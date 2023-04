Le petit pain des députés

Il y a cinq ans, une chicane avait éclaté entre Québec et Ottawa à propos de l’endroit où il convenait d’installer la statue intitulée Le député arrivant à Québec. Le parc Montmorency, dans le Vieux-Québec, relevant du fédéral, il n’était pas question d’y accueillir un élu au Parlement du Bas-Canada, puisqu’il est consacré à l’histoire du Canada-Uni.

La statue représente le député en habits d’hiver, avec un sac et un tonneau contenant de la nourriture pour se nourrir durant son séjour à Québec, puisque les parlementaires ne bénéficiaient d’aucune indemnité à l’époque.

En 2013, l’ancienne juge à la Cour suprême Claire L’Heureux-Dubé avait coiffé son rapport sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale d’un extrait d’un discours de Louis-Joseph Papineau qui témoigne de l’ancienneté du débat sur cette question.

« Dans ce pays […], ce serait étouffer le germe des plus beaux talents que de ne pas faciliter les moyens à ceux qui font preuve d’heureuses dispositions, mais à qui la fortune a été ingrate, de siéger dans cette chambre », disait le chef du Parti patriote.

Les députés à l’Assemblée nationale n’ont plus à assurer leur subsistance ni leur logement durant la session parlementaire, mais la question de leur rémunération revient périodiquement dans l’actualité, pour être aussitôt balayée sous le tapis.

• • • • •

La semaine dernière, un nième comité, composé de deux anciens députés et d’un expert en ressources humaines, a recommandé de leur accorder une hausse de salaire de 21 %, un rattrapage considéré comme le « minimum acceptable », qui porterait leur rémunération totale à 169 950 $, si l’on inclut une allocation de dépenses annuelle de 38 184 $, qui n’existe pas dans les autres provinces canadiennes. Sans compter une indemnité additionnelle pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers de dollars, qui est attachée aux diverses fonctions parlementaires et que touchent un grand nombre de députés.

On invoque les horaires atypiques qui compliquent la conciliation famille-travail, les nombreux déplacements entre la capitale et leur circonscription, la difficile reconversion au moment de quitter la politique, de même que des conditions de sécurité plus préoccupantes que jadis.

On trouve un peu partout dans l’appareil public des postes bien mieux rémunérés. Bon nombre de sous-ministres sont mieux payés que leur patron. Même le salaire recommandé pour le premier ministre, soit 270 120 $, paraît ridiculement bas compte tenu de la lourdeur de ses responsabilités.

Dans son rapport de 2013, le comité présidé par la juge L’Heureux-Dubé avait utilisé les meilleures méthodes d’évaluation disponibles pour établir des comparatifs, mais il avait reconnu son incapacité d’inclure dans ses calculs une conception du service public largement répandue, selon laquelle ceux qui s’y consacrent doivent nécessairement être moins payés que dans le secteur privé, sans parler du préjugé défavorable dont souffre la classe politique.

Il recommandait une hausse de la rémunération de l’ordre de 20 %, mais elle aurait été à coût nul, dans la mesure où le régime de pension exceptionnellement généreux dont bénéficient les députés aurait été revu à la baisse, tandis que la proposition de la semaine dernière le laisse intact.

• • • • •

Si elle demeure très inférieure à celle des députés à la Chambre des communes, la rémunération des parlementaires québécois se compare déjà très bien à celle de leurs homologues des autres provinces. La nouvelle proposition la rendrait nettement plus avantageuse.

L’ancienne députée libérale d’Anjou Lise Thériault, qui faisait partie du comité, a souligné qu’ils ont une charge de travail supérieure en raison des responsabilités additionnelles assumées par le Québec, mais il faut dire qu’ils sont également plus nombreux. L’Ontario compte presque le double d’électeurs, et il y a un député de moins à Queen’s Park.

Il est vrai que les parlementaires ne sont pas suffisamment payés, compte tenu de la somme de travail qu’on exige d’eux et de la pression à laquelle ils sont soumis, mais c’est ce qu’on paie pour un député provincial partout au Canada. On pourra toujours former un autre comité si jamais le Québec devient un État indépendant.

Il n’y a jamais de bon moment pour s’octroyer une augmentation de salaire aux frais du contribuable, mais il y a des moments qui sont moins indiqués que d’autres. Par exemple, quand cette augmentation est de 21 % et qu’on offre seulement 9 % sur cinq ans aux employés de l’État.

Le salaire moyen d’un enseignant est moins élevé au Québec que dans le reste du pays, alors qu’il y a une grave pénurie d’enseignants. En revanche, on ne manque pas de politiciens. Les germes de ces beaux talents dont parlait Papineau ne semblent pas étouffés par la modestie de la rémunération. La plupart semblent même tenir beaucoup à être réélus.