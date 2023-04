Récession et repositionnement des portefeuilles

Les marchés financiers étant un univers d’anticipation, une récession devient très souvent l’occasion de repositionner les portefeuilles en fonction d’une reprise de l’activité économique.

L’année 2022 a été l’une des pires pour les marchés financiers, actions et obligations ayant chuté simultanément. Mais les perdants d’hier pourraient être les gagnants de demain. D’autant que la chute des cours l’an dernier relevait davantage de l’augmentation des taux d’intérêt que de la baisse des anticipations des profits des entreprises.

Il a déjà été écrit qu’en Bourse, si l’histoire enseigne que les indices de référence touchent généralement leur creux six mois avant la fin de la récession, un rebond pourrait s’installer peu avant l’été. Les investisseurs auront toutefois à jongler avec des pressions baissières sur les profits des entreprises et sur un ajustement à la baisse des ratios cours / bénéfice commandé par l’augmentation du loyer de l’argent et par une réticence accrue envers le risque. Le tout étant à mettre dans un contexte où les analystes s’attendent à voir les entreprises prioriser le remboursement d’une dette devenue coûteuse plutôt que de diriger leurs liquidités vers les rachats d’actions et l’accroissement des dividendes.

Le cabinet de ressources humaines Mercer ajoute à l’équation qu’un scénario de récession sévère n’est pas encore capté par les marchés, ce qui laisse de l’espace pour un marché baissier ou volatil le temps que l’horizon s’éclaircisse et que le plein impact du resserrement monétaire attendu cette année se matérialise.

Cela dit, le thème d’une légère récession s’étendant sur deux à trois trimestres demeure dominant dans le discours des analystes et des économistes, une thèse soutenue par la vigueur du marché du travail. Chez Mercer, on s’est livré à une comparaison avec les récessions passées, pour entrevoir dans la contraction économique attendue des ressemblances avec les récessions des années 1970 et 1980, caractérisées par une forte inflation exacerbée par un choc géopolitique et une réponse monétaire musclée malgré un affaiblissement de l’activité économique.

La conjoncture actuelle a également des similarités avec les chocs exogènes vécus lors de la COVID-19 en 2020 et de l’attaque terroriste du 11 septembre 2001, et avec les guerres du Golfe (1990-1991) et de Corée (1953-1954). Ces récessions ont été moins graves et de courte durée, fait remarquer Mercer.

Quant à l’impact sur les portefeuilles, les personnes qui restent pleinement investies lorsque la tempête frappe les marchés ont eu tendance à afficher une performance supérieure à celles étant sorties du marché pour ensuite rechercher un point d’entrée. Jouer le timing est toujours un grand défi.

De récession en récession, la règle de base reste la même : demeurer investi avec un portefeuille diversifié, l’orienter vers la croissance sur un horizon de long terme tout en atténuant l’impact des problèmes de la récession, et conserver la flexibilité de recourir à des stratégies de repositionnement tactiques favorisant les investissements dont la valorisation est devenue attrayante selon les paramètres fondamentaux.

Cela vaut pour les actions, mais également pour le marché public des titres de crédit. Mercer rappelle qu’en récession, l’écart de crédit se creuse au rythme de l’accroissement de la prime de risque de crédit et des anticipations de défaut de paiement. En temps de reprise, cet écart se rétrécit, et la performance du marché du crédit devient positive, amplifiée par la hausse des cours des titres obligataires accompagnant un recul des taux d’intérêt. « La hausse temporaire de l’écart de crédit devient une occasion d’acheter-conserver pour l’investisseur et de “geler” un écart attrayant pour le long terme. »

« Les placements privés (en actions et en titres de dette) peuvent aussi devenir des occasions d’investissement durant les années suivant la récession », note le cabinet. Et que dire des actions à dividende, qui mériteraient un nouveau regard.

À l’approche de la retraite

Dans une autre étude, Mercer fait un petit clin d’oeil à l’investisseur approchant de la retraite et secoué par la contre-performance des marchés financiers l’an dernier, aggravée par l’inflation et la hausse du coût de la vie. Un baby-boomer qui aura 65 ans aujourd’hui aurait connu une très mauvaise performance sur les marchés boursiers en 2022, avec un portefeuille équilibré typique affichant un rendement moyen de -10 % ou moins au cours de l’année, selon la composition de l’actif propre à ce portefeuille. « Un investisseur, constatant un rendement aussi médiocre, peut être tenté d’échanger des actions contre des actifs à faible risque, comme les certificats de placement garanti. Mais en éliminant le potentiel de croissance de l’actif avec un portefeuille correctement diversifié, cet investisseur serait beaucoup plus susceptible de manquer d’argent avant la fin de sa vie — ou potentiellement de travailler des années supplémentaires pour se préparer à la retraite. » D’autant qu’un recul des taux d’intérêt point à l’horizon 2024. Le transfert d’un portefeuille vers un placement garanti fondé sur les intérêts pendant seulement les trois premières années suivant la retraite augmente de 10 % la probabilité qu’un retraité soit à court d’argent.

Et retarder le début des prestations gouvernementales comme le Régime des rentes du Québec et la Sécurité de la vieillesse à 70 ans au lieu de 65 ans réduit de près de 15 % la probabilité que le retraité soit à court d’argent à la retraite, ajoute-t-il.