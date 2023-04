Une taxe qui fera l’unanimité

La mort, les taxes et… les robots ? On tombe rarement sur un sujet qui fait l’unanimité, mais tous semblent s’entendre sur l’inévitabilité de ces trois-là. Est-ce que l’impact des IA génératives de la trempe de ChatGPT est lui aussi inévitable, ou est-ce qu’on peut déjà imaginer des gouvernements taxer leur travail pour en faire profiter la population ?

La formule est déjà toute trouvée. Elle faisait d’ailleurs partie de la plateforme électorale du Parti vert du Canada lors de la campagne électorale de 2019. En gros : les entreprises qui utilisent l’IA pour automatiser des tâches devraient calculer la rémunération qui normalement irait à un humain qui accomplit ce travail et ensuite remettre à l’État l’équivalent de l’impôt sur cette rémunération.

Quatre ans plus tard, les experts en IA qui réclament un moratoire d’au moins six mois sur la recherche et le développement de systèmes de compréhension et de production du langage naturel au moins aussi sophistiqués que GPT-4 de la société californienne OpenAI devraient changer leur discours pour calquer celui des verts.

Ils n’auraient qu’à citer le fondateur de Microsoft, Bill Gates, qui prend ces jours-ci des airs de prophète. En 2017, il proposait justement une taxe sur l’IA aux gouvernements qui désirent ralentir un peu l’émergence de la technologie pour mieux en absorber l’impact social transformateur.

Bill Gates affirmait il y a six ans : « Un travailleur dont le travail lui rapporte, disons, 50 000 $ paie un impôt sur ce revenu, finance des mesures sociales, comme l’assurance-emploi, et toutes ces choses. Si un robot parvient à effectuer les mêmes tâches, on peut imaginer qu’on devrait imposer ce robot à un niveau similaire. »

Gates imaginait à l’époque que l’argent récolté ainsi pourrait servir à renforcer les systèmes d’éducation et de santé en particulier, et à amener la société à avoir plus d’empathie envers les gens les plus susceptibles d’être laissés de côté par l’automatisation anticipée du marché du travail.

6650 milliards de bonnes raisons

Car cette automatisation pourrait frapper fort. Elle pourrait aussi rapporter gros. Les gains financiers promis par l’adoption massive des prochaines générations d’IA se chiffrent en milliers de milliards : au moins 6650 milliards $US d’ici 2030, selon Goldman Sachs. Il reste à voir à qui ira tout cet argent.

Les travailleurs pourraient être ceux qui en verront le moins les bénéfices. La firme américaine Goldman Sachs calculait le mois dernier que l’intelligence artificielle générative et les modèles de langage élargis qui animent des applications comme ChatGPT menacent l’existence de quelque 300 millions d’emplois dans le monde. Des emplois majoritairement situés dans des économies avancées, comme le Canada, les États-Unis et l’Europe.

Historiquement, les révolutions technologiques ont fini par créer davantage d’emplois qu’elles en ont éliminé. Depuis la révolution industrielle, elles ont certainement fait disparaître des professions entières, mais, au fil du temps, les gens qui auparavant auraient peut-être opté pour un de ces emplois qui ont fini par être automatisés ont fini par se trouver une autre spécialisation.

Les conditions de vie se sont améliorées à mesure que la technologie augmentait la productivité globale des travailleurs et des entreprises. Or, les plus récentes technologies numériques pourraient rompre avec cette tradition, et c’est ce qui inquiète certains économistes.

L’IA au secours du fisc

Dans la Silicon Valley, d’où émerge une bonne partie de l’innovation en IA à l’heure actuelle, l’idée d’un revenu minimum garanti est mise en avant par les plus grands promoteurs de l’innovation technologique. Cela inclut le libertarien Elon Musk. Une des mesures imaginées pour financer cette dépense est une taxe sur les robots.

L’Union européenne a songé à taxer l’IA, mais hésite, estimant que cela nuirait à l’innovation. La Corée du Sud a déjà mis en place une telle taxe et ne s’en tire pas si mal.

Chose sûre, la relation entre le fisc et les robots va rapidement devenir de plus en plus intime. Comment ? La très prestigieuse Université Johns Hopkins, située au Maryland, a mis en place un programme de recherche dont la seule tâche sera de créer une IA capable de trouver puis d’exploiter toutes les échappatoires fiscales qui permettent aux entreprises et aux contribuables américains qui en ont les moyens d’éviter de payer de l’impôt sur leurs revenus.

L’Université pense qu’un tel système permettra à terme à l’Internal Revenue Service (IRS), le fisc américain, de repérer les cas d’évasion fiscale qui, selon ses propres calculs, lui feraient perdre plus de 500 milliards $US chaque année.

On ne sait pas si c’est une bonne nouvelle, mais le projet serait plus compliqué qu’il n’y paraît. La raison ? La fiscalité telle qu’elle existe est trop complexe pour l’IA la plus avancée actuellement sur le marché.

Les fiscalistes peuvent dormir tranquilles. L’IA est encore incapable de remplir nos déclarations de revenus. Elle ne semble pas près de les remplacer, eux. Peut-être que, si on la taxe, elle ne pourra pas se défiler… à moins d’embaucher un bon comptable !