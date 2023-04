Lettre à Pierre Poilievre

Très cher Monsieur Poilievre,

Je voulais vous écrire un mot. À propos de mon père. Il est mort.

Ne vous empressez pas trop de m’adresser vos condoléances. Cela voudrait dire que vous n’avez pas lu la suite de cette lettre. Et je ne voudrais pas que vous paraissiez plus en porte-à-faux avec la réalité plus que vous ne l’êtes déjà.

Il y a longtemps que mon père est mort. Mais je me disais, Monsieur Poilievre, que sa mort s’explique, peut-être en partie, par CBC et Radio-Canada. Il était déprimé, ses dernières années, à les écouter.

Remarquez que mon ami Pierre Falardeau, mort lui aussi hélas, était encore plus déprimé que mon père devant cette structure médiatique. « Radio-Cadenas », comme disait Falardeau, le déprimait « à l’os ». À ses yeux, il y avait là un barrage médiatique dressé quasi systématiquement contre les idées indépendantistes, voire contre les idées tout court.

Remarquez aussi qu’en son temps Pierre Elliott Trudeau, le père de ce Justin que vous voyez jusque dans votre soupe, était lui aussi affligé devant le même édifice médiatique. Il l’était pour des raisons diamétralement opposées à celles de Falardeau. Pour lui, le secteur français de CBC était un dangereux nid de séparatistes. Au point qu’il menaçait de mettre la clé sous la porte. Il trouvait cette enseigne consternante, s’y étant pourtant pavané durant des années. Comme quoi des perspectives différentes conduisent parfois aux mêmes conclusions carabinées.

J’en reviens à mon père, Monsieur Poilievre. Lui, il était découragé de constater la dégringolade des émissions culturelles. Il ne comprenait pas l’intérêt de tout mélanger, comme si la macédoine était toujours une bonne idée. Comment vous expliquer ? Vous pouvez apprécier le pâté chinois et le canard à l’orange. Mais pourquoi fusionner ces deux aliments dans une purée ? Tout lui semblait avoir été culbuté, cul par-dessus tête, du côté du simple divertissement, du spectacle, de coups de coeur annoncés par des réflexions en vrac, livrés à la vitesse de l’éclair, dans des formats de plus en plus ratatinés et indigestes. Aussi avait-il pris, à regret, le parti de tendre l’oreille ailleurs. Et c’est là où je voulais en arriver, Monsieur Poilievre : ailleurs.

Mon père tournait volontiers son attention vers National Public Radio (NPR), une antenne américaine. Pour ma part, je la maudissais. À intervalles réguliers, cette riche programmation s’arrêtait pour faire place à un insupportable ramdam aux allures de téléthon. Les animateurs devenaient soudain des quêteux professionnels. Ils se détournaient de ce qu’ils faisaient de mieux pour passer le chapeau.

Comment un aussi puissant pays que les États-Unis, me demandais-je, pouvait ne pas être foutu de soutenir le travail de journalistes dont la rigueur assure une information de qualité à sa population ?

Il est assez particulier, vous ne trouvez pas, de voir Twitter, le dernier joujou d’Elon Musk, s’autoriser à décréter, du haut de la seule autorité que lui confère l’argent de son propriétaire, que NPR est un média subventionné par l’État, en induisant qu’il doit être tenu en cela pour suspect ? NPR plus douteux que Fox News, elle qui vient d’accepter de payer près d’un milliard de dollars pour s’éviter d’expliquer pourquoi elle a menti sciemment et si longtemps à ses auditeurs ? Que vaut le critère ridicule de Twitter pour juger de la qualité de l’information ?

Pour peu qu’il faille juger l’arbre à ses fruits, il me semble que des enquêtes conduites par des professionnels valent mieux que les avis lancés dans l’éther du Web par des inconnus qui se présentent sous le nom de Jambon81 et Trump4ever.

Est-ce votre appétit pour le déni des faits qui vous a encouragé, Monsieur Poilievre, à demander à Twitter d’administrer sa médecine hallucinée à CBC ? Pour un aspirant premier ministre, il apparaît étonnant de vous voir sans cesse taper sur votre État, d’en nier l’importance jusqu’à en réduire les dimensions à son seul gouvernement actuel.

Un journal français, Les Échos, a écrit à Twitter. Il souhaitait comprendre sa nouvelle politique à l’égard des médias. Twitter, rapporte Les Échos, a répondu à sa demande par un message qui prend la forme d’une émoticône de crotte. Pour CBC, la même réponse a été reçue du géant américain du gazouillis. L’oiseau vole bas.

Le recul de l’information, Monsieur Poilievre, apparaît en vérité moins vous préoccuper que l’avancée à tout prix de vos idées.

L’État canadien, sous différents gouvernements, a accordé des millions de dollars de fonds publics, depuis des années, à des magazines sans doute socialement essentiels, comme Summun, 7 Jours, La Semaine, Star Système, et d’autres dans le genre… Devrait-on leur reprocher aussi d’être financés par l’État et, ce faisant, de distiller une dangereuse idéologie ?

Comment fait-on pour vivre aujourd’hui dans le déni de la réalité ? Pendant des années, le gouvernement de Québec, celui qui en appelle à voter pour les conservateurs à Ottawa, a nié la nécessité d’études avant de s’engager à dépenser des milliards de dollars pour construire un lien sous-marin entre Québec et Lévis. À ce projet aberrant, vous aviez vous-même réitéré votre appui à quelques reprises. Tout cela, fondé sur du vent, en est venu à disparaître dans un courant d’air.

On dirait que, ces jours-ci, la pensée explose, comme une fusée d’Elon Musk. L’atmosphère générale se décompose. Il me semble, certains jours, que mon père doit se retourner dans sa tombe.

Quelqu’un, quelque part, a dû mettre l’intelligence sur pause, vous ne pensez pas, Monsieur Poilievre ?

Entre un petit tour d’avion aux quatre coins du monde et son oeil posé sur une fusée vouée à s’écraser dans un grand nuage de fumée, M. Elon Musk plaide, ces jours-ci, pour que l’humanité fasse un temps d’arrêt du côté du développement de l’intelligence artificielle. Un secteur où, comme par hasard, ses intérêts financiers sont plutôt mal représentés.

Vous, Monsieur Poilievre, pensez-vous que l’intelligence, même artificielle, pourrait enfin trouver à servir, au moins du côté de la politique ?