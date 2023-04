C’est le moral qui compte

Certains mois d’avril passent inaperçus. Pas cette année. Vingt ans qu’il s’est enlevé la vie ; j’étais enceinte, vulnérable. Le fœtus aussi. Tout est tatoué dans mon esprit, mes sens, même la météo, le facteur vent, une tornade qui est partie avec le toit, mon père. J’ai reçu le suicide en héritage et parfois les sirènes viennent me hanter au détour du printemps. Je déteste avril pour ça, pour le faux espoir qu’il suscite, la « saison des suicides » (le plus funeste étant mai). Et en tant que proche d’un fantôme mal barré, j’ai de deux à trois fois plus de risques de passer à l’acte. Je prends les bourgeons très au sérieux.

Depuis 20 ans, c’est dire si je m’intéresse à la « santé » mentale, comme si ma vie en dépendait. Pour des raisons personnelles — tenter de stopper la transmission des cicatrices —, je creusais déjà cette veine qui semble être apparue sur le radar de la santé publique durant la pandémie.

Dans ce journal, en janvier : « Entre 2019 et 2021, les demandes de remboursement pour des médicaments liés à la santé mentale ont augmenté de 24 % chez les 30 ans et moins. »

Et ceci en février : plus de la moitié des jeunes Québécoises du secondaire et des cycles supérieurs présentent des symptômes d’anxiété et de dépression, selon une vaste étude qui portait sur 18 000 jeunes de 12 à 25 ans ; 52 % à 56 % sont affectées ! Malheureusement, derrière ces chiffres, il y a des milliers de prénoms. Et des familles au désespoir.

Une mère d’un jeune de 20 ans, que j’appellerai Christophe, me racontait cette semaine tous les diagnostics — parfois contradictoires — reçus pour son fils depuis le secondaire. Ce jeune à haut potentiel intellectuel, écoanxieux, et qui souffre d’anxiété sociale aussi, hospitalisé deux fois en psychiatrie adulte, s’est finalement replié dans sa grotte après avoir lâché l’école après la cinquième secondaire, ne trouvant sa place nulle part et n’en voyant pas l’utilité, sarcastique devant notre société suicidaire sur le plan climatique.

La maman, qui travaille dans le milieu communautaire, m’écrit : « On élève nos enfants avec certaines valeurs qui, au final, les font souffrir dans cette époque de shnoutte… Comment n’ai-je pas pu lui transmettre le goût de vivre ? »

Beaucoup de folie, c’est le sens le plus divin

Pour qui sait voir

Et le bon sens — la folie la plus noire.

C’est le point de vue majoritaire

Qui prévaut, comme en tout, en cette matière.

Soyez d’accord — et vous êtes sains d’esprit,

Dérogez — vous devenez dangereux sur-le-champ

Et enchaînés directement.

Entre les deux oreilles

Mon grand-père Alban, dont deux des enfants se sont suicidés de son vivant, me répétait souvent : « C’est le moral qui compte, ma petite. » Il y a trois ans, mon fils a sauvé un ami de 16 ans du suicide ; il a envoyé la police à l’endroit où il se trouvait tout en le tenant au téléphone, tard la nuit.

La mère de Christophe évoque des jeunes de son entourage ; fille d’une amie, 22 ans, en dépression, un autre de 14 ans, anxieux, hospitalisé avec des idées suicidaires, une autre de 16 ans, décrochage scolaire et dépression. On parle de jeunes issus de milieux privilégiés, avec des parents, choyés en principe. Dans ces pages, la semaine dernière, le Dr Gilles Julien, pédiatre social, racontait le cas d’un enfant de huit ans qui en était à sa troisième tentative de suicide…

« Le monde dans lequel les enfants naissent aujourd’hui aurait aussi bien pu être dessiné pour promouvoir la perturbation des fonctions cognitives et d’autorégulation émotionnelle. Tout ce que j’observe me dit que nous sommes témoins d’un changement radical dans le bien-être mental des enfants », écrit le célèbre docteur canadien Gabor Maté. Dans son dernier essai, il critique le modèle diagnostique, parce qu’il ne règle pas les causes d’origines multiples. Le titre de son livre : The Myth of Normal. Trauma, Illness and Healing in a Toxic Culture. Autrement dit, le mythe de la normalité ; traumatismes, maladies et guérison dans une culture toxique. Ce serait passionnant si ce n’était aussi désespérant. Les vagues de suicide chez les jeunes frappent le monde occidental de plein fouet, rapporte le Dr Maté (bit.ly/3KNOa8B).

Première phrase du livre : « Dans une des sociétés les plus obsédées par la santé, tout ne va pas bien. » Et nous allons de moins en moins bien, statistiques à l’appui. Les enfants font face aujourd’hui à une épidémie d’obésité et de diabète. Mais ils affrontent aussi une montée inquiétante d’anxiété et de diagnostics divers, dont le TDAH et même l’automutilation…

Loin de moi l’idée de résumer un essai sur la santé mentale de 500 pages que je dévore depuis une semaine et qui fait une synthèse admirable de notre époque dominée par un système capitaliste qui a modelé les structures sociales à travers une concurrence malsaine, notre culture matérialiste et sa façon de penser le bonheur, sous ordonnance, tout en pavanant ses réussites sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas moi qui le dis.

