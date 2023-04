Pas qu’une affaire de fonctionnaires

Les fonctionnaires fédéraux sont en grève depuis la semaine dernière, ce qui occasionne nécessairement des retards de service pour les citoyens qui ont besoin de contacter les services gouvernementaux. Mais ce n’est pas là le seul impact du débrayage en cours sur la population générale, loin de là.

D’abord, il faut surtout comprendre que sur le plan du nombre d’employés touchés, une grève dans la fonction publique n’est pas une grève comme une autre.

Le gouvernement fédéral a un rôle « d’exemple » en tant qu’employeur. Ce que l’Alliance de la fonction publique canadienne (AFPC) réussira à négocier avec le Conseil du Trésor pourrait rapidement créer un effet de cascade et faire monter — ou descendre — les attentes, d’abord des fonctionnaires provinciaux et municipaux à travers le pays, puis des employés syndiqués des autres secteurs.

On assiste donc, en quelque sorte, à une forme de grève baromètre des transformations à venir dans le monde du travail. Dans le contexte inflationniste actuel, la négociation des conventions collectives prend en effet une importante dimension politique, économique et sociale. Ce qui se joue, c’est moins une augmentation de salaire précise qu’un bras de fer autour du principe suivant : est-ce aux travailleurs d’absorber le choc de l’inflation sur l’économie ?

Les parties patronales, mais aussi bien des économistes plus libéraux ou conservateurs, répètent souvent qu’une augmentation importante des salaires contribuerait au cycle inflationniste ; il faudrait donc que les travailleurs acceptent de se serrer la ceinture quelque temps pour endiguer le phénomène. On nous dit un peu la même chose lorsqu’on refuse d’effectuer une mise à niveau importante du salaire minimum, même si l’on ne peut plus vivre décemment à de tels taux horaires.

On sait déjà que les causes de l’inflation des dernières années sont multiples. La pandémie et la guerre en Ukraine ont notamment créé des problèmes d’approvisionnement dans plusieurs secteurs. Et des acteurs importants ont amplifié le phénomène en augmentant leurs marges de profit sur des produits où l’on attendait déjà une hausse des prix. Les secteurs pétrolier et alimentaire, notamment, sont sous la loupe des critiques.

Ces phénomènes n’ont bien sûr pas été causés par les gens ordinaires. Pourtant, lorsque la banque centrale hausse les taux directeurs, bien des propriétaires occupants s’inquiètent de leur capacité à payer leur hypothèque. Lorsque les propriétaires d’immeuble refilent cette augmentation du coût d’emprunt à leurs locataires, ceux-ci écopent aussi, nécessairement. Et lorsqu’on se dit qu’il ne faudrait pas trop hausser les salaires ces temps-ci, encore une fois, ceux qui peinent à payer leur épicerie se retrouvent à faire le plus gros de « l’effort de guerre » contre l’inflation, pendant que les familles plus proches des salaires médians voient leur niveau de vie diminuer de manière considérable.

Le pourcentage de hausse salariale sur lequel le gouvernement fédéral et l’AFPC finiront par s’entendre aura très certainement un effet d’entraînement sur les conventions collectives qui seront renégociées prochainement. Ce qui doit être tranché, donc, c’est bien plus qu’un chiffre. C’est plutôt un modèle de ce qui doit être considéré comme « juste », politiquement, dans le contexte économique actuel.

Mais ce n’est pas là le seul aspect de la grève actuelle qui concerne la société en général, peu importe la date d’échéance de notre passeport ou notre hâte à recevoir un retour d’impôt. L’AFPC demande également à ce que le droit au télétravail soit enchâssé dans la nouvelle convention collective : on tient donc là aussi un enjeu politique phare.

Du côté du fédéral, on croit plutôt que les consignes actuelles, qui exigent des fonctionnaires qu’ils soient au bureau au moins deux jours par semaine, sont justes. On dit aussi que les demandes syndicales en matière de télétravail finiraient par avoir un impact sur la qualité des services à la population, en plus de lier les mains des gestionnaires.

Lorsque le gouvernement a forcé un retour (partiel) au bureau l’automne dernier, la grogne des fonctionnaires est montée sur-le-champ — particulièrement, il faut le dire, chez les plus jeunes et chez les parents de jeunes enfants. Plusieurs employés tiennent fortement à la flexibilité qui leur permettait, depuis la pandémie, de choisir le mode de travail qui leur convenait le mieux. Même chez ceux qui souhaitent être au bureau plus régulièrement, l’idée d’être forcé de le faire, sans que l’impact sur la productivité soit démontré, a agi comme un irritant. On a donc affaire ici à un conflit en bonne partie intergénérationnel, même s’il ne dit pas tout à fait son nom.

Vu le caractère d’exemplarité de la fonction publique fédérale, ce qui sera finalement décidé fera là aussi hausser ou baisser les attentes des employés de bureau dans une foule de secteurs.

Et là encore, les ramifications politiques et économiques sont plus larges : la question du télétravail a indirectement des répercussions importantes sur le rôle des centres-

villes, la valeur des espaces commerciaux, l’étalement

urbain, le phénomène de l’heure de pointe, et donc des besoins en axes routiers (pensons au troisième lien, n’est-ce pas). Les alliés objectifs des parties patronales, ici, sont donc tous les acteurs économiques dont le modèle d’affaires repose sur le développement urbain prépandémique.

En terminant, une dernière remarque : en contexte de pénurie de main-d’oeuvre, les syndicats sont dans une position particulièrement forte. Pour toutes ces raisons, l’issue de ce conflit de travail devra être reçue comme un signal de ce qui se trame dans l’air du temps.