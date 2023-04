Néo-stalinisme

Fascisme, nazisme, stalinisme… ces mots reviennent nous hanter alors que la guerre en Ukraine entre dans son 15e mois.

Les prétentions grotesques et répétées du régime russe selon lesquelles il se bat contre « une clique néonazie », tentant de rejouer la Grande Guerre patriotique des années 1940, nous poussent par leur outrance à retourner les projecteurs vers ce que font, disent et sont vraiment Vladimir Poutine et son régime.

Sur l’air de : « Celui qui le dit… c’est lui qui l’est ! »

Deux petites anecdotes, très révélatrices, suivies d’une horreur grosse comme un tyrannosaure, ont récemment alimenté la chronique judiciaire en Russie…

· · · · ·

Une Russe âgée de 70 ans a été arrêtée et mise à l’amende par une cour de Moscou pour avoir qualifié le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, de « beau jeune homme, doté d’un bon sens de l’humour ». L’affaire remonte au mois de décembre, mais a été rapportée jeudi par The Independent.

L’accusation : « avoir discrédité les forces armées russes » en disant du bien de l’ennemi. La septuagénaire a écopé d’une amende de 40 000 roubles, l’équivalent de 660 dollars canadiens (un mois de salaire moyen), selon le journal britannique, qui cite le comité russe de défense des droits et libertés Memorial. Malgré son interdiction et son démantèlement en Russie, le comité conserve des branches actives en Europe (des « agents de l’impérialisme »).

La pauvre dame — qui, comme Vladimir Poutine (oui !) avait naguère apprécié le jeune comique russophone (Zelensky est d’abord russophone) à la télévision après 2015, dans sa désopilante série Serviteur du peuple — aurait fait son commentaire à la serveuse de la cantine d’un centre médical où elle avait été invitée, à Noël dernier.

Deux détails de l’affaire sont révélateurs et politiquement caractéristiques.

Les propos de la femme ont été signalés aux autorités par trois autres personnes, dont la serveuse. Inciter les citoyens à la délation est l’une des principales armes de contrôle des régimes autoritaires, et l’URSS avait perfectionné cette technique.

Deuxièmement, Olga Sleguina a été amenée à signer une confession dans laquelle on lui fait dire qu’elle avait crié « Slava Ukraina ! » (Gloire à l’Ukraine), une pure invention. Après la délation, la manipulation. Ne manque que l’autocritique, que Staline avait définie comme « aussi nécessaire que l’air et l’eau ».

Et puis, glané cette fois dans The Times de Londres… Un homme a été condamné à 14 jours de prison à Moscou en mars, après qu’un passager du métro se tenant à côté de lui eut immédiatement rapporté qu’il regardait des images antiguerre sur son téléphone.

Arrestation immédiate, quelques stations plus loin : voilà une police redoutablement efficace, avec de bons réseaux d’information !

· · · · ·

Terminons sur un cas exemplaire, de plus grande dimension, qui illustre la portée du néo-totalitarisme russe : la condamnation de Vladimir Kara-Mourza à 25 ans de prison.

Vingt-cinq ans de prison infligés à ce cinéaste, auteur et politicien d’opposition, pour s’être prononcé contre la guerre en Ukraine. Même dans un pays autocratique, c’est une peine absolument hallucinante. Un « crime d’opinion » est désormais plus pénalisé qu’un grave crime de sang : « J’ai vu autour de moi en prison des tueurs qui avaient des peines plus courtes. »

On a tout de même laissé Kara-Mourza s’exprimer au moment de recevoir sa sentence :

« J’ai été surpris [de voir] à quel point mon procès, dans son secret et son mépris des normes juridiques, a surpassé même les procès des dissidents soviétiques dans les années 1960 et 1970. Et c’est sans parler de la sévérité de la peine requise par l’accusation ou de l’évocation, je cite, des “ennemis de l’État”. À cet égard, nous sommes au-delà des années 1970 ; nous sommes remontés aux années 1930. »

Une opération politique, commandée par le Kremlin, comme l’arrestation du journaliste américain Evan Gershkovich le 30 mars. En Russie, en 2023 comme en 1930, le judiciaire est complètement contrôlé par le politique. Pour Vladimir Poutine, dire la vérité est un crime contre l’État.

François Brousseau est chroniqueur d’affaires internationales à Ici Radio-Canada. francobrousso@hotmail.com