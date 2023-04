Belafonte, farewell!

Quand il chantait de sa voix douce le magnifique Day-O (The Banana Boat Song), chant de labeur incantatoire tiré d’un Mento folklorique de la Jamaïque, ou la mélodique ballade d’adieu Jamaica Farewell sous une guitare attristée, les gens dans les chaumières nord-américaines remontaient le son de leur radio. Ou de leur télé lorsqu’il était invité au Ed Sullivan Show. Harry Belafonte aura fait travailler beaucoup de musiciens noirs dans ses orchestres. Ses succès populaires, en touchant le grand public des années 1950 et 1960, son charme ravageur de jeune premier basané, son élégance de grand seigneur avaient démultiplié les effets de ses actions militantes, en frappant les esprits.

Harry Belafonte, chanteur, acteur et activiste, vient de s’éteindre, mais ce grand pacifiste américain aura eu de son vivant un courage de redresseur de torts digne des plus hauts éloges. Cet artiste-là a mené jusqu’à son dernier souffle ses engagements humanitaires en faveur des droits des Noirs, surtout. À 96 ans, quasi centenaire, il méritait de s’endormir en paix.

L’ancien confident de Martin Luther King — son mentor à jamais — considérait ce lien filial comme le plus fécond de sa vie. Dans les films d’archives, on voit le tout jeune homme à ses côtés participer aux grandes marches pour la défense des droits civiques. Harry Belafonte était présent à Washington lorsque King galvanisa, en 1963, les foules avec son discours : « I Have a dream ».

L’art fut son tremplin vers autre chose. Je l’avais rencontré en 2011 lors de son hommage au Festival international du film Black de Mont­réal, regardant avec des yeux admiratifs cette icône combative en traversée d’époques.

L’individualisme de nos temps présents semblait bien vain à celui qui fut, en 1987, l’âme du collectif We Are the World pour combattre la famine en Éthiopie, et un champion de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. On l’entendait appeler ses frères artistes aux engagements passionnés : « Le hip-hop est une tribune de choix pour passer des messages et devrait être mieux utilisé comme outil de réflexion, estimait-il. Les artistes sont les gardiens du portail de la vérité. » À ses yeux, l’optimisme était la monture des plus belles chevauchées. Mariée à la célébrité, cette croyance en l’humanité lui permettait de déplacer les montagnes.

Sa trajectoire m’a toujours paru tissée de légende, comme celle d’un héros de conte en traversée d’obstacles, la rime au bec, de l’enfer de Dante à l’Éden des porteurs de lumière. Cet enfant d’Harlem né en 1927 aux racines métissées — père d’origine jamaïcaine et néerlandaise, mère afro-jamaïcaine — aura essuyé toutes les avanies réservées aux gens de couleur à New York comme ailleurs au pays, surtout dans le sud ségrégationniste. C’est bien beau d’avoir du talent pour l’art dramatique, encore faut-il se sentir bien accueilli. Il avait suivi des cours du grand metteur en scène allemand Erwin Piscator aux côtés de Marlon Brando et de Tony Curtis. Mais la ségrégation était si forte aux États-Unis que les portes se fermaient à sa vue. Tant de spectacles mixtes à Las Vegas, surtout avec les femmes sous interdit de leur toucher la main sur scène ou à l’écran, lui échappaient alors.

« Je ne pouvais être acteur qu’en harcelant le système, alors j’ai chanté, nous expliquait-il à Montréal. Puis, trouvant mon inspiration chez les chanteurs folks, j’ai compris que je pouvais également faire mes propres choix. »

Belafonte avait vécu cinq ans avec sa mère en Jamaïque au cours de sa jeunesse, bercé de rythmes antillais, avant de revenir courir les boîtes de jazz new-yorkais. Au cours des années 1950 et 1960, il allait devenir, sans l’avoir voulu, ce chanteur de charme, d’engagement et de style qui fit sa gloire. Son sens du rythme et de la mélodie en mélange de genres, son charisme incendiaire l’ont propulsé dans cette voie-là. En 1956, le disque Calypso, premier album vendu à plus d’un million d’exemplaires, fut un triomphe. Dans Carmen Jones, d’Otto Preminger, le public l’avait vu en 1954 tenir l’affiche de cette version de l’opéra de Bizet campée durant la Seconde Guerre mondiale, d’après un succès de Broadway. En 2018, Belafonte était de la distribution du BlacKkKlansman de Spike Lee, dernier rôle de sa vie. Acteur malgré tout, moins qu’à son goût, occupé ailleurs à améliorer le sort du monde.

L’ami de l’interprète et cinéaste Sidney Poitier, autre pionnier afro-américain des écrans, le compagnon de lutte de Nelson Mandela, le consultant culturel sous Kennedy dans le Corps de la paix, la vedette populaire de jadis venait de loin et ne l’a jamais oublié. Sa résilience et son engagement bouleversent dans notre XXIe siècle chamboulé. Si les jeunes ont besoin de héros, ils peuvent savoir dans son sillage vers qui se tourner.