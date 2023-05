Maîtres chez nous en 2023

Ceux au Québec qui s’inquiètent pour la santé du français citent comme menaces les plateformes numériques comme Netflix et TikTok. Ils n’ont pas tort. Mais le problème est plus profond. Car, malgré une décennie d’efforts, l’anglais domine toujours très largement l’Internet mondial.

Le village global est certainement un lieu où l’anglais est la langue la plus courante. Suffisamment pour envoyer le signal que sans une compréhension de l’anglais, aucun salut. Pas étonnant que les jeunes — généralement plus branchés que leurs parents — adoptent plus rapidement des expressions en anglais que dans toute autre langue…

L’anglais domine jusque dans la façon dont sont programmés les sites Web, les adresses courriel, etc. Tout repose sur l’alphabet anglophone dans lequel il n’existe aucun caractère accentué. Tant pis pour le français, l’espagnol et le russe. Tant pis aussi pour le cri, l’inuktitut et l’ojibwé.

CIRA Canada est responsable de l’enregistrement de noms de domaines au Canada, qui donnent leur nom aux adresses Internet et aux sites Web. L’organisme, autrefois appelé en français ACEI (pour Autorité canadienne pour les enregistrements Internet), a lancé dès 2013 un vaste chantier pour inclure des caractères accentués dans le nom des sites Web. Sur plus de 20 000 sites Web canadiens, 2000 utilisent aujourd’hui des caractères dits spéciaux.

La Toile compte plus d’un million de sites Web. La moitié est hébergée aux États-Unis, en anglais.

Grave accent

La population anglophone représente 13 % de la population mondiale. Sur Internet, l’anglais est utilisé 60 % du temps.

Le contenu en français représente moins de 4 % de tout ce qui se publie sur Internet. C’est environ la même proportion de la population mondiale qui parle français, même si le quart seulement des 321 millions de francophones considèrent le français comme leur langue maternelle.

Internet accepte avec encore beaucoup de difficulté les caractères accentués, ce qui est un problème quand on écrit autrement qu’en anglais. Ce problème n’est pas exclusif au Québec, ni même à la Francophonie, évidemment. Les 400 millions d’hispanophones sont encore moins présents que les francophones sur la Toile.

C’est un problème. C’est aussi une occasion que saisit l’organisme ISOC Québec pour déplacer jusque dans la sphère numérique la question de l’accessibilité universelle. ISOC Québec est la section québécoise de l’Internet Society, un organisme de promotion d’un Internet ouvert et inclusif.

ISOC Québec et ses partenaires — on trouve parmi eux PointQuébec, qui fait la promotion du suffixe «.quebec » pour les domaines Internet québécois — aimeraient qu’on puisse écrire, sans être désavantagé sur Internet, le nom des personnes, des entreprises et des lieux comme ils s’épellent « dans le vrai monde ».

Que vous puissiez, si vous voulez lui écrire un bon mot, envoyer un courriel à l’éminent collègue Gérard Bérubé en utilisant l’adresse gbérubé@ledevoir.com, plutôt que le « gberube » actuellement utilisé.

La bonne nouvelle, c’est que les moyens techniques existent déjà pour permettre d’écrire sur Internet dans sa langue maternelle même si elle n’est pas l’anglais. Les banques de caractères n’attendent qu’à être adoptées par les gestionnaires de l’Internet moderne, de ses serveurs Web, des messageries électroniques, et les « autres.

Y mettre l’effort

« Désangliciser » Internet est possible, même si c’est probablement fastidieux. L’accessibilité universelle est souhaitable pour plusieurs raisons qui justifient cet effort, soutiennent l’UNESCO et les pays membres de la Francophonie. C’est un des objectifs fixés par la Stratégie de la Francophonie numérique 2026 adoptée par ces pays à la fin de 2021.

« L’accessibilité universelle garantit la capacité de naviguer en utilisant sa langue d’une façon qui respecte ses intérêts, son origine, sa culture », expliquait en visioconférence lundi dernier Louis Houle, de PointQuébec. « Elle ouvre la porte à toutes les langues du monde, y compris au Canada les langues des Premières Nations — abénaquis, atikamekw, innu, algonquin et wendat. »

Il y a aussi certains avantages plus terre à terre pour les gouvernements, ajoute M. Houle. Des services accessibles directement, comme Santé. quebec. « Il existe là un moyen simple pour le gouvernement de se rapprocher des citoyens et de créer un lien de confiance à partir d’adresses directes », dit Louis Houle.

Si seulement tout était si simple… Car à l’heure actuelle, même s’il est possible d’avoir un site Web accentué au Québec, il est à peu près impossible d’avoir une adresse courriel accentuée. « Nous sommes à l’étape de nous assurer de la sécurité et de la stabilité de ces adresses, mais c’est un work in progress », résume celui à qui la langue a probablement fourché quand il a utilisé une expression populaire pour laquelle même l’Office québécois de la langue française ne fournit pas d’équivalence simple.

C’est certainement un travail dont l’évolution est constante… et probablement cruciale pour la santé de langues menacées par l’anglais omniprésent.