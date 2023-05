Éducation métaphysique

Spécialiste de la pensée d’auteurs très exigeants comme Kant, Heidegger, Gadamer et Ricoeur, Jean Grondin enseigne la philosophie, principalement à l’Université de Montréal, depuis 40 ans. Dans L’esprit de l’éducation (PUF, 2022, 208 pages), il affirme, audacieusement, que « la finalité de l’éducation est spirituelle ou n’est pas ».

L’éducation transmet, bien sûr, des savoirs et des savoir-faire techniques précieux, mais cette visée utilitaire, aujourd’hui dominante, ne résume pas son but. L’éducation, dont les finalités ultimes, plaide Grondin, sont métaphysiques, « doit nous aider à vivre ». Elle doit aider les élèves « à reconnaître un sens à l’existence elle-même et à la rendre plus digne d’être vécue » ; elle doit permettre d’accéder au sentiment religieux cosmique dont Einstein disait qu’il était « le motif le plus puissant et le plus noble de la recherche scientifique ». Pour Grondin, l’éducation doit viser haut, très haut, beaucoup plus haut qu’elle ne le fait actuellement.

Le philosophe n’est toutefois pas naïf. « Quelles sont les chances, se demande-t-il, de voir cet espoir et cet esprit de l’éducation transmis dans nos maisons d’enseignement ? Ne nous berçons pas d’illusions, elles sont nulles. Totalement. » Pourquoi ? Tout simplement parce qu’une autre métaphysique, qui s’ignore et ne se reconnaît donc pas comme telle, domine notre temps.

La vision du monde qui s’impose, aujourd’hui, est « platement matérialiste » et postule, explique Grondin, que « les seules réalités qui existent seraient des réalités matérielles, ressortissant à un mouvement d’atomes dépourvus de finalité et de sens ». Par conséquent, continue le philosophe, on ne dira pas aux élèves de nos écoles que « si l’éducation existe, c’est pour amener leur intelligence à découvrir le sens, l’ordre et la beauté des choses et dès lors celle de leur propre existence ».

Grondin qualifie cette négligence de tragique et se dit affligé par un enseignement à la mode du jour privé d’orientation spirituelle. « Avons-nous le droit, lance-t-il dans un cri du coeur, de leur dire que la vie n’est qu’un hasard sans raison, que nos cultures sont viscéralement viciées, que l’humain n’est qu’un singe dévoyé et que l’existence est dès lors sans espoir ? »

Dans un vibrant éloge du métier d’éducateur, Grondin évoque les insomnies de l’enseignant causées par les paradoxes de sa tâche. Sait-on jamais si ce qu’on enseigne atteint son but ? S’agit-il de plaire ou d’éveiller les consciences, quitte, parfois, à les bousculer ? Il faut, bien sûr, toujours offrir et viser l’excellence, tout en ne laissant personne de côté. Mais qu’est-ce que l’excellence ? Une performance quantifiable ou une ouverture à la sagesse ?

Dans un monde où le savoir est accessible au bout de nos doigts, sa simple transmission ne suffit plus et doit s’accompagner d’une éducation « au discernement de ce qui mérite d’être vu, lu et transmis ».

La question métaphysique, enfin, est la grande affaire du métier d’éducateur. Comment transmettre cette idée que le réel et notre existence sont sensés, en une époque où la question du sens des choses est considérée comme une lubie des temps anciens ?

Dans La beauté de la métaphysique (Cerf, 2019), Grondin définit cette discipline comme « l’effort vigilant de la pensée humaine de comprendre l’ensemble de la réalité et ses raisons ». La métaphysique est le nom de l’interrogation sur la raison et la signification du monde et de l’existence. On peut donc affirmer que « toutes les visions du monde — et être humain, c’est avoir une vision du monde — reposent sur une métaphysique », écrit Grondin dans L’esprit de l’éducation.

À la vision du monde strictement matérialiste de notre temps, le philosophe oppose celle de Platon, selon laquelle, comme l’illustre l’allégorie de la caverne, l’étude rationnelle du monde nous fait découvrir que le réel est composé d’idées et de beautés — la constance, la bonté, la finalité et l’intelligence — « qui autorisent à penser que le monde n’est pas le fruit du hasard », écrit Grondin.

L’humain, continue-t-il, ne saurait se contenter de constater l’existence des choses et de sa vie ; « il veut savoir pourquoi elles sont comme elles sont, d’où elles viennent et où elles vont ». Le principe de raison l’anime : il cherche la raison de chaque chose et, dès que la porte s’ouvre, la « Raison ultime des choses », qu’il appelle Dieu, le Bien ou la Nature.

Voilà, conclut Grondin, l’esprit qui devrait animer l’éducation dans toutes les matières. Le monde, malgré son désordre occasionnel et sa part tragique, est beau et a du sens ; notre existence aussi. On a envie de dire, en paraphrasant le chanteur Renaud, que si l’école n’enseigne pas ça, les jeunes ont raison de s’écrier « halte à tout ! »

Chroniqueur (Présence Info, Jeu), essayiste et poète, Louis Cornellier enseigne la littérature au collégial.