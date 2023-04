Il était écrit dans le ciel qu’après quelques jours de bêlements, le troupeau des députés caquistes de la région de Québec rentrerait sagement au bercail. La ministre des Relations internationales, Martine Biron, a qualifié le premier ministre François Legault de « grand rassembleur », mais on devrait plutôt parler de berger.

La rencontre de mardi a permis à ceux qui se sont sentis trahis par l’abandon du troisième lien autoroutier de se défouler, mais elle a aussi marqué la fin de la récréation. M. Legault était bien prêt à entendre leurs doléances, mais tout le monde devait rentrer dans le rang et cesser de se plaindre ou partir.

Le sentiment d’avoir été berné et utilisé est assurément douloureux. Qui peut sérieusement croire que M. Legault a réalisé toute l’incongruité de ce projet seulement le 5 avril dernier ? Aux yeux de leurs électeurs, les députés qui l’ont défendu bec et ongles durant la dernière campagne électorale passent, au mieux, pour une bande de naïfs.

De là à remettre leur carrière en question, c’est une autre affaire. Cela aurait exigé une droiture dans laquelle un député peut facilement décider de voir une intransigeance improductive, en se disant que son départ n’empêcherait pas la Terre de continuer à tourner et qu’il pourra encore rendre de grands services à ses concitoyens.

Et puis, il faut bien réfléchir aux conséquences. Grâce à la loi que Bernard Drainville a fait adopter à l’époque où il faisait partie du gouvernement Marois, un député qui démissionne en cours de mandat sans raison grave n’a plus droit à une indemnité de départ. S’offusquer de s’être fait rouler dans la farine n’est pas considéré comme un motif valable.

• • • • •

Il est encore plus difficile de claquer la porte quand on est au pouvoir, à plus forte raison quand on vient d’accéder au Conseil des ministres, qui est un formidable incitatif au pragmatisme. On y apprend rapidement à relativiser les choses, en commençant par les promesses. Il est plus facile d’être pointilleux sur l’honneur et les principes dans l’opposition.

En 2011, trois députés péquistes, Lisette Lapointe, Louise Beaudoin et Pierre Curzi, avaient démissionné du Parti québécois (PQ) pour protester contre la décision de Pauline Marois d’autoriser leur collègue Agnès Maltais à présenter un projet de loi privé visant à mettre le futur Centre Vidéotron à l’abri des poursuites judiciaires et à faire une fleur à Pierre Karl Péladeau.

Comme les députés caquistes qui ont été tenus dans l’ignorance des intentions de M. Legault, les trois démissionnaires du PQ étaient furieux de ne pas avoir été consultés par leur cheffe, mais ils n’en avaient pas tiré la même conclusion.

À l’époque, même si les libéraux de Jean Charest étaient au pouvoir depuis huit ans, peu de gens auraient parié que Pauline Marois deviendrait première ministre 15 mois plus tard.

Quatre autres députés allaient bientôt partir à leur tour. Jean-Martin Aussant disait ne plus croire que Mme Marois était capable de mener le Québec à l’indépendance, tandis que François Rebello (La Prairie), Benoit Charrette (Deux-Montagnes) et Daniel Ratthé, estimant plutôt que les Québécois n’en voulaient plus, avaient misé sur la Coalition avenir Québec (CAQ).

• • • • •

Éric Duhaime ne croyait sans doute pas sérieusement que l’un ou l’autre des 14 députés caquistes accepterait son invitation à se joindre à son parti, mais on ne peut pas le blâmer d’avoir essayé.

Si Éric Caire avait décidé de démissionner sur-le-champ, le chef conservateur l’aurait sans doute accueilli avec joie, mais le député de La Peltrie est maintenant une sorte de paria, à qui M. Legault n’aurait peut-être pas donné son « appui total » s’il ne craignait pas la tenue d’une élection partielle que la CAQ aurait toutes les chances de perdre.

Les transfuges ont cependant mauvaise presse de nos jours. À moins de ressentir une grande frustration, comme celle qui avait poussé Claire Samson à devenir la voix du Parti conservateur du Québec (PCQ) à l’Assemblée nationale après avoir été élue dans Iberville sous la bannière caquiste, quitter un parti pour un autre sans subir le test d’une élection est un pari très risqué.

François Rebello, qui est passé directement du PQ à la CAQ, a mordu la poussière en 2012 et a dû se résigner à quitter la vie politique. Benoit Charrette et Daniel Ratthé ont d’abord siégé comme indépendants, mais il a fallu deux élections au premier pour revenir au Salon bleu.

Seul M. Ratthé a réussi une transition en douceur, avant d’être exclu du caucus caquiste l’année suivante, quand des allégations relatives à des irrégularités commises durant sa campagne à la mairie de Blainville, en 2005, ont été faites devant la commission Charbonneau.

À l’époque, quitter le PQ pour la CAQ constituait néanmoins un risque raisonnable, tandis que l’avenir du PCQ paraît pour le moins incertain. La colère provoquée par la volte-face sur le troisième lien est bien réelle, mais qu’en restera-t-il dans trois ans et demi ? D’ailleurs, à tout prendre, la bergerie n’est pas si inconfortable.