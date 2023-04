Urgence bancaire climatique

L’agence de réglementation des institutions financières, de compétence fédérale, est interpellée. Car l’ombre de l’écoblanchiment demeure encore bien visible dans la liste des risques financiers liés au changement climatique.

Petite parenthèse. On lisait dans Le Devoir du 13 avril que la Banque Royale avait été le plus grand bailleur de fonds du monde pour des projets de combustibles fossiles en 2022, selon les données de l’étude Banking on Climate Chaos publiée par un consortium de groupes écologistes. L’aide financière de la Royale au secteur des combustibles fossiles était même en hausse par rapport à 2021. Cinq banques canadiennes se trouvent parmi les 15 plus grands bailleurs de l’industrie fossile dans le monde pour l’année 2022. La Scotia est au septième rang, suivie par la TD, au huitième. La Banque de Montréal occupe le 13e rang, et la CIBC le 14e rang.

Quant à la Banque Nationale, le 21 avril, dans le cadre de l’assemblée des actionnaires, le président et chef de la direction, Laurent Ferreira, s’est fait questionner sur les politiques environnementales de l’institution. La Nationale ne veut pas se désinvestir complètement du secteur pétrolier et gazier, mais elle souhaite accompagner les entreprises qui font des efforts afin de décarboner leurs activités, lit-on dans un texte de La Presse canadienne.

La proposition du Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires (MEDAC) de tenir un vote consultatif sur la politique environnementale de la banque a d’ailleurs obtenu le soutien de 18 % de l’actionnariat, un appui considéré comme élevé pour une proposition d’actionnaire activiste. L’institution avait recommandé de voter contre la proposition, ce qui a surpris le directeur du MEDAC, Willie Gagnon, pour qui l’approche de la Nationale en matière environnementale serait « meilleure » que celle des autres banques canadiennes.

Fermons la parenthèse.

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a été invité la semaine dernière à prendre la vraie mesure de l’urgence climatique pour le système financier canadien. Cette « instance clé » de surveillance des institutions financières, qui réglemente et surveille plus de 400 institutions financières — dont les six plus grandes banques au Canada — et environ 1200 régimes de retraite de compétence fédérale, n’a fait des risques financiers liés aux changements climatiques qu’une priorité récente, donc tardive, déplore-t-on. Dans son audit dont le rapport vient d’être déposé, le Commissaire à l’environnement et au développement durable énumère trois grandes constatations :

1. « Le BSIF a commencé à mettre en oeuvre une stratégie judicieuse pour gérer les risques financiers liés aux changements climatiques. Cependant, étant donné que la lutte contre ces risques financiers n’est que récemment devenue l’une de ses priorités, il faudra des années avant que sa stratégie de surveillance soit pleinement mise en oeuvre. » Or, des mesures s’imposent et elles doivent être prises en urgence.

2. « La stratégie du BSIF à l’égard des risques financiers liés aux changements climatiques vise à améliorer la résilience des institutions financières sous réglementation fédérale, mais elle n’ira pas jusqu’à inciter la transition vers une économie carboneutre. » Sur ce point, en publiant le 7 mars les directives de l’organisme, le directeur général du Carrefour du risque climatique du BSIF, Stéphane Tardif, expliquait que les lignes directrices n’étaient pas « basées sur des règles ». Il évoquait une décision délibérée. « Ce n’est pas normatif. C’est très mûrement réfléchi, car si nous donnons aux institutions un objectif, elles géreront simplement cet objectif » , a-t-il expliqué dans un texte de La Presse canadienne.

3. « La façon dont les principaux risques financiers liés aux changements climatiques seront intégrés au cadre de surveillance actualisé du BSIF demeure incertaine. Si ces risques ne sont pas suffisamment mis en évidence, ils pourraient ne pas être pleinement pris en compte en temps opportun. »

Et le commissaire de conclure que le BSIF « n’avait pas encore pleinement pris en compte ses nouveaux rôles et ses nouvelles responsabilités au titre de la Loi fédérale de développement durable ».

Risque d’écoblanchiment

Mais un autre grand risque, celui de l’écoblanchiment, ressort dans les préoccupations du commissaire. Ainsi, parmi les cinq principales recommandations, toutes acceptées par le BSIF, écrit-il dans son rapport, on lit notamment que l’organisme de réglementation devrait préciser la manière dont il tiendra compte des risques financiers liés aux changements climatiques dans son cadre de surveillance actualisé.

Plus particulièrement, les risques financiers liés au climat devraient être évalués en fonction de critères clairement définis et détaillés afin de donner aux responsables de la surveillance les moyens de remettre en question l’information soumise par les institutions réglementées. Et de voir à ce que ces informations et les mesures prises pour gérer les risques financiers liés aux changements climatiques soient efficaces et permettent de réduire le risque d’écoblanchiment.

Le commissaire ajoute que, pour renforcer la responsabilisation des institutions réglementées relativement à la transition vers une économie carboneutre et toujours pour éviter l’écoblanchiment, le régulateur devrait établir des directives plus précises sur l’information à fournir dans les plans de transition.

Encore beaucoup de travail à faire.