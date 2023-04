Les langues de Ti-Jean Kerouac

La « québécitude » de Jack Kerouac avait causé l’émoi chez nous en 1967 au Sel de la semaine, à Radio-Canada (à voir sur YouTube). Dans cet entretien en français mené par Fernand Séguin, l’écrivain mythique d’On the Road, père de la beat generation, répondait (stupeur et malaise !) en un joual raboteux métissé d’anglais. Bien des questions posées lui échappaient. Le public de la salle riait nerveusement, sans qu’il déchiffre pourquoi. Michel Tremblay n’allait lancer ses Belles-soeurs que l’année suivante. Le parler populaire demeurait tabou… Reste que l’éternel Ti-Jean à sa mémère — vrai phare de sa vie — y saluait la drôlerie maternelle de façon délicieuse : « Elle t’envoye des patarafes et des charivaris. »

Ce célèbre échange se déroulait deux ans avant la mort de Kerouac à 47 ans. Du grand écrivain alcoolique et bagarreur qui aura brulé la chandelle par les deux bouts, les Québécois ne s’étaient guère approprié le legs. Né en 1922 à Lowell, au Massachusetts, de parents élevés dans le Bas-du-Fleuve, Jack Kerouac avait poussé entre deux langues, deux rives, deux musiques : le folklore de tradition francophone et le jazz du vieux Sud qu’il aimait. Son existence fut flottante et endiablée. Il traîna son mal de vivre, ses amitiés et ses amours par monts et par vaux, avec arrêt fécond à la librairie City Lights de San Francisco. Kerouac aura décrit les zigzags de sa route en une prose jazzée et spontanée qui entraîna bien des clochards célestes dans son sillage.

Jadis, son quartier du p’tit Canada était peuplé de Québécois établis là-bas depuis « la grande saignée » du XIXe siècle et du début du XXe, comme main-d’oeuvre dans l’industrie textile de la Nouvelle-Angleterre. De son enfance parmi les crucifix, les légendes, les usines et les veillées, il aura décrit les folles couleurs à travers Visions of Gerard, The Town and the City et Doctor Sax. Lui qui n’avait appris l’anglais avec peine qu’à six ans livra son oeuvre dans la langue des Yankees, sans cesser de communiquer en français avec sa mère et de pousser des sacres dans ses pics de colère.

Il fallut attendre 2016 pour voir publiés chez Boréal, avec l’aval des héritiers, ses textes inédits en français marqué par l’oralité, La vie est d’hommage, recueil inégal mais fascinant, comprenant le poétique La nuit est ma femme.

Kerouac s’était fait nomade, comme nos anciens coureurs des bois ivres d’américanité, mais en voiture (sans jamais avoir appris à conduire), inventant le terme « beatnik » pour le renier bien vite. L’éternel déraciné parlait de métissages et de coupures de transmission. Ses ancêtres étaient Bretons, Mohawks, Québécois, mais son héritage littéraire voguait ailleurs. On the Road, traduit en France avec des mots d’argot, ne résonne pas dans la musicalité de son idiome maternel. Ça révoltait le poète et traducteur franco-ontarien Jean Marc Dalpé et l’éditeur d’art Guillaume Martel LaSalle, qui rêvaient d’une version en québécois. Alors, ils se sont associés à Daniel Brière et à Alexis Martin, du Nouveau Théâtre expérimental, pour lui rendre un hommage dans sa langue maternelle et souligner son centenaire, avec retard postpandémique d’un an.

Je suis allée voir au théâtre Espace libre le fruit de ces collaborations. Au sous-sol, on assiste à l’enregistrement d’une émission de radio sur la fictive chaîne CJAK avec Alexis Martin et d’autres animateurs. Marie Brassard, parmi les invités, nous lisait des textes des poètes féminines de la mouvance beatnik, qui méritent bien de sortir de l’ombre. Plus haut, on voit des films, dont une adorable animation sur un périple américano-mexicain en autobus Greyhound de l’écrivain avec sa mémère. Des panneaux et des documents d’archives rappellent sa vie et le terreau de sa souche. Kerouac, 100 ans sur la go ! roule à Montréal les fins de semaine jusqu’au 7 mai. Un atelier de traduction invite aussi les visiteurs à transposer ses oeuvres dans sa parlure, pour en tirer un livre sur une imprimerie artisanale.

Le soir, place à un cabaret coloré (en évolution d’un spectacle à l’autre) mêlant le cirque, la chanson, la musique, les lectures de sa prose, l’humour. Didier Lucien anime ce spectacle de variétés avec un dynamisme fou. Drôle de voir deux acteurs interpréter Kerouac et Séguin dans la fameuse émission du Sel de la semaine ! Et quand Jean Marc Dalpé livre avec fougue des poèmes franco-acadiens, quand Ariane Moffatt entonne la chanson qu’elle a en partie tirée du texte de Kerouac La nuit est ma femme, toute la diaspora francophone en Amérique semble vibrer à l’unisson. Ça réjouit le coeur de savoir que l’expo, les activités et le cabaret circuleront à travers le Canada avec le blues et le rire de nos cousins disséminés sur le continent. À 100 ans passés, Kerouac reprend enfin la route. Et dans sa langue encore…