Le chamelier et le général

La dérive du Soudan est une preuve que l’ambition de quelques individus, pour le meilleur ou pour le pire, peut infléchir sérieusement le destin des nations.

Dans le cas qui nous occupe, pour le pire. Non pas en s’appuyant sur la volonté de masses mobilisées, mais contre elles.

En 2018 et 2019, le Soudan avait opposé à ses dirigeants militaro-religieux corrompus un mouvement pro-démocratie et pro-laïcité parmi les plus sophistiqués et les mieux organisés de toute cette région du monde.

À Khartoum, dans cet immense pays semi-désertique au sud de l’Égypte, se trouvaient des hommes et des femmes (et en particulier des femmes) à la pointe de ce qu’on avait alors appelé le « second Printemps arabe » : Liban, Algérie, Irak… Soudan.

Des associations professionnelles (avocats, médecins) et des groupes populaires urbains s’étaient alliés pour chasser en avril 2019 un dictateur militaro-islamiste (Omar el-Béchir) et pour imposer aux militaires une « transition civile », dans un pays champion absolu des coups d’État : 16 depuis l’indépendance de 1956.

C’était huit ans après l’avortement quasi généralisé du « Printemps arabe » originel : la Tunisie, unique rescapée démocratique de cette première époque (2010-2011), est en train de sombrer à son tour.

Le Soudan, donc, espoir improbable de la démocratie dans le monde arabe…

Mais deux hommes et leurs ambitions dévorantes, conjuguées dans un premier temps, antagoniques aujourd’hui, en décideront autrement : le général Daglo, chef des paramilitaires, et le chef de l’armée régulière, le général al-Burhane.

Ces deux hommes s’étaient unis, dans un premier temps, pour recevoir les doléances de la société civile et virer le vieil el-Béchir. Mais deux ans et demi après les accords du printemps 2019, en octobre 2021, ils vont dissoudre le gouvernement de transition établi dans la foulée du « Printemps de Khartoum ».

Dans l’année qui suit (2022), ils promettent, encore une fois, de rejouer, devant une société civile affaiblie, la comédie de la « transition ». Elle devait aboutir à nouveau en ce mois d’avril 2023. Mais cette fois, l’affrontement n’est plus entre un pouvoir militaire unifié et la société civile, mais plutôt entre deux clans au sommet.

Il y a Mohamed Daglo, dit Hemetti (le « petit Mohamed »), né en 1974 dans les régions éloignées de l’ouest du pays. Adolescent sans éducation, il était gardien de chameaux aux confins de la Libye.

En 2003, au Darfour, une guerre éclate entre les ethnies locales et les Arabes soutenus par Khartoum. Hemetti se range d’abord du côté des rebelles, avant de passer, opportuniste, au camp gouvernemental.

Il sera alors un chef des Janjawids, terribles « démons à cheval » accusés de cruauté et de massacres… dont sont issues les « Forces de soutien rapide », groupe paramilitaire devenu une « armée dans l’armée », co-instigateur de l’affrontement actuel.

À la même époque, Abdel Fattah al-Burhane, né en 1960 sur les rives du Nil, est aussi dans les parages. Originaire, au contraire de Hemetti, de l’élite du nord, al-Burhane a été formé militairement en Égypte. Il en gardera jusqu’à ce jour des liens étroits avec le régime du putschiste Abdel Fattah al-Sissi, au pouvoir depuis 2013.

Un État, deux armées : c’est la racine de l’affrontement actuel.

Si al-Burhane incarne la continuité institutionnelle, la domination économique de l’armée et l’alliance traditionnelle avec l’Égypte, Hemetti, avec ses origines distinctes, a aussi une base matérielle et des appuis très différents.

Ce chef mercenaire a mis la main sur un grand nombre de mines d’or, dont le pays est bien pourvu. Ces richesses pillées lui ont permis de gonfler ses effectifs, jusqu’à leur permettre, avec 100 000 combattants bien équipés, de défier l’armée officielle.

Ses lingots d’or volé ont transité vers la Russie et les Émirats arabes unis : on ne s’étonnera pas de retrouver dans son entourage des amis de la milice Wagner, passés par la Libye : une « filière russe » dont le secrétaire d’État américain s’est déclaré la semaine dernière « très inquiet ».

Encore une fois, les citoyens révoltés contre une dictature voient leur révolution confisquée par les magouillages et les rivalités d’une élite surarmée.

