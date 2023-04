Le Canada, cancre de l’OTAN

Cette semaine, le premier ministre de l’Australie, Anthony Albanese, a rendu public le rapport d’un examen de la politique nationale de défense que son gouvernement de centre gauche avait commandé après son élection, l’an dernier. Plutôt que de répudier l’approche de son prédécesseur conservateur, qui a scellé une nouvelle alliance militaire avec les États-Unis et la Grande-Bretagne nécessitant un investissement massif en défense, M. Albanese a annoncé son intention d’aller plus loin encore dans cette voie. « Nous devons construire et renforcer notre sécurité en cherchant à façonner l’avenir plutôt qu’en attendant que l’avenir nous façonne », a-t-il dit, en réaction au rapport.

Avec une population d’environ 25 millions de personnes, soit l’équivalent des deux tiers de la nôtre, l’Australie dépense déjà davantage que le Canada en matière de défense. Selon le Stockholm International Peace Research Institute, les dépenses militaires australiennes ont totalisé 32,3 milliards $US l’an dernier, alors que le Canada a consacré 26,9 milliards $US à la défense. L’Australie ne fait pas partie de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), dont les pays membres sont appelés à consacrer au moins 2 % de leur produit intérieur brut aux dépenses militaires.

Elle atteint néanmoins cette cible et prévoit même de la dépasser dans les années à venir en raison d’un vaste effort de mobilisation militaire visant à mieux préparer le pays en vue de nouvelles menaces. « L’expansion militaire de la Chine est maintenant la plus ambitieuse au monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, constate le Defence Strategic Review. Par conséquent, pour la première fois en 80 ans, nous devons retourner aux sources [et] adopter une approche fondée sur les principes fondamentaux quant à la manière dont nous gérons et cherchons à éviter le risque stratégique le plus élevé auquel nous faisons face comme nation : la perspective d’un conflit majeur dans la région qui menace directement notre intérêt national. »

Les Australiens n’ont pas peur de leurs convictions. Qui veut la paix prépare la guerre. L’invasion russe de l’Ukraine et les incursions chinoises dans la mer de Chine méridionale ont définitivement sonné le glas des trente ans de démobilisation militaire qui ont suivi la chute de l’Union soviétique. Tous les pays occidentaux en ont pris acte depuis un an en entreprenant une révision majeure de leurs politiques de défense et/ou une augmentation importante de leurs dépenses militaires.

Tout le monde sauf le Canada. Certes, le budget fédéral de 2022 avait promis un examen de la politique de défense canadienne. Il reste que cet engagement ressemblait davantage à un moyen dilatoire pour reporter toute action risquant de froisser ceux qui préféreraient que le Canada devienne une sorte de pays neutre comme la Suisse.

La semaine dernière, le Washington Post a fait état d’une évaluation du Pentagone selon laquelle le premier ministre Justin Trudeau aurait informé les dirigeants de l’OTAN que le Canada n’atteindrait « jamais » le seuil des 2 % du PIB en matière de dépenses militaires. Selon l’OTAN, le Canada a dépensé 1,27 % de son PIB pour la défense en 2022.

« Les lacunes généralisées en matière de défense entravent les capacités canadiennes […] tout en mettant à rude épreuve les relations avec les partenaires et les contributions à l’alliance », a écrit le Post en référence au document du Pentagone divulgué sur la plateforme Discord, en mars.

C’est devenu un secret de Polichinelle : les Américains s’impatientent devant le peu d’empressement du gouvernement Trudeau à donner suite aux demandes du Pentagone d’accélérer ses investissements visant la modernisation du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) et l’expansion des forces armées canadiennes, dont les capacités ne cessent de diminuer en raison d’un manque de recrues et d’équipements vétustes.

Le dernier budget prévoit une somme de 38,6 milliards de dollars sur 20 ans « pour renforcer la défense de l’Amérique du Nord, renforcer l’appui du Canada à notre partenariat avec les États-Unis dans le cadre du NORAD et protéger notre souveraineté dans le Nord », sans préciser quand ces investissements commenceront ou même à quel rythme. Le gouvernement Trudeau a finalement annoncé en janvier dernier l’achat de nouveaux avions de chasse, après sept ans de tergiversations et des pressions américaines de plus en plus fortes. Mais ces achats laisseront tout de même nos dépenses bien en deçà du seuil des 2 % attendus.

L’ambassadeur des États-Unis à Ottawa, David Cohen, a sans doute cherché à épargner M. Trudeau (en public en tout cas) quand il s’est porté à la défense du Canada en faisait remarquer que la cible des 2 % n’est qu’un indicateur parmi d’autres pour ce qui a trait à l’engagement des pays membres de l’OTAN à fournir leur part d’efforts. « Chaque fois qu’il y a eu un besoin, le Canada est intervenu », a-t-il dit en marge d’une conférence au Canada-United States Law Institute de Cleveland.

Or, son prédécesseur, David Jacobson, qui participait à la même conférence, a remis les pendules à l’heure en disant que l’article du Post pourrait rendre encore plus difficile la résolution des irritants bilatéraux et renforcer la position de certains politiciens américains selon laquelle les États-Unis devraient cesser d’agir en protecteur de pays alliés comme le Canada. « À un moment donné, les gens vont dire : “Eh bien, nous avons tous ces profiteurs — je déteste utiliser ce terme — et nous n’allons plus le faire.” »

Hélas ! Ne comptez pas sur ces critiques pour bousculer Justin Trudeau. Le manque de ressources et de personnel des Forces armées canadiennes lui sert de prétexte pour rejeter les demandes de nos alliés à participer à des missions internationales en dehors de la Lettonie, où le Canada dirige un groupe tactique de l’OTAN. Ce qui, on le soupçonne, fait entièrement son affaire.