rien.

S’il faut en croire Buckingham Palace, le couronnement qui se déroulera samedi à l’abbaye de Westminster se démarquera des fastes d’antan. Comme s’il voulait s’excuser d’être roi, Charles III semble vouloir imposer à ces festivités le ton morose qui a toujours été le sien. Quatre fois moins d’invités que pour le couronnement de sa mère ; la couronne de Camilla repêchée dans la garde-robe de l’arrière-grand-mère ; des cartons d’invitation sur papier recyclé ; de l’huile d’olive au lieu du traditionnel ambre gris issue d’un intestin de baleine. Décidément, Charles III ne semble avoir d’autre rêve que de se noyer dans le paysage ambiant. Et le comble : manger de la quiche sans lardons un jour de couronnement n’est pas exactement ce qu’on peut appeler faire bombance !

Malgré ses airs de sainte-nitouche, ce nouveau roi ne devrait pourtant pas freiner la lente dérive de la monarchie vers le vedettariat. Une dérive certes trop lente pour le prince Harry, qui n’a pas hésité à troquer Buckingham pour un palace de Los Angeles. Lorsqu’on préfère Tom Cruise et Winnie l’ourson aux demoiselles d’honneur qui avaient porté la traîne d’Élisabeth, il n’y a guère de doute.

Mais, la monarchie et le monde du spectacle n’ont-ils pas toujours fait bon ménage ? Comme l’écrivait le professeur Marc Chevrier, citant le grand politologue anglais Walter Bagehot, « la monarchie sert à restreindre les appétits de souveraineté du peuple, à l’éblouir du spectacle d’un monde ancien où le droit de gouverner semblait tomber du ciel, par l’onction du temps qui sacrait un élu en qui le peuple se reconnaissait un père ou une mère ».

Rien de plus normal que Justin Trudeau, qui participe aussi bien de cet héritage monarchique que du star-system, soit de la fête et qu’il fasse faux bond au congrès de son parti pour l’occasion. Les sondages sur la monarchie ont beau être en berne au Canada, il n’en reste pas moins qu’on trouve peu de pays où l’esprit monarchique est toujours aussi ancré dans les moeurs politiques. À part quelques îles des Antilles, le Canada demeure le seul grand pays des Amériques qui n’est pas une république. Les principales nations du continent, du Brésil au Mexique, en passant par le Pérou, Haïti et le petit Surinam, ont toutes conquis, souvent de haute lutte, leur indépendance des anciennes puissances coloniales et choisi la république. Sans oublier les États-Unis, où Joe Biden se conformera à la tradition en n’assistant pas au couronnement du roi.

À l’exception du mouvement indépendantiste québécois, de la révolte de Louis Riel au Manitoba et de l’épisode de 1837-1838, le Canada n’a jamais fait preuve d’une telle soif de souveraineté populaire. L’un des « pères fondateurs » du Canada de 1867, George-Étienne Cartier, n’hésitait d’ailleurs pas à traiter le peuple de « foule » et de « populace », nous rappelle Marc Chevrier. À la différence de l’Espagne, des Pays-Bas ou de la Suède, le Canada poussera l’esprit colonial jusqu’à se satisfaire de n’être que la succursale d’un monarque étranger qui est aussi un chef religieux. Plus colonisé, tu meurs !

Nulle trace au Canada et dans sa Constitution de ce que Lincoln appelait « le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ». Notre dédain des référendums, qui n’ont d’ailleurs qu’un statut consultatif, notre vénération des juges nommés par le pouvoir et non pas élus, notre enfermement dans la « province », dont l’ancien premier ministre Bernard Landry aimait rappeler que le nom latin (provincia) signifiait « territoire des vaincus », tout cela tient de cet héritage.

Étrangement, depuis quelques années, on n’a jamais autant parlé des courants décoloniaux ou postcoloniaux dans les universités comme dans les organisations de gauche. Et pourtant, que font nos « décoloniaux » sinon se conformer à l’esprit monarchique ? Loin de valoriser la souveraineté du peuple, le pouvoir des monarques s’est toujours appuyé sur les seigneurs de province et les baronnies locales. De même, nos décoloniaux n’ont de cesse de fragmenter la nation en communautés afin de conforter les tribus, les races, les ethnies et les chapelles. Le multiculturalisme, devenu l’idéologie officielle du Canada, est d’ailleurs un héritage de l’empire qui, au beau titre de citoyen, a toujours préféré l’appartenance raciale, ethnique ou sexuelle.

En attendant, samedi, il ne sera pas interdit d’entonner Au 31 du mois d’août. On se console comme on peut…