Courson révolutionnaire

À la onzième journée d’action contre la réforme des retraites à Paris (et dans toute la France), je me suis retrouvé dans la petite ville postindustrielle de Vitry-le-François, dans la Marne, où deux tendances politiques sont en compétition. La première est la montée considérable de l’extrême droite derrière le drapeau de Marine Le Pen. La deuxième s’affiche sous l’étendard d’un certain Charles-Amédée de Courson, député centriste issu d’une vieille famille de l’aristocratie normande. Ce dernier a failli faire tomber le gouvernement d’Emmanuel Macron le 20 mars dernier avec une motion de censure rassemblant une coalition de groupes, dont 19 frondeurs républicains, qui, normalement, se détestent. Le Rassemblement national a ainsi, lui aussi, voté pour la motion de censure du centriste.

Le recours au célèbre article 49.3 par le président Macron et sa première ministre, Élisabeth Borne — pour imposer un recul de l’âge de la retraite de 62 à 64 ans sans le consentement de l’Assemblée nationale —, a exaspéré des députés de toutes idéologies. Courson est apparu comme l’homme du compromis.

La question qui me préoccupait, en ce 6 avril morne et pluvieux, était la suivante : une révolution peut-elle émaner du centre ? Pour en savoir plus, j’ai passé deux heures avec le député Courson dans son fief, au restaurant Le Grillardin. Habillé de noir, cravate et lunettes à monture, Courson n’a décidément pas la mine d’un révolutionnaire. Mandaté par son petit groupe parlementaire LIOT pour prononcer le discours appuyant la motion de censure, Courson n’a presque pas levé les yeux de sa tribune pour regarder son auditoire. Concentré sur son texte comme un étudiant sérieux, il a défendu « plusieurs valeurs qui sont attaquées par ce texte sur les retraites » : « une nation décentralisée », « une société solidaire », « une République sociale » et « une société libre ». « Le recul de l’âge légal de 62 à 64 ans cristallise en réalité toutes les injustices », a-t-il pris soin de préciser.

Toutefois, c’est le « déni de démocratie » qui a le plus outragé Courson. S’adressant à Borne, assise au premier rang, il a déclaré : « nous avons déposé cette motion de censure, car vous avez clairement détourné l’esprit de la Constitution […]. Oserais-je par ailleurs vous rappeler que ce projet de réforme des retraites n’a pas de légitimité démocratique ? » Quand la présidente de l’Assemblée lui a coupé le micro après le dépassement des dix minutes prescrites, ironiquement juste après son appel à « retrouver le chemin de l’écoute » et « le respect de nos concitoyens », Courson a continué à parler comme si de rien n’était.

« J’ai appris ça au collège des jésuites : un bon discours a une introduction, une annonce de plan et une conclusion », m’a raconté Courson avant d’entamer le plat du jour, une blanquette de veau. Un style d’écriture dit sans « fla-fla ». Heureusement, car sa présentation sobre et claire a été paradoxalement électrique, plus efficace que la rhétorique belliqueuse des députés gauchistes de la NUPES. Comment y est-il parvenu ?

« La position de Macron favorise les extrêmes », selon Courson, et « si on continue comme ça, dans quatre ans ce sera Marine Le Pen et [Jean-Luc] Mélenchon au second tour ». À présent, la fortune sourit à Le Pen. Courson a cité un récent sondage qui montrait la cheffe du Rassemblement national gagnante contre Macron 55 % à 45 % si on refaisait aujourd’hui l’élection présidentielle de 2022. « Vous vous rendez compte où on en est ? Mon idée, avec mon groupe, c’était de dire : “il faut arrêter le massacre” », faire tomber le gouvernement, et forcer de nouvelles élections législatives.

Fils et petit-fils de résistants, Courson connaît la menace droitiste de près — Le Pen a recueilli 57 % des voix contre Macron en 2022 dans la 5e circonscription de la Marne, une hausse sur son score de 53 % en 2017, alors que Courson y subissait une baisse de 72 % à 57 %. Sont en effet séduits par Le Pen les ouvriers d’une ville « qui a connu toutes les restructurations de l’industrie laissant sur le carreau les gens modestes ». Différents des viticulteurs de la Champagne adjacente, qui disent en avoir « marre de payer des impôts, de travailler pour nourrir tous ces feignants. Plus personne ne veut venir travailler ».

Pourquoi Macron risquerait-il la santé civique et morale de la France pour rectifier le financement des retraites, demande Courson, estimant qu’on aurait pu régler ce dossier avec des compromis jamais discutés par le gouvernement, par exemple avec le rajout d’un jour de travail dans l’année en supprimant un jour férié parmi les douze en vigueur ? Parce que Macron possède une conception « hégélienne de l’exercice du pouvoir », qui lui fait croire que, même si « on ne connaît rien » et « qu’on n’a jamais rien dirigé de sa vie », puisqu’on « est arrivé par des circonstances invraisemblables au pouvoir […], on peut en faire ce qu’on veut. On décide, et ça s’applique ». Il y a chez lui une « absence totale de dimension sociale, totale. Quand vous regardez sa vie, il n’a jamais consacré une heure aux autres, jamais ».

À la suite de la validation de la réforme des retraites par le Conseil constitutionnel, il reste pour l’instant « la rue » — « le peuple », me corrige Courson — pour mener la lutte. Le 1er mai, journée de mobilisation emblématique pour la gauche, verra des manifestations massives. Cependant, c’est le centre qui aura le dernier mot, selon Courson : « Le gouvernement est suspendu à un fil, à huit ou neuf députés républicains [de centre droit] qui peuvent le faire tomber à tout moment. »