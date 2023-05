Le fan-club de François Legault

Depuis la fondation de la Coalition avenir Québec, ses congrès ont toujours été l’occasion de chanter la gloire de François Legault. En réalité, elle a toujours ressemblé davantage à un fan-club qu’à un parti politique.

D’une fois à l’autre, les délégués approuvent sans se poser de questions les orientations décrétées par le chef. Que ce soit au Parti québécois, chez Québec solidaire ou même au Parti libéral du Québec, on a assisté périodiquement à des rappels à l’ordre, voire à de véritables révoltes ; à la CAQ, on se prosterne.

Normalement, dans un parti, les militants sont animés par un certain nombre de principes et d’objectifs auxquels ils tiennent, que cela soit la souveraineté, la lutte contre les inégalités ou encore la défense des droits et libertés. Dans le cas de la CAQ, on ne sait pas trop ce qui les motive, si ce n’est de gagner leurs élections.

Ceux qui s’y sont joints au départ étaient souvent des néophytes, trop heureux de pouvoir s’initier à la politique sans avoir à s’enrôler dans l’un ou l’autre des camps que la question nationale opposait depuis près d’un demi-siècle.

L’autonomie caquiste pouvait leur apparaître comme une façon de ménager prudemment la chèvre canadienne et le chou québécois, alors qu’elle conduit aussi sûrement au triomphe du fédéralisme que le bilinguisme mène à l’anglicisation.

• • • • •

Après plus de dix ans d’existence, la CAQ finira-t-elle par se transformer en véritable parti ou demeurera-t-elle éternellement cette créature béate d’admiration devant son père fondateur ? On en aura une idée dans une dizaine de jours, quand M. Legault devra se soumettre à un vote de confiance, comme le prévoit la Constitution du parti lors du premier congrès suivant des élections générales.

Bien entendu, personne n’imagine un seul instant que M. Legault puisse avoir des raisons de s’inquiéter. La question est plutôt de savoir si les délégués sont capables d’avoir un minimum de sens critique.

À la même date l’an dernier, ils avaient adopté à l’unanimité une résolution réclamant qu’Ottawa transfère au Québec « l’ensemble des pouvoirs en matière d’immigration le plus rapidement possible », conformément à ce que prévoyait le « Nouveau projet pour les nationalistes du Québec », qu’on leur avait imposé sans les consulter en 2015.

L’heure était grave. À en croire le premier ministre, ces pouvoirs étaient indispensables pour éviter que le Québec ne devienne une nouvelle Louisiane. « Je demande, aux prochaines élections, un mandat fort pour aller négocier ça avec le gouvernement fédéral. C’est une question de survie pour notre nation », avait-il lancé, déclenchant aussitôt une ovation.

On connaît la suite. Le 3 octobre dernier, M. Legault a obtenu le « mandat fort » qu’il réclamait, mais il s’est heurté à un mur à Ottawa. Si bien qu’il a cessé de réclamer ces pouvoirs si cruciaux pour la survie de la nation. Justin Trudeau et lui semblent même être devenus les meilleurs amis du monde. Faudrait-il encore l’ovationner ?

• • • • •

Les militants caquistes ont beau avoir l’habitude de tout approuver sans regimber, il est quand un peu gênant de devoir applaudir un chef qui fait continuellement le contraire de ce qu’il dit.

Comme la grande majorité de leurs concitoyens, ceux de la grande région de Québec ont certainement avalé de travers la volte-face sur le troisième lien autoroutier, qui était la promesse phare de leur parti depuis près de dix ans.

Selon un sondage effectué les 26 et 27 avril par la firme SOM pour le compte du Soleil, seulement 29 % des résidents de la région sont favorables au projet de tunnel consacré au transport collectif, comme le propose maintenant le gouvernement sans donner la moindre précision sur son tracé, son coût ou son échéancier. Sur la rive sud du fleuve, le taux d’approbation est d’à peine 12 %.

Si les députés et les ministres de la région ont eu le sentiment d’avoir été utilisés, que dire des militants qui ont aussi contribué involontairement à tromper les électeurs de leur circonscription ?

Un vote de confiance peut être l’occasion de faire passer un message au chef, comme certains l’ont appris à leurs dépens. Au congrès péquiste de 1996, les militants qui reprochaient à Lucien Bouchard sa mollesse sur la question linguistique lui ont infligé une humiliation qui l’a presque convaincu de démissionner ; Bernard Landry l’a fait neuf ans plus tard.

Bien entendu, ceux qui aspirent à succéder un jour à M. Legault ne sont pas aussi impatients de le voir partir que lui-même l’était de remplacer M. Landry. Il peut cependant être bon d’envoyer le signal que personne n’est irremplaçable et, surtout, qu’il y a des limites à se moquer du monde.