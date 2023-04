Schmitt à Jérusalem

Éric-Emmanuel Schmitt est l’un des rares écrivains contemporains célèbres à afficher ouvertement sa foi catholique. En 2015, il racontait bellement, dans La nuit de feu, sa découverte de Dieu, survenue lors d’une expérience mystique dans le désert. Le Dieu dont il parle alors est au-delà de toutes les religions ; c’est, selon le terme de l’écrivain, « l’absolu ».

Plus tard, Schmitt se plongera dans la lecture des Évangiles. Sa foi prendra alors un visage plus précisément catholique, tout en demeurant habitée par le doute. « Être chrétien, écrit-il aujourd’hui, revient à accepter le mystère. » Il ne s’agit pas, affirme-t-il, d’abandonner la raison, mais d’accepter ses limites, ses frontières. « Le christianisme, explique-t-il dans une jolie formule, ne nous aide pas à penser l’impensable, il nous invite à l’affronter humblement. »

Ce parcours n’est pas étranger à la sensibilité actuelle de l’écrivain. Humaniste, partisan d’un optimisme philosophique « qui concilie sens du tragique et espoir en l’avenir », comme il le notait dans son essai sur Beethoven, Schmitt refuse de se complaire dans la déploration et le découragement. Il fait plutôt le pari d’une joie lucide.

Pour cette raison, certains critiques, pour qui ce qui n’est pas sombre flirte nécessairement avec le quétaine, le regardent de haut. Ce n’est pas mon cas. Je n’aime pas tout de son oeuvre, mais j’y trouve des pépites. Schmitt, depuis des années, m’a souvent aidé à mieux penser et à mieux vivre. J’admire son courage à témoigner de sa foi en une époque où une telle déclaration est généralement accueillie par un rictus.

L’année dernière, à l’invitation du Vatican, l’écrivain a accepté de participer à un pèlerinage en Terre sainte. Le défi de Jérusalem (Albin Michel, 2023, 224 pages), postfacé par nul autre que le pape François, est le récit de cette expérience. On y retrouve un Schmitt à la fois profondément croyant et toujours enclin à prendre un pas de recul par rapport à ses sentiments religieux.

L’écrivain n’est pas dupe du tourisme biblique. Il sait bien, par exemple, que les sites saints actuels ne se trouvent pas toujours sur les lieux précis des grands événements de la vie de Jésus. Il en tire un paradoxe : la vérité recherchée par le pèlerin, constate-t-il, « n’est pas celle de la terre, mais celle du ciel ». Ce qui compte, c’est la réflexion qu’inspire un tel voyage.

Schmitt en profite pour relater le cheminement de sa foi. Né en 1960 de parents athées, il a néanmoins été baptisé et inscrit au catéchisme afin d’avoir l’instruction religieuse nécessaire à la compréhension de l’art occidental. Après une thèse de doctorat sur Diderot dirigée par Jacques Derrida, il trouve la foi dans le Sahara. Sa lecture des Évangiles en fait ensuite un chrétien.

« Et vous, qui dites-vous que je suis ? » demandait Jésus à ses apôtres. Schmitt raconte avoir offert quatre réponses distinctes à cette question au cours de sa vie. Dans sa jeunesse, il considérait Jésus comme un mythe et s’enorgueillissait de ne pas prêter foi à ces balivernes. À vingt ans, après avoir étudié plus sérieusement la question, il reconnaît l’existence historique du personnage et le voit comme un prophète.

Pendant ses études en philosophie, il lui attribue, en accord avec Spinoza, le titre de « philosophe suprême ». Aujourd’hui, après ce voyage à Jérusalem, il murmure, en réponse à la question, « le Fils de Dieu », tout en précisant que c’est un défi pour Jésus de l’être et pour lui, Schmitt, de le croire.

Le coeur du Défi de Jérusalem se trouve dans un épisode décoiffant. L’écrivain fait la queue avec son groupe pour visiter le Saint-Sépulcre, c’est-à-dire le lieu du tombeau de Jésus. Il fait chaud, il y a trop de monde et une atmosphère de foire touristique règne. Schmitt confie alors que la dérision le gagne et qu’il a « envie de déserter cette mascarade ». Pourtant, puisqu’il y est, il reste, il entre, il s’agenouille et dit sentir soudain l’odeur d’un corps, un regard posé sur lui, une présence, donc, qu’il croit être celle de Dieu.

Mettons que le lecteur aussi est saisi par un tel récit. Schmitt, précédemment, avait pourtant insisté sur son « extrême réticence face aux miracles » et sur le fait que, s’il n’excluait pas leur possibilité, il refusait d’appuyer sa pensée sur eux.

Et le voilà qui s’emballe, en disant s’abandonner « avec humilité à ce qui [le] dépasse ». Même le pape François n’est jamais allé aussi loin dans la veine mystique, lui qui confiait récemment n’avoir jamais vu Dieu en songe ni entendu de voix célestes.

« L’humanité, conclut Schmitt, se divise entre ceux qui résolvent des énigmes et ceux qui demeurent à l’écoute des mystères. » Demeurer à l’affût des signes du mystère suprême, je veux bien, mais je ne peux me défaire d’un malaise devant ceux qui l’entendent trop distinctement.

Chroniqueur (Présence Info, Jeu), essayiste et poète, Louis Cornellier enseigne la littérature au collégial.