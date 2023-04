Se permettre la propriété immobilière

Être propriétaire plutôt que locataire change tout une fois la retraite venue. Mais encore faut-il y avoir accès.

Dans la version 2023 de son Baromètre de préparation à la retraite, le cabinet en ressources humaines Mercer met l’accent sur les millénariaux. S’ils affichent un statut de locataire leur carrière durant, les travailleurs de cette génération Y, composée de gens nés entre 1980 et 2000, doivent épargner 50 % de plus que les propriétaires s’ils veulent disposer d’un revenu suffisant à la retraite. Il ressort de l’analyse que pour obtenir un revenu raisonnable à la retraite, un millénarial qui loue durant toute sa carrière devrait épargner huit fois son salaire afin d’être prêt à la retraite, et prendre celle-ci à 68 ans. Ce même millénarial, s’il était propriétaire de son logement, n’aurait besoin d’épargner que 5,25 fois son salaire, et pourrait prendre sa retraite trois ans plus tôt, à 65 ans.

Mercer définit la préparation à la retraite selon une probabilité de 75 % de ne pas manquer d’argent avant le décès si un niveau de revenu approprié (de 69 % pour les millénariaux, y compris les prestations gouvernementales) est maintenu tout au long de la retraite.

Cette observation suppose que le travailleur de la génération Y affiche un salaire de départ de 60 000 $ et qu’il cotise 10 % de son salaire mensuel à un régime d’épargne à partir de 25 ans, ce qui, d’entrée de jeu, se veut un niveau d’économies plutôt difficile à réaliser et à maintenir pour de jeunes travailleurs. D’où l’importance, pour ce dernier, de pouvoir bénéficier d’un régime de retraite dans lequel l’employeur cotise. Elle doit également être placée dans la perspective d’une accessibilité de la propriété détériorée et de pressions haussières sur le coût de la vie engendrant une augmentation de l’endettement des consommateurs.

Marché toujours inabordable

Côté abordabilité, revenons à cette récente lecture de la Banque Nationale indiquant une amélioration de l’accessibilité au Canada au quatrième trimestre de 2022, et ce, pour la première fois en neuf trimestres. L’explication vient d’une baisse des prix des logements pour un deuxième trimestre de suite et de la hausse continue des revenus des particuliers et des ménages. Ce fut suffisant pour compenser l’augmentation de 17 points de base du taux hypothécaire de référence de cinq ans utilisé dans le calcul au quatrième trimestre.

N’empêche, le logement médian n’est toujours pas abordable au Canada, avec un paiement hypothécaire en pourcentage du revenu de 64,6 %, soit le niveau le plus élevé depuis 1981. Pour Montréal, ce poids se chiffre à 47,2 %, de loin au-dessus de la moyenne de 20 ans de 30,7 % pour cette ville. Il se chiffrait à 51,8 % pour une propriété résidentielle non détenue sous forme de condominium, de 35,9 % pour un condo. Pour un premier acheteur, avec un prix du logement représentatif de 575 170 $ pour un non-condo et de 398 420 $ pour un condo, il fallait respectivement 52 et 32 mois pour accumuler la mise de fonds initiale en supposant un taux d’épargne de 10 %.

À Québec, ce paiement hypothécaire en pourcentage du revenu se chiffrait à 31,2 % à la fin de 2022, également bien au-dessus de la moyenne à long terme de 23 % pour cette ville. Pour un premier acheteur, au prix d’un logement représentatif de 373 172 $ dans le non-condo et de 253 390 $ dans le condo, il fallait respectivement 29 et 19 mois pour amasser la mise de fonds initiale.

Pas de ruée de vendeurs

Et si les données de mars font ressortir un regain d’activité chez les acheteurs potentiels, attisé par la mise sur pause du resserrement du taux directeur de la Banque du Canada, les vendeurs ne se ruent pas sur le marché. Selon les données de l’Association canadienne de l’immobilier, alors que les ventes ont augmenté d’un mois à l’autre en mars pour un deuxième mois d’affilée, les nouvelles inscriptions restent à leur niveau le plus bas en 20 ans. En données désaisonnalisées, elles ont totalisé 53 298 en mars, soit une baisse de 5,8 % par rapport à février. Le nombre réel de nouvelles inscriptions a atteint 68 597, soit une baisse de 27,4 % par rapport au même mois de l’année précédente. Robert Kavcic, économiste principal à BMO, a expliqué que contrairement aux phases de correction immobilière précédentes, ils sont peu nombreux parmi les propriétaires à être contraints à une vente forcée en raison de la vigueur du marché du travail et du faible taux de prêts en souffrance.

Dans un blogue du Financial Post, l’économiste retient notamment que dans le cas des prêts à taux variable, les institutions financières ont généralement répondu au passage du taux hypothécaire de sous les 2 % à au-delà des 6 %, dans la foulée de l’austérité monétaire musclée de la banque centrale, par un allongement de la période d’amortissement du prêt. S’y greffe la capacité de remboursement des emprunteurs telle que mesurée par l’application du taux admissible minimal au sein d’un mécanisme de vérification de la capacité des emprunteurs d’acquitter leurs dettes. S’ajoute à l’équation l’influence de l’immigration sur le marché immobilier résidentiel.

Robert Kavcic indique que le ratio ventes/nouvelles inscriptions s’établissait à 63,5 % en mars, en hausse de plus de dix points de pourcentage en deux mois, ce qui maintient le marché en zone favorable aux vendeurs. Il y avait 3,9 mois d’inventaire sur le marché le mois dernier, contre un niveau prépandémique de 5 mois.