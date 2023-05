La fissure dans l’armure de la CAQ

Depuis qu’il est devenu premier ministre, François Legault a tenté de convaincre les Québécois qu’ils avaient le choix entre le nationalisme « raisonnable » de la Coalition avenir Québec et le multiculturalisme « radical » de Québec solidaire.

Mais en réalité, il savait très bien que le jour où ils se détourneraient de la CAQ, leur premier choix ne serait pas QS. Même s’il n’a fait élire que 3 députés le 3 octobre dernier, c’est le Parti québécois qui est arrivé au deuxième rang dans le plus grand nombre de circonscriptions.

M. Legault avait comme objectif de rayer son ancien parti de la carte. Il a laissé paraître sa frustration la semaine dernière quand il a remis en question la légitimité de l’élection de Paul St-Pierre Plamondon (PSPP) dans Camille-Laurin, qui a été favorisé par le désistement forcé de la candidate solidaire Marie-Ève Rancourt, surprise à voler un dépliant du PQ dans une boîte à lettres. Il est très possible (voire probable) que le député caquiste sortant, Richard Campeau, aurait profité de la division du vote entre QS et le PQ pour se faire réélire. Qui sait ce qui serait alors advenu de PSPP et de son parti ?

Toujours est-il que le PQ a conservé son chef, qui a réussi à gagner l’estime d’un grand nombre de Québécois, et le voilà solidement installé en deuxième place dans les intentions de vote.

La CAQ demeure encore loin devant, et les prochaines élections ne se tiendront qu’en 2026, mais c’est un tout nouveau portrait que fait apparaître le dernier sondage Léger-TVA Nouvelles. Une fissure est apparue dans l’armure.

Tout le monde s’attendait à ce que le reniement de la promesse de relier Québec et Lévis par un tunnel autoroutier fasse perdre de nombreux appuis à la CAQ dans la région, mais on présumait que cela profiterait d’abord au Parti conservateur d’Éric Duhaime, qui mène une intense campagne de maraudage.

Que le PQ se retrouve soudainement bon premier devant la CAQ et le PCQ a de quoi surprendre dans une région où il n’a pas fait élire un seul député depuis 2014, d’autant qu’il n’a jamais fait mystère de son opposition au troisième lien, même si sa voix n’avait pas autant d’écho.

Il s’agit sans aucun doute d’un coup dur pour la CAQ, mais il serait nettement prématuré de conclure au début de la fin. Bon nombre d’électeurs ne pardonneront sans doute pas sa volte-face au gouvernement Legault, mais cela ne signifie pas que les 16 élus caquistes de la région devraient déjà commencer à réfléchir à leur prochaine carrière. En mettant les choses au pire, s’ils avaient tous démissionné en guise de protestation, la CAQ serait toujours majoritaire à l’Assemblée nationale.

Pour l’heure, ce sont surtout QS et le PLQ qui devraient s’inquiéter. Alors qu’ils disposent l’un et l’autre d’un temps de parole nettement supérieur à celui du PQ, aucun des deux n’a profité de la plus grave crise que traverse la CAQ depuis son arrivée au pouvoir en 2018.

S’il est vrai que la position des libéraux sur le troisième lien a été passablement fluctuante, l’opposition de QS a été catégorique depuis le début : le problème est moins dans le message que dans les messagers.

Ailleurs au Québec, cet épisode n’a pas eu un effet considérable sur les intentions de vote. L’abandon du projet y a été généralement perçu comme une bonne nouvelle que le premier ministre Legault s’efforce de présenter comme une décision responsable fondée sur des données scientifiques.

L’opposition y voit plutôt la démonstration de la duplicité d’un gouvernement dont la parole n’a aucune valeur. Aussi malhonnête quand il tente de justifier sa volte-face que dans sa défense du projet initial. Et il a le culot de vouloir refaire le coup avec un nouveau tunnel consacré uniquement au transport en commun.

Le plus grand danger pour le gouvernement Legault est de laisser cette image s’incruster dans les esprits. Si la CAQ a été capable de tromper des électeurs qui lui ont été aussi fidèles que ceux de la région de Québec, qui peut lui faire confiance ? Quelle sera la prochaine promesse brisée ?

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a choisi un bien mauvais moment pour se livrer à des pitreries lors de l’étude des crédits de son ministère. Pendant que les partis d’opposition tentaient d’en savoir plus sur les coûts du nouveau projet de tunnel qu’elle a sorti de son chapeau, madame s’amusait à relever le défi de placer des mots insolites dans ses réponses. Comme si tout cela n’était finalement qu’un jeu.