À l’ombre de Claude Fournier

J’ai passé une étrange semaine à l’ombre du cinéaste, écrivain et directeur photo Claude Fournier, disparu le 16 mars dernier. Lundi soir, une soirée hommage fort émouvante à l’Impérial réunissait ses innombrables amis, sa famille aimante, ses compères, ses alliés d’hier et d’avant-hier. Parmi eux, des manifestants antiguerre qui piquettent devant le consulat général de Russie à Montréal.

Car le nonagénaire, depuis les débuts de l’invasion de l’Ukraine, avant d’être trop faible pour marcher, allait chaque jour, avec sa compagne, Marie-José Raymond, d’autres membres de sa famille ou fin seul, devant le bâtiment lancer des injures à Vladimir Poutine, affronter le personnel diplomatique courroucé par ses pancartes et son franc-parler. Indomptable Claude Fournier !

Je l’avais connu aux côtés de son épouse et collaboratrice à travers leur investissement corps et âme dans le projet philanthropique de Québecor Éléphant : mémoire du cinéma québécois, qui restaure et numérise des films d’ici. Également à l’heure du tournage de son documentaire sur le brillant et écorché metteur en scène André Brassard. Disparu avant lui, le vieux complice de Michel Tremblay. On enterre tant de piliers.

Claude Fournier aimait les êtres vibrants, authentiques, passionnés, hors des clous, ses frères en liberté. Vaste spectre amical, pourtant, incluant l’ancien premier ministre français Alain Juppé, venu témoigner l’autre soir de ses liens avec le défunt. Aussi l’ex-premier ministre Lucien Bouchard, qui évoqua les yeux dans l’eau ce souvenir d’avoir été veillé par le couple lors de la terrible maladie qui faillit l’emporter.

Rarement ai-je entendu autant de témoignages vibrants d’amour que lors de cette cérémonie. Et quand le chroniqueur Guy Fournier, son jumeau identique, parla de lui comme de sa moitié perdue, on sentait l’amputation d’un départ charcuté dans la chair et le coeur du survivant. Mais lorsque Louise Latraverse évoqua les talents et manies de ce cuistot dictateur des fourneaux, les rires prirent le relais de l’émotion.

Car des Claude Fournier, il y en avait des tas : l’amoureux de sa dame, le mémorialiste, le cuisinier hors pair, le grand proustien, celui qui plantait des arbres, le père et le grand-père présent ou absent. Le cinéaste qui porta à l’écran le merveilleux Bonheur d’occasion de Gabrielle Roy, celui qui filma le discours du général de Gaulle à l’hôtel de ville de Montréal en 1967, l’autobiographe d’À force de vivre. Et, bien sûr, gravé dans la mémoire collective, le réalisateur venu dégourdir son public des années 1970 en chassant les miasmes de la Grande Noirceur à coups de comédies érotiques bonnes ou mauvaises. Immenses succès populaires : Deux femmes en or et La pomme, la queue et les pépins.

À l’écran de l’Impérial, un montage de ses films réveillait des décennies révolues. L’esthétique et les figures de ses sémillants Chats bottés (1971) préfiguraient de façon criante celles de La petite vie de Claude Meunier. Au rayon nostalgie, de grands acteurs aujourd’hui disparus revenaient faire trois petits tours. Et les extraits de Deux femmes en or, coscénarisé avec Marie-José Raymond, conviaient les spectateurs à un voyage dans le temps.

Alors, j’ai couru mercredi soir à la première de la pièce que Catherine Léger a tirée de cette comédie à l’émancipation joyeuse. Le spectre de Claude Fournier y flottait de plus belle, mais sur un mode ludique, comme pour ouvrir le sac à malices de son legs.

Les ébats avec des hommes de passage des deux voisines délaissées par leurs maris y montrent en filigrane le passage du temps. Notre époque nous semble du coup plus sombre, mais plus consciente des inégalités que l’ère insouciante qui fit naître le film. La pièce est légère et drôle, adaptée aux enjeux non moins délirants de nos contradictions contemporaines, sur une mise en scène bien huilée et des décors minimalistes.

Exit les ménagères de jadis dans ce Deux femmes en or prise 2. L’épuisement professionnel de l’une et le congé de maternité de l’autre expliquent cette fois leur solitude et leurs galipettes. Isabelle Brouillette et Sophie Desmarais, en duo de tête, ne répètent pas les répliques de Monique Mercure et de Louise Turcot. Des dialogues étoffés et percutants abordent notre air du temps, mais l’humour est le même, sur un tandem de femmes imparfaites, fofolles, à l’assaut des préjugés persistants. Car le malaise demeure aigu face à la sexualité féminine plus d’un demi-siècle après le brûlot. C’est bien pour dire…

Promis, Claude Fournier ! On verra à sa sortie le long métrage adapté de cette pièce de Catherine Léger, sous la direction de Chloé Robichaud. Hélas ! Le papa de Deux femmes en or brillera par son absence à la première du film aussi. Ça l’aurait fait tant rire de s’y frotter. Y’a pas de justice, allez !