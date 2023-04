La ville éponge

Penser changer les résultats en reproduisant les mêmes gestes relève d’une sidérante naïveté. De tout temps, les humains ont innové face à des défis importants qui menaçaient leur vie. Produire de nouveaux moyens de survie est d’ailleurs à la base de notre capacité d’adaptation. Toutes les espèces s’adaptent jusqu’à ce qu’une menace devienne trop importante trop rapidement pour permettre leur survie. C’est ce que nous vivons actuellement à grande échelle avec ce qui est qualifié de sixième extinction de masse. Nous appelons cette ère l’anthropocène.

Plus que les autres facteurs naturels, l’humain, par ses actions, influence les transformations de son environnement et l’évolution de notre planète. À cette échelle, on peut dire que notre système économique et notre mode de vie sont devenus des vecteurs d’inertie et de destruction phénoménaux.

De son côté, l’eau est tout sauf inerte, surtout au printemps, alors que la fonte bat son plein. Au-delà des crues printanières hors de contrôle, la crise climatique engendre, entre autres causes, une hausse de la fréquence des pluies abondantes. On parle maintenant de rivière atmosphérique, un phénomène qui vient avec plus de surverses provenant des conduites d’égouts dans les rivières, les lacs et le fleuve. Partout où les villes ont des taux d’imperméabilité importants, leurs infrastructures souterraines pâtissent, et ce, dès que les pluies abondantes se déversent sur leur sol.

Le phénomène est facile à comprendre : plus vous avez des sols recouverts d’asphalte et de béton, plus l’eau ira dans les égouts. Normalement, ce ruissellement devrait être absorbé par le sol environnant, mais le mode de développement de nos villes a fait disparaître la perméabilité naturelle des surfaces. La plupart des coeurs de villes avec une densité importante ont des taux d’imperméabilité de plus de 80 %, voire jusqu’à 90 %. Dans de tels cas, on estime qu’à peine 1 à 2 millimètres des premières gouttes d’eau tombées iront dans le sol. À 50 %, en revanche, c’est autour de 10 à 15 millimètres.

On comprend mieux pourquoi nos conduites d’égouts sont complètement sous pression quand vient une pluie abondante. Certains répondront à ce problème en disant qu’on n’a qu’à agrandir les conduites d’eau et tout va être tiguidou ! Je dirais que c’est le genre de réflexion qui suit la même logique que celle voulant qu’on ajoute des voies de circulation aux autoroutes quand elles deviennent trop congestionnées. Proposer des solutions semblables, c’est l’équivalent de répéter les mêmes gestes en espérant obtenir des résultats différents. On tourne en rond. Il faut plutôt se tourner vers l’innovation.

La semaine dernière, un reportage de Radio-Canada présentait un projet de ruelle bleu-vert dans Pointe-Saint-Charles. Le concept est simple : il suffit de détourner l’eau pluviale en réaménageant les sols et les bâtiments pour réduire la pression sur le réseau d’égouts. Tout un arsenal de moyens peut être déployé pour y parvenir : l’aménagement de bassins de rétention aux abords de la ruelle, l’ajout de membranes et de plantes pour aider à la captation de l’eau, la mise en place de rigoles de déversement pour la filtration… jusqu’à la construction de toitures vertes qui détournent l’eau des drains de toits.

C’est là que réside le concept de spongiosité de nos espaces urbains. Un rapport de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) dévoilé la semaine dernière nous indique que le défi des gouvernements de proximité au Québec sera l’adaptation aux changements climatiques. On estime que cela pourrait engager des coûts de près de 20 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Avec de telles sommes, toutes les bonnes idées pour parvenir à des solutions pérennes sont les bienvenues. D’autant que le problème ne s’arrêtera pas dans dix ans.

Chaque réfection de rue à l’identique est une occasion manquée de réduire la pression sur le réseau souterrain de la ville. Certes, il peut être pertinent d’en profiter pour grossir certaines conduites. Toutefois, ne rien faire en surface pour détourner l’eau pluviale est absolument contre-productif.

D’autant que ces aménagements peuvent avoir d’autres bénéfices directs sur le milieu urbain. Tout d’abord, ils favorisent et contribuent à préserver la biodiversité. Plus d’humidité dans le sol signifie aussi plus de fraîcheur dans l’air. C’est là un excellent moyen pour aider à réduire les îlots de chaleur urbains. Sans compter que, contrairement à ce qu’en disent certains, la nature rend la ville plus belle. Oui, oui, il y en a encore pour dire que la place de la nature est en campagne.

Le problème fondamental de nos villes, il faut le répéter, c’est leur imperméabilité ; pas la grosseur de leurs égouts. Pour leur permettre de s’adapter aux changements climatiques, il faut les transformer en éponges capables d’absorber le plus d’eau possible et, ainsi, en réduire les impacts sur nos infrastructures souterraines.

Par exemple, on doit cesser de penser qu’une rue commerciale ou une place publique doivent être entièrement recouvertes de belles pierres de granit, avec à peine quelques fosses çà et là pour des arbres. Ce sont nos mauvaises habitudes en matière d’aménagement qui nous ont menés à ce scénario catastrophique. Le temps est venu de changer nos approches. Innover, après tout, c’est faire les choses différemment, pas répéter les mêmes erreurs.