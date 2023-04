Désastres à la chaîne

C’est un sombre anniversaire qui a été modestement souligné au début de la semaine. Il y a tout juste dix ans, le 24 avril 2013, le bâtiment du Rana Plaza, une usine de textile où travaillaient 5000 personnes, s’effondrait à Dacca, la capitale du Bangladesh. Plus de 1100 personnes sont décédées et 2500 ont été blessées.

Tous les ingrédients étaient réunis pour que la catastrophe frappe l’imaginaire et suscite l’indignation. Les yeux du monde entier se sont braqués sur les images de l’effondrement : le béton en miettes, les tiges de fer tordues se dressant hors des décombres, les corps broyés couverts de poussière, les cris, le sang, les larmes, puis trois semaines de recherches douloureuses dans les ruines.

Il y avait aussi tous ces témoignages rapportant que, dans les jours, voire les heures précédant l’effondrement, des signes alarmants avaient été constatés sur la structure du bâtiment. Les risques étaient connus — des employeurs, des travailleurs eux-mêmes —, mais la pression à la production, conjuguée à l’impossibilité de se priver d’un salaire, même au péril de sa vie, l’a emporté.

Il s’agit d’une occurrence particulièrement cruelle de la tragédie ordinaire des vies ouvrières. Reste que le spectacle du drame s’abattant sur des travailleurs et travailleuses comptant déjà parmi les plus précaires était insupportable. Assez insupportable pour rendre visible, soudain, un travail autrement invisible, et pour soulever, à grande échelle, des questions fondamentales sur la réglementation du travail dans l’industrie de la mode, où les droits et intérêts de la main-d’oeuvre arrivent tout au bas de la liste des priorités.

Dix ans plus tard, il faut admettre que cet événement a bel et bien propulsé l’adoption de certains outils visant à améliorer les conditions de travail dans les usines textiles du Bangladesh, mais des obstacles considérables demeurent.

Le Bangladesh est le second producteur de vêtements au monde, tout juste derrière la Chine. Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), en 2022, ce secteur de l’économie représentait 42,6 milliards de dollars américains et comptait pour 82 % des exportations totales du pays. Plus de 4 millions de personnes travaillent dans le secteur textile et 60,5 % de la main-d’oeuvre est constituée de femmes. Le profil type de la travailleuse textile au Bangladesh, toujours selon l’OIT, est une femme dans la jeune vingtaine provenant d’un milieu rural, résidant avec sa famille dans un logement inadéquat et gagnant le salaire minimum — l’équivalent de 100 $CA par mois, ce qui est loin d’être suffisant pour vivre.

Dans la foulée de la tragédie du Rana Plaza, les mobilisations des travailleurs et travailleuses, conjuguées à la mauvaise conscience des entreprises multinationales et des consommateurs occidentaux, ont permis de mettre en place des normes et des mécanismes de reddition de comptes pour encadrer les pratiques de l’industrie.

Les entreprises ont affecté des fonds à la surveillance des conditions de travail auprès de leurs fournisseurs. Deux accords multipartites, soit l’Accord sur la prévention des incendies et la sécurité des bâtiments et l’Alliance pour la sécurité des travailleurs, sont entrés en vigueur pour une durée de cinq ans, afin d’assurer des conditions de travail minimales dans l’industrie. Or, tout indique que ces initiatives sont loin d’être suffisantes.

Cela s’explique, au premier chef, par le fait que ce sont les attentes du marché de consommation et l’organisation même de la production qui produisent et maintiennent l’exploitation des travailleurs. Comme le notait l’organisme Human Rights Watch dans un rapport datant de 2019, la course au plus bas prix dans l’industrie du prêt-à-porter exerce une pression directe et énorme sur la main-d’oeuvre — peu importe les normes en vigueur.

L’effet domino est évident : les détaillants, les marques cherchent agressivement à réduire le prix qu’ils paient à leurs fournisseurs. Ceux-ci, à leur tour, choisissent de refiler la note aux travailleurs. La tragédie du Rana Plaza n’a rien changé à cette dynamique ; les événements des dernières années l’auraient même exacerbée.

Cette semaine, à l’occasion du 10e anniversaire des événements du Rana Plaza, le NYU Stern Center for Business and Human Rights publiait un bilan des conditions de travail dans l’industrie du vêtement au Bangladesh. On y mettait notamment en relief l’impact de la pandémie.

Au déclenchement de la pandémie, souligne-t-on, les détaillants ont drastiquement réduit leurs carnets de commandes auprès des manufacturiers — parfois de manière irresponsable et déloyale, allant jusqu’à refuser de régler la note. Résultat : les pertes ont été directement refilées aux travailleurs, se traduisant par des licenciements ou par des retenues de salaire. L’exemple est limpide : les normes visant à encadrer les conditions de travail ne font pas le poids face à la pression du profit.

Sans un engagement réel des États où se trouvent les marchés de consommateurs en faveur des conditions de travail dans les pays producteurs, les travailleurs et travailleuses vulnérables se heurteront toujours à une asymétrie de pouvoir insurmontable.

Le Canada tarde à agir en la matière, alors qu’il n’existe pas de loi visant à forcer les entreprises qui importent leurs marchandises à s’assurer que les droits de la personne (et l’environnement) sont respectés tout au long de leurs chaînes d’approvisionnement. Une pétition à cet effet a d’ailleurs été déposée à la Chambre des communes. Il est maintenant temps d’exiger que le gouvernement prenne ses responsabilités.