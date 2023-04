La honte comme le début de quelque chose de beau

La honte est possiblement un des sentiments humains qui me fascine le plus. Pour sa pluridimensionnalité, l’accès qu’elle donne à des univers de sens paradoxaux et pour son omniprésence dans la sphère des débats publics actuels. Il me semble apercevoir sa trace si souvent, tant dans sa manifestation franche que dans la mécanique défensive sous laquelle on la devine.

Appelons-la « narcissique », cette mécanique, sans la réduire toutefois à une appellation qui, en raison d’une fâcheuse tendance à tout ramener au diagnostic psychiatrique, dégage une aura de mauvaise nouvelle. Dans une pensée plus ouverte, le narcissisme n’est pas une maladie, mais bien un système ultra-complexe, personnel à chaque individu qui consiste à protéger, d’une manière plus ou moins flexible, quelque chose comme son sentiment de valeur.

Il couvre un continuum évolutif allant des réactions les plus radicales de domination jusqu’aux petites manifestations plus raffinées de « l’ego ». Plus on est petits alors, plus on est narcissiques, pourrait-on dire de manière grossière, pointant ainsi autant la petitesse de l’âge que celle de l’esprit. Le narcissisme se module entre autres selon la maturité, la capacité à être authentique avec l’autre, mais aussi à tolérer la honte au lieu de s’en défendre de manière réactive.

Plus la honte menace l’intégrité entière d’un individu, plus ce dernier sera susceptible de chercher à s’en couper en usant de mécanismes plus radicaux, la projection en tête de liste : « C’est pas moi, c’est les autres », comme le dit la chanson.

Je vois la honte partout parce que je la perçois aussi chez ceux et celles qui essaient de s’en émanciper, avec raison, parce qu’il y a la honte d’être soi qui vient par la socialisation, par les normes qui dictent ce qu’il est acceptable ou pas d’être. Cette honte-là, sociale, est déposée sur ceux et celles qui dépassent les cadres, qui pensent à l’envers de la majorité, qui essaient de déconstruire ces catégories qui mettent les choses et les gens dans le même type de boîtes.

Cette honte-là est celle associée à ce que la philosophe Miranda Fricker nommait « les injustices épistémiques », désignant toutes ces injustices commises envers les personnes qui se voient décrédibilisées d’emblée du fait qu’elles appartiennent à une catégorie de personnes qu’on ne considère pas comme capables de « produire du savoir » dans un contexte discursif donné. Le concept, développé en 2007, sert à éclairer toutes ces fois où l’on ne tient pas compte du témoignage de quelqu’un, du simple fait qu’il ou elle appartienne à une catégorie sociale particulière.

Quiconque s’est trouvé en position de vulnérabilité dans une institution de soins, de justice, de services sociaux ou autre a possiblement déjà vécu ou été témoin d’une injustice épistémique, puisqu’elles sont courantes. Elles s’articulent à partir de réflexes bien humains, ceux qui consistent à classer les informations en privilégiant celles qui ne nous déstabilisent pas, bien sûr, mais surtout, celles qui ne nous font jamais ressentir de honte.

Parce qu’il y a aussi la honte que l’on ressent quand nous prenons conscience que nous participons à ces injustices. C’est celle-là qui fait le plus de bruit sur les ondes de certaines radios, dont le but ultime semble être de rassurer les gens sur le fait qu’ils n’ont pas à avoir honte de perpétuer des inégalités sociales, que « c’est pas eux, c’est les autres ».

La petitesse, nous disions.

J’ai honte souvent. Non que je sois aux prises avec un complexe de culpabilité judéo-chrétienne ou une tendance à l’autoflagellation. J’ai honte quand je prends conscience d’un monde tout près du mien, que j’ignorais parce que trop occupée à maintenir du sens dans ma quotidienneté à moi. J’ai donc souvent une honte que je qualifierais du « privilège », qui est à la source de plusieurs de mes indignations, aussi. Cette honte-là ne me réduit pas, au contraire, elle est le point de départ continuel à l’élargissement de mon horizon de pensée.

J’ai honte comme quand je reçois une douche froide, d’abord comme quelque chose qui me donne envie de courir au plus loin pour l’éviter, puis, comme quelque chose qui me saisit, pour peu que je ne reste pas figée dessous. Cette honte est souvent le début de quelque chose de beau, parce qu’elle me mène à l’autre. Elle nous fait prendre conscience que nous faisons partie d’un monde, dans lequel tant de gens sont souffrants, juste à côté. Évidemment, on ne peut être constamment honteux d’être là où nous sommes, d’être qui nous sommes, mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit bien souvent. Il ne s’agit pas tant de perdre des privilèges que d’en donner à d’autres, simplement.

Je suis privilégiée. Oui, je le dis ainsi en assumant pleinement le sens du mot dans ses dimensions à la fois littéraires et sociologiques, en étant seulement reconnaissante et prudente à la fois. Je suis privilégiée du fait que ma situation de vie découle d’une série de chances, certaines pouvant se renverser à tout moment, d’autres étant plus immuables. Ça ne me réduit en rien. Ce n’est qu’un petit supplément de conscience.

J’ai aussi un privilège, celui-là beaucoup plus rare pour les gens de mon genre : je n’ai jamais été violée. Je n’irai pas plus loin ici, en laissant seulement entendre à quel point, alors, j’aurais honte de parler à la place d’une personne victime d’agression sexuelle, en lui dictant ce qu’elle aurait dû faire dans une situation que je n’ai pas vécue. Et même, si je l’avais vécue, j’aurais honte aussi de prétendre que tout le monde devrait réagir comme moi, dans une situation semblable.

Si cette « petite gêne », cette douce honte du privilège avait été ressentie par plus de gens sur les ondes cette semaine, il y aurait eu moins de cotes d’écoute, certes, mais moins d’injustices épistémiques surtout.

Ça aurait pu être le début de quelque chose de beau.