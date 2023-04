Le meilleur des perdants

Depuis quelques années, l’expression « panier de Pâques » revêt à mes yeux un sens qui n’a rien à voir avec les oeufs ou le cacao. En famille ou avec des amis, après le brunch, il se trouve habituellement quelqu’un pour proposer une promenade, et alors pourquoi ne pas aller s’étirer au premier soleil d’avril sur un court de basket ? Ça n’a pas manqué encore cette année, et on s’est retrouvés à dribler comme des beaux diables dans une cour d’école secondaire, trois adultes contre trois jeunots, dont un émule de Bennedict Mathurin recruté sur place.

Il n’est plus rare de voir des gamins de douze ans maîtriser, avec une nonchalante dextérité doublée d’une inconsciente arrogance, une technique telle que le « drible de changement de main entre les jambes », et ça donne le genre de partie où les plus vieux, yeux ronds et langue pendante, se retrouvent devant un déficit d’une douzaine de points après un quart d’heure de jeu.

Ça m’a rappelé le jour où, relevant d’une atroce cuite à la vodka avec deux ou trois amis cégépiens, nous étions allés soigner notre gueule de bois au parc avec un ballon de soccer. Là, de petits gars qui avaient du sang italien dans les veines et la moitié de notre âge nous ont étourdis en nous driblant dans les pattes une partie de l’après-midi pour nous infliger une mortifiante raclée.

Mais à Pâques, cette année, j’étais plutôt content de perdre contre une aussi belle jeunesse. Sublimée par la pédagogie, notre défaite paraissait acceptable, le sacrifice d’un orgueil de grandes personnes au renouvellement des générations. J’aurais juste aimé qu’on leur enfonce quelques paniers de plus. À la suite d’un dur contact, je me suis étalé sur l’asphalte abrasif, et lorsque je me suis relevé, j’arborais sur mes paumes râpées deux beaux stigmates de crucifié.

Il m’arrive d’aimer perdre. Je suis trop capable de me mettre dans la peau de l’adversaire pour avoir cet enviable instinct du tueur que célèbre le sport professionnel. Quand la sueur, le sang, les larmes et le 110 % ne suffisent pas, perdre avec grâce distingue le véritable champion. Mais je constate que sur le terrain — tous les terrains, des patinoires de l’Amérique au turf des stades olympiques —, la célèbre et intraduisible maxime du mythique Vince Lombardi (« Winning is not everything ; it’s the only thing ») fait toujours figure de vérité révélée.

Je pense aux têtes d’enterrement des Canadiennes après leur défaite contre les Américaines en finale du Mondial de hockey féminin, dimanche dernier. « Quand tu reçois cette médaille d’argent, déclarait la capitaine Marie-Philip Poulin, c’est quelque chose qui reste avec toi. Chaque fois que tu t’entraînes, que tu embarques sur la patinoire, tu t’en souviens… » À l’entendre, cette deuxième place tenait plus du stigmate honteux que du prix de consolation.

Il faut dire que sur cette scène du hockey féminin, où deux puissances dominantes, le Canada et les États-Unis, s’échangent le titre mondial depuis vingt ans et où les autres pays sont inexistants, une seconde place peut, logiquement, passer pour une défaite sans appel.

En 2019, lorsque les Bruins de Boston ont atteint la finale de la Coupe Stanley pour la troisième fois en neuf ans, je n’ai pas hésité à trahir mon équipe fétiche pour favoriser les Blues de Saint Louis. Mon coeur de partisan peut être aussi froid qu’un ordinateur, et mon calcul était simple : au tournant des années 1970, les Blues, allant au casse-pipe pour une division d’expansion peuplée de trentenaires en fin de parcours et d’inconnus au bataillon, avaient participé à trois finales consécutives et avaient été massacrés au compte total de douze victoires à zéro. Un demi-siècle s’était maintenant écoulé, et je trouvais que les Blues méritaient de boire quelques gorgées de Mumm dans un Graal en forme de gros bidon.

Et puis, Boston avait gagné en 2011, alors chacun son tour. Après que les Bruins eurent échappé le septième match de la finale, j’ai été surpris par l’intensité de la douleur exprimée par leur capitaine, Patrice Bergeron, ce gars qui, à 500 kilomètres de Montréal, est aujourd’hui ce qui se rapproche le plus d’un Carbo et d’un Gainey. Oui, ce même Bergyqui, contre les Blackhawks en 2013, toujours en finale de la Coupe, jouait avec un poumon perforé, une côte fracturée, un cartilage costal déchiré et une luxation de l’épaule. Vous avez dit « blessure dans le haut du corps » ?

Mais à en croire les propos qu’il tenait dans le vestiaire de son équipe en juin 2019, perdre en finale faisait encore plus mal. « Une claque dans la face, a-t-il dit au reporter de TVA Sports venu ausculter les perdants. Tu ne peux pas être plus près que ça de la coupe Stanley. Ils viennent de tuer mon rêve de retoucher à ce trophée… »

Quatre années ont passé, jusqu’à ce jour de Pâques où, de retour à la maison, en pitonnant sur mon téléphone, j’ai appris que les Bruins, sous la houlette du capitaine Bergeron, avaient battu le record du plus grand nombre de victoires en une saison, record qu’ils ont ensuite pulvérisé en plantant les Capitals d’Ovechkin avant de venir dégommer le Canadien au Centre Bell sans n’avoir jamais levé le pied. J’ai trouvé plutôt tiède l’accueil que les scribes locaux ont réservé à ce Québécois dont le chandail porte le C de la formation qui vient de connaître la meilleure saison de l’histoire de la LNH.

Ne reste plus qu’à défier toutes ces histoires de pression et de malédiction, à imiter le Canadien de 1977 et à remporter la Stanley après avoir survolé la saison régulière à une altitude inédite. Parce que ces Bruins-là ne peuvent pas perdre.

À l’entame des séries, ils ont gagné 3-1 comme prévu. Au moment où j’écris ces lignes, ils se font ramasser 3-6 par les Panthers. Ça va être un long printemps.