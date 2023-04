La moitié gauche du frigo

Avec le balado en quatre épisodes 2023 façons d’aimer, la journaliste Marie-Hélène Proulx aborde plusieurs sujets, comme Tinder, le polyamour, le couple ouvert et toutes les variantes possibles. Le couple traditionnel en prend pour son rhume, et pour cause. Les femmes considèrent de plus en plus qu’elles sont perdantes sur plusieurs plans, chiffres à l’appui, notamment celui de la charge mentale, des tâches domestiques et des enfants, sans compter que ce modèle les isole quand il n’explose pas tout simplement.

Le balado a le mérite de donner la parole à des gens qui se questionnent sur les modèles reçus et à quelques spécialistes, dont le sociologue Jean-Claude Kaufmann (La trame conjugale, Sociologie du couple, La femme seule et le prince charmant, Pas envie ce soir).

Très éclairant et, ma foi, encourageant. Les modèles ne sont pas forcément figés pour l’éternité, pour le meilleur et pour le pire. Mais il faut avoir le courage de dépasser le convenu et d’inventer sa propre histoire.

https://bit.ly/41EAPXy