Comme pédiatre social, je vois plein d’enfants exposés à des stress toxiques et à des traumatismes de vie qui altèrent leur cerveau dès le jeune âge, les rendant ainsi à risque de se retrouver eux aussi à la rue à 18 ans (bien avant, dans certains cas)

Monde toxique

Le Dr Maté n’est pas contre les médicaments. Mais il sait que ce ne sont que des casquettes sur des souffrances sous-jacentes. La médecine corps-esprit à laquelle il souscrit s’intéresse à tout le contexte social, aux origines des traumatismes — souvent transgénérationnelles — et à l’ensemble de la société dans laquelle nous baignons. Il rencontre pour les besoins de son livre quantité de psychiatres, psychologues, chercheurs et neuroscientifiques qui ont étudié la biologie du cerveau. Le Dr Maté, spécialiste des dépendances et des traumatismes (Ordre du Canada, 2018), est lui-même atteint d’un TDAH, de même que ses trois enfants. Il relie ce diagnostic au stress infantile et à celui des parents. Il a même écrit un livre qui s’intitule Scattered Minds (L’esprit dispersé) sur le TDAH (que j’ai acheté aussi).

« Mon problème avec l’approche habituelle n’est pas que les médecins donnent des médicaments ; seulement, trop souvent, c’est tout ce qu’ils font. » Également formé en psychothérapie (il a fait parler le prince Harry en public récemment à la sortie de ses mémoires Spare), il a aidé avec succès quantité de patients atteints de dépendances dans des cérémonies de guérison d’ayahuasca au Pérou. Ce genre de doc qui explore toutes les avenues disponibles.

Et cette phrase capitale : « Nous infusons dans le mythe normalisé que nous sommes, chacun de nous, de simples individus s’efforçant d’atteindre des objectifs personnels. Plus nous nous définissons de cette façon et plus nous nous éloignons des aspects vitaux dont nous avons besoin pour être en santé. »

Qui disait « nul n’est une île » ?

Besoin d’aide ?

Si vous pensez au suicide ou vous inquiétez pour un proche, des intervenants sont disponibles en tout temps au 1 866 APPELLE (1 866 277-3553), par texto (535353)ou par clavardage à suicide.ca.

JOBLOG | Jour de la Terre et des rivières Cette semaine, une lettre adressée au ministre de l’Éducation réclamait un cursus plus vert par les jeunes de plus en plus écoanxieux. Il est vrai que des jeunes informés risqueraient de mettre les bâtons dans les roues du progrès économique. bit.ly/41AMrdw Et des jeunes du secondaire qui s’initient au territoire et à l’importance de la nature, vous en verrez dans le superbe documentaire Après la Romaine des réalisateurs de Chercher le courant, Nicolas Boisclair et Alexis de Gheldere. Porté par le comédien Roy Dupuis, le documentaire nous fait vivre la rivière Magpie, cette veine vivante, voisine de la Romaine sur la Côte-Nord. J’ai eu envie de faire du rafting après avoir vu ça. Mais la question de fond demeure notre gourmandise énergétique et comment allons-nous la réfréner sans harnacher trop de rivières ? Un beau dilemme avec la transition énergétique qui s’annonce corsée dans les années à venir. En rattrapage sur Tou.tv bit.ly/3AemkO6

Versé une larme en lisant les deux premiers textes du magnifique reportage de la journaliste Émilie Dubreuil au Wyoming, où trois décès sur cinq par armes à feu sont des suicides. Son road trip avec les cow-boys donne envie d’écouter du country sur une route de terre au fin fond de nulle part en pleurant sa vie. Le troisième volet sera publié samedi et je l’attends avec impatience. bit.ly/3La52rA Aimé le balado The Happiness Lab de la Dre Laurie Santos. En ligne depuis 2019, je le découvre seulement aujourd’hui. Dans un des derniers épisodes, « Do we need a new word for happiness? », où elle est elle-même interviewée, la Dre Santos raconte que son cours sur le bonheur à l’Université Yale a été le cours le plus suivi de toute l’histoire de l’université. Et pour cause ! Elle rapporte que 10 % des étudiants ont des pensées suicidaires, 40 % vivent des épisodes dépressifs qui les empêchent de fonctionner et 60 % souffrent d’anxiété sérieuse. « Nous assistons à la plus grosse crise en santé mentale de l’histoire de l’espèce humaine », dit-elle. Je vous en reparle. Je vais l’écouter régulièrement. (Sur Spotify) spoti.fi/41nqgYw Le cours à Yale en ligne ici : bit.ly/3GXYFoC Adoré le film Mon crime de François Ozon. Une comédie bien campée dans les années 1930 et portée par une distribution solide. Une image léchée et tout ce que j’aime du vintage et d’un humour décalé. Bref, il ne manque qu’un bon vieux tango pour faire vraiment d’époque. Sinon, c’est à voir sur grand écran. On ne peut pas toujours pleurer. Et je le recommande à la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, qui y reconnaîtra des soeurs courage tout comme elle. bit.ly/3UUoLPg

The Myth of Normal. Trauma, Illness and Healing in a Toxic Culture Gabor Maté avec Daniel Maté, Knopf Canada, Toronto, 2022, 576 pages. En anglais.