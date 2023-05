À intervalles réguliers, les grands gagnants de la loterie d’État nous sont présentés. Ils sont tous différents, mais partagent plusieurs traits communs. Ils viennent d’ordinaire de milieux modestes. Ils sont ouvriers, retraités, coiffeuses, petits fonctionnaires, femmes à la maison, journaliers.

La chance, apparemment, leur est tombée dessus. Les voici millionnaires. Cependant, la majorité revendique la volonté de ne pas trop changer. Ils souhaitent rester les mêmes. Ils se disent satisfaits des racines profondes de leur existence, de leurs valeurs, de leur famille.

Benoit Gravelle, gagnant de 2 millions cette année, a affirmé ceci : « Ça change ma vie, mais je vais rester la même personne simple. »

Un autre gagnant de plusieurs millions au Lotto 6/49, Hubert Breault, a continué, comme d’autres, d’aller travailler un temps, tout en projetant de prendre sa retraite, de voyager et de s’acheter une voiture électrique.

Les gagnants achètent certains signes ostentatoires de la richesse, à commencer par des voitures. Jadis, un gagnant s’achetait une grosse Cadillac. Aujourd’hui, ce sont des voitures électriques. Mais les automobiles restent un symbole de richesse, au même titre que les maisons et les voyages.

Il a beaucoup été question, ces derniers jours, de cet ancien député du Bloc québécois, Marcel Lussier. Il a remporté 70 millions. Sa vie, a-t-on répété, n’a pas vraiment changé. À preuve, il continue de vivre dans son bungalow de banlieue et de prendre plaisir à jardiner.

Un député fédéral d’arrière-ban, comme l’a été Lussier, n’est pas mal payé. Le salaire de base de ces gens dont le rôle se résume souvent à se lever en Chambre pour ânonner quelques phrases prémâchées est de 194 000 $. Plus frais de transport, de logement, de bouche.

Mais que ce soit un ancien député, une serveuse ou un mécanicien qui touche soudain des millions, tout ce monde élu à la fortune par le hasard se montre assez prudent, sauf exception, à l’heure de plonger, du jour au lendemain, dans des bassins d’argent liquide.

Faute de savoir comment vivre comme un richard, gagner à la loterie peut conduire à s’attirer du mépris. Dans les années 1980, les Lavigueur, cette famille issue d’un quartier populaire de Montréal, l’avaient appris à leurs dépens.

Dépités, Sylvie Boily et Rénald Dumont, gagnants de 25 millions, viennent de revendre leur grosse maison. Leurs amis se plaignaient de ne pas être à l’aise dans de grandes pièces. Ils préféraient les habitudes d’un modeste chalet. Une septuagénaire, Lilianne Synotte Deschênes, dit quant à elle regretter amèrement d’avoir presque tout donné de son lot de 32 millions à sa famille qui, depuis, ne lui donne plus signe de vie.

Les récits de vie des gagnants à la loterie, répétés semaine après semaine, avalisent l’idée que la richesse dépend du hasard apprivoisé par quelques rituels quasi mystiques. Pour les uns, il s’agit d’acheter sans faillir ses billets au même dépanneur. Mme Delos Reyes a joué la même combinaison pendant près de deux décennies avant de gagner 11 millions. Un autre a joué systématiquement les chiffres qui composent les dates importantes de sa vie. Ce sont leurs trucs. Dans le cas de l’ancien député devenu multimillionnaire, il a été expliqué, en long et en large, que celui-ci sélectionnait seulement la combinaison à huit chiffres pour accroître ses chances. En vérité, il avait une chance de l’emporter sur environ 14 millions, si j’ai bien compris.

Cela a été dit souvent : vous avez plus de chance d’être frappé par la foudre que de gagner à la loterie. Environnement Canada estime à près d’une chance sur un million le risque d’être frappé par la foudre durant un orage. À cette loterie foudroyante, 2 ou 3 personnes sont tuées chaque année au Canada.

Une publicité des loteries de l’État présente ces jours-ci une jeune femme au milieu d’une réunion de sa coopérative. Elle semble absente, jusqu’au moment où elle annonce aux autres avoir gagné à la loterie. Elle déclare tout de go qu’elle ne s’occupera plus des problèmes communs. Gagner, dans nos sociétés, est sans cesse présenté comme la possibilité d’un repli sur soi. Gagner constitue aussi la possibilité pour un petit groupe d’individus fortunés de ne plus adhérer à des politiques communes et de s’octroyer le loisir de décider seul, souvent sans le moindre savoir, de ce que sont les « bonnes causes » à soutenir, souvent avec don unique.

Jouer à la loterie, c’est se rapprocher de ses rêves, nous dit-on continuellement. Un leitmotiv publicitaire de Loto-Québec, clamé durant des années, laissait pourtant entendre que « l’argent ne change pas le monde », avant d’ajouter un bémol : « sauf que… » Sauf que rien, en fait. L’argent, saupoudré au hasard sur quelques individus, ne change pas du tout le monde. Il le conforte. Tout reste pareil.

Les revenus de Loto-Québec, eux, sont en croissance. En mars, la société d’État affirmait connaître sa « meilleure performance des 17 dernières années ». L’inflation, l’insécurité et les inégalités décuplées de notre époque constituent apparemment des combinaisons gagnantes pour Loto-Québec.

Dans l’Antiquité, les tirages au sort étaient utilisés pour rétablir l’équilibre social et assurer l’égalité devant la loi. Le hasard était censé servir la société, selon un principe de redistribution équitable du pouvoir et des responsabilités. Aujourd’hui, les jeux de hasard servent au contraire à canaliser, selon des moyens légaux et réglementés, une façon commode de se faire encore plus exploiter.

Une autre publicité de Loto-Québec diffusée ces jours-ci affirme que le billet « Ultime », vendu 100 $ l’unité, est « votre meilleure chance de devenir millionnaire ». Cette publicité dit en quelque sorte la vérité : dans nos sociétés, vous n’avez pratiquement aucune possibilité de devenir très riche tandis que ceux qui le sont déjà ont toutes les chances de le devenir davantage. La loterie sert toujours moins à enrichir des individus qu’à vider encore plus les poches de la collectivité.