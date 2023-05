En anglais, l’expression « greedflation » est utilisée pour parler de ces surprofits des entreprises qui sont venus alimenter la poussée de fièvre inflationniste post-pandémie. Pour certains analystes, la hausse des marges bénéficiaires a engendré une spirale profits-prix… qui ne devrait toutefois pas perdurer.

Au début de mars, lors d’une séance de réflexion du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne tenue en Finlande, la contribution des surprofits des entreprises à la forte poussée de l’inflation s’est mérité une attention particulière. Les données articulées dans plus de deux douzaines de diapositives présentées alors aux 26 décideurs de l’institution « ont montré que les marges bénéficiaires des entreprises ont augmenté plutôt que de diminuer, comme on pourrait s’y attendre lorsque les coûts des intrants augmentent si fortement », a-t-on pu lire dans un texte de l’agence Reuters. Le sujet fait toujours débat.

France Info a rappelé récemment que la hausse des prix provoquée par l’accroissement des marges bénéficiaires des entreprises a été retenue par Christine

Lagarde, présidente de la BCE, le 16 mars dernier, au cours d’une conférence de presse portant sur les causes de l’inflation. « Beaucoup d’entreprises ont pu accroître leurs marges dans des secteurs ayant subi les restrictions de l’offre et la résurgence de la demande », a-t-elle déploré.

Peu avant, Philip Lane, membre du directoire de la BCE, reprenait le thème lors d’une conférence à Dublin le 6 mars. Selon les propos tirés d’un blogue du Figaro, la reprise de la demande a permis aux entreprises d’augmenter également les marges bénéficiaires dans les secteurs présentant des asymétries entre l’offre et la demande,

a-t-il dénoncé en substance. Pour ajouter que l’amélioration de la situation du côté des goulets d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement tardait à se répercuter dans les prix.

Dans une entrevue au New York Times, Fabio Panetta, également membre du directoire de la BCE, soulignait qu’en Europe, les banques centrales n’en ont pas que pour les augmentations salariales des travailleurs. Elles se disent également concernées par les profits des grandes entreprises. Il pointait du doigt ces entreprises « poussant leur prix au-delà de ce qui est nécessaire pour absorber la hausse des coûts », opposant alors l’expression spirale profits-prix à celle, évoquée plus fréquemment dans le discours des banques centrales, de spirale salaires-prix. « Certains producteurs ont tendance à exploiter les goulets d’étranglement ou les poussées inflationnistes, qui rendent plus difficile l’identification de la cause des hausses de prix. »

Il est illustré qu’au quatrième trimestre de 2022, la moitié de la pression sur les prix dans la zone euro venait des profits, et l’autre moitié des salaires. En France, les salaires ont compté pour 33 % de la hausse des coûts de production au cours de ce trimestre, contre 9 % pour les achats intermédiaires (énergie, matières premières), et 62 % venaient du bond des marges bénéficiaires, écrit le quotidien La Croix. Il est ajouté que la marge bénéficiaire des entreprises cotées en Bourse dans la zone euro se situait en moyenne à 8,5 % en mars, contre 7,2 % à la fin de 2019.

Même phénomène ici

Le phénomène est similaire en Amérique du Nord. Le magazine Fortune reprend le constat d’une étude publiée en janvier par la Réserve fédérale de Kansas City concluant que les marges bénéficiaires des entreprises ont été, en 2021, le facteur alimentant l’inflation le plus important de l’histoire économique. Rien de moins ! Cela n’a pas empêché les entreprises composant le Fortune 500 d’afficher l’année suivante un profit cumulé record de 1800 milliards $US, sur des revenus de 16 100 milliards, soit une marge de 11 %.

Au Canada, on a pu lire dans l’Enquête sur les perspectives des entreprises du troisième trimestre de 2022 que lors de la reprise post-pandémie, les entreprises ont été nombreuses à changer leurs comportements en matière de fixation des prix en réaction à une croissance élevée des coûts, à une forte demande et à des contraintes d’approvisionnement généralisées.

Entreprises et concurrents faisant face aux mêmes difficultés, les consommateurs se voyaient contraints d’accepter des prix plus élevés, faute de choix. « Dans ces conditions, les entreprises ont procédé à des augmentations de prix plus marquées et plus fréquentes qu’à l’habitude », soulignait la Banque du Canada.

Évidemment, cela ne pourra durer et la concurrence va revenir imposer sa loi, et ce, dans un contexte de ralentissement attendu de l’activité économique. Pour Philip Lane, « dans la mesure où la capacité d’offre devrait s’améliorer au fil du temps et les modèles de demande, se normaliser, les conditions extraordinaires qui sous-tendent la rentabilité en 2022 ne devraient pas persister, une baisse des marges bénéficiaires se traduisant par une baisse des pressions inflationnistes ».

De ce côté-ci, la Banque du Canada soulignait dans son Enquête sur les perspectives des entreprises du quatrième trimestre de 2022 que le comportement mentionné le trimestre précédent s’est modifié. Il est souligné que la plupart des entreprises ont déjà repris, ou reprendront bientôt, leurs comportements d’avant la pandémie, à savoir changer les prix de façon peu fréquente, attendre des signes concrets d’augmentation des coûts et surveiller de près les prix de la concurrence.