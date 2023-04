Des fonds d’investissement plus transparents

La question des frais a toujours été un sujet de déchirement dans l’industrie des fonds communs de placement. Les autorités réglementaires veulent que les investisseurs aient l’heure juste. Mais ce ne sera pas avant 2026.

« Les consommateurs comprendront mieux le coût de la prestation de conseils et de la gestion d’actifs, et ils seront en mesure d’évaluer et de comparer le rendement des fonds distincts et des fonds d’investissement », a résumé l’an dernier Robert Bradley, président du Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance (CCRRA). Le CCRRA et les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont annoncé la semaine dernière un rehaussement de l’information présentée sur les coûts totaux, en pourcentage et en dollars, inhérents à ces investissements en guise de réponse harmonisée aux préoccupations que nous avons cernées relativement aux obligations actuellement imposées aux fonds d’investissement et aux fonds distincts en matière d’information sur le coût, ainsi qu’aux fonds distincts en matière de rendement des produits, lit-on dans le communiqué.

L’objectif étant de permettre aux détenteurs de fonds communs de placements, de fonds négociés en Bourse, de plans de bourses d’études et de fonds distincts de mieux comprendre leurs coûts et leur valeur. Ces derniers et les titulaires de police seront mieux informés sur les frais continus intégrés, comme le ratio des frais de gestion (le RFG) et le ratio des frais d’opérations (le RFO) faisant partie du coût afférent à la propriété de titres de fonds d’investissement et de placements dans les fonds distincts. La directive en assurance bonifiera aussi la protection des titulaires de police en les sensibilisant davantage à leurs droits aux garanties prévues par leurs contrats de fonds distinct ainsi qu’aux répercussions éventuelles de leurs actes sur ces garanties, poursuivent les autorités réglementaires. Sans oublier que certains de ces frais peuvent être l’objet d’une négociation.

Ces changements entreront en vigueur le 1er janvier 2026, le temps de permettre aux acteurs d’apporter les modifications et d’harmoniser leurs systèmes. Les premiers rapports annuels rehaussés devront être publiés pour l’année se terminant le 31 décembre 2026.

Frais incompris

Cette question des frais reçoit une attention particulière dans un sondage mené en décembre pour l’organisme FAIR Canada, voué à la défense des investisseurs. Le sondage sollicitait les commentaires de 1000 investisseurs particuliers. La plupart des répondants se disent préoccupés par le fait qu’ils paient trop de frais (77 %) et ont déclaré ne pas comprendre les frais facturés (63 %). Seul un tiers se sent très confiant quant à sa compréhension des frais de placement. Il ressort également du sondage que seulement 39 % des répondants sont d’accord pour dire qu’ils obtiennent un bon rapport qualité-prix pour les frais qu’ils paient, cette valeur perçue des conseils augmentant toutefois en fonction du montant investi.

Parmi les autres résultats, près de 80 % des investisseurs font appel à un conseiller et la plupart d’entre eux se fient pleinement à ses conseils. « Le niveau de fiabilité à l’égard des conseillers peut s’expliquer par le fait que la plupart des investisseurs ont peu confiance en eux lorsqu’ils veulent investir. » Si une majorité d’entre eux s’accordent à dire que l’intégrité de leur conseiller ou de leur société de placement leur inspire confiance, ils reconnaissent également qu’ils doivent se débrouiller seuls lorsqu’il s’agit d’investir.

Plus de 60 % ont signalé ne pas comprendre les frais qu’ils paient, et près de 80 % se préoccupent du fait qu’ils paient trop de frais. « Il est intéressant de noter que, selon le sondage, les conseillers ont tendance à inciter leurs clients à investir principalement dans des fonds communs de placement, dont les frais sont généralement plus élevés que ceux de produits comparables comme les fonds négociés en bourse (FNB). Les investisseurs autonomes, en revanche, ont tendance à détenir beaucoup moins de fonds communs de placement et une proportion plus équilibrée de FNB par rapport aux fonds communs de placement », écrit FAIR.

L’information supplémentaire à donner Dans le rapport annuel sur les frais et les autres formes de rémunération (le RAFFR), pour tous les fonds d’investissement dont le client avait la propriété de titres durant l’année, sauf les fonds de travailleurs et ceux sous le régime d’une dispense de prospectus, de l’information sur ce qui suit doit être ajoutée : - le montant total des frais du fonds, en dollars, de tous les fonds d’investissement ; - le montant total des frais directs du fonds d’investissement (par exemple, les frais d’opérations à court terme ou les frais de rachat), en dollars, de tous les fonds d’investissement ; - le ratio des frais du fonds (RFF), exprimé en pourcentage, de chaque catégorie ou série de titres de chacun des fonds d’investissement. Nouveaux éléments pour le secteur de l’assurance, pour la période visée par le relevé : - le ratio des frais du fonds, exprimé en pourcentage, pour chacun des fonds distincts ; - le montant total des frais du fonds, en dollars, pour tous les fonds distincts détenus ; - le coût total des garanties d’assurance prévues par le contrat de fonds distinct, en dollars ; - le montant total de tous les autres frais au titre du contrat de fonds distinct.