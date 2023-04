Des idées pour la défense du français

Il n’est en rien exagéré de penser que le français comme langue commune ne se porte pas très bien chez nous et qu’elle se portera encore plus mal si on n’agit pas.

Dans ce dossier, l’école a bien évidemment un rôle crucial à jouer. Mais, avec bien d’autres signaux d’alarme, la piètre qualité du français des élèves inquiète, et avec raison. Que faire ?

On annonce ces temps-ci qu’on va donner à chaque enseignant 300 $ pour l’achat de livres.

Voici quelques actions que, pour ma part, je privilégierais. Elles demandent de suivre les données probantes et du courage politique.

Lire

Apprendre à lire est la porte d’entrée dans la langue. Or, et c’est incroyable, nous n’utilisons pas, et encore moins systématiquement, ce que la recherche crédible a depuis longtemps établi comme étant la meilleure manière d’apprendre à tous les enfants à lire — pour faire court : syllabique, plutôt que globale ou semi-globale. Les résistances, étrangement, viennent pour beaucoup de professeurs en sciences de l’éducation. J’ignore comment corriger cette terrible situation, mais il faut absolument le faire.

Ce n’est pas tout. On sait que des savoirs préalables sont nécessaires pour comprendre et raisonner en lisant sur un sujet donné. Il faut donc que l’école transmette ces savoirs dont nous aurions convenu qu’ils sont indispensables. Cela demande un curriculum riche enseigné correctement et selon une séquence soigneusement pensée.

À ce sujet, une récente recherche a donné des résultats qui devraient être connus de tous les acteurs en éducation.

Un adepte des deux idées que je viens d’énoncer (apprendre à lire aux enfants en utilisant des méthodes éprouvées et transmettre un bagage culturel riche), E.D. Hirsch, a fondé aux États-Unis des écoles appelées comme leur programme : Core Knowledge.

Un essai contrôlé randomisé a suivi durant six ans plus de 2300 élèves voulant entrer en maternelle dans l’une des neuf écoles à charte Core Knowledge de la région de Denver. Par tirage au sort, 700 y ont eu accès. On a comparé leurs résultats aux tests d’État de la troisième à la sixième année à ceux des autres enfants, scolarisés ailleurs. Leur gain cumulatif à long terme, de la maternelle à la sixième année, est d’environ 16 points de percentile, ce qui est énorme. Concrètement ? Appliqué partout, ce programme classerait les États-Unis parmi les cinq premiers pays au monde en lecture. Mieux : dans la seule école à faibles revenus de l’étude, les gains ont été suffisamment importants pour éliminer complètement l’écart de résultats associé aux revenus des parents. Wow !

Savoir déchiffrer ces petits signes noirs sur une page et en déduire des choses en lisant ; avoir des savoirs riches et variés pour pouvoir le faire sur plein de sujets. C’est là la base, et on ferait de grands progrès si on appliquait cela systématiquement.

Mais pour que l’école joue pleinement son rôle de préservation du français, il faut plus. Elle doit pour cela transmettre ce qui incarne cette langue, la fait vivre : la littérature, les romans, la chanson, la poésie, les essais, la science. C’est surtout à travers tout cela qu’on apprend à l’aimer et que, peu à peu, on en vient à se connaître, à se définir.

La culture québécoise à l’école

L’époque n’est pas facile pour ce qui semblait, il y a encore peu, aller de soi : transmettre un contenu qui apporte sa juste et donc importante contribution à une culture nationale.

Entre autres choses, les diverses identités qui composent la nation demandent, avec raison, d’être présentes dans ce cursus ; avec les puissants nouveaux médias, un hégémonisme culturel anglophone cherche à s’imposer aux plus jeunes et aux moins jeunes — et y parvient.

La réponse, ici, ne peut être que politique. On choisit et on impose un curriculum qui apporte sa juste et donc importante contribution à la culture francophone du Québec.

On augmente nos chances de succès si on respecte les deux conditions présentées plus haut, que la recherche crédible sanctionne. On les augmente encore si les personnes qui transmettent ce curriculum le connaissent et l’aiment, d’une part, et d’autre part le transmettent avec des méthodes pédagogiques et de gestion de classe validées par les meilleures recherches.

Surtout, on se rappellera que l’école n’est pas la société et que si celle-ci est surtout régie par une logique marchande de réponses à des demandes, la logique de l’école est celle de la proposition d’une offre et de la création d’un lien avec l’humanité et ce qu’elle a produit de mieux.

L’élève qui adore les chansons anglophones ne saura jamais qu’il a en lui tout ce qu’il faut pour se passionner pour Richard Séguin, et ce, tant qu’on ne lui aura pas permis de le connaître. Idem pour Nelligan, pour Tremblay, pour Langevin, pour…

Petit cadeau en prime. Quand un mouvement pour la réforme de l’orthographe apparut en France, François Cavanna, fondateur de Charlie Hebdo, s’y opposait. Il réagit en écrivant une magnifique lettre d’amour à la langue française, un livre intitulé : Mignonne, allons voir si la rose.

Il y aborde brièvement la question du participe passé. Vous pouvez lire ici cette belle leçon de pédagogie.