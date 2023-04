Revanches post-#MoiAussi

À peine 24 heures après la diffusion du documentaire Témoin C.F., qui retrace l’expérience de la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, à travers son processus de plainte pour agression sexuelle, nous voilà avec un arrière-goût des années 1950.

Sur son compte Instagram jeudi, elle relayait des propos tenus au sujet de son agression, en ondes, à la radio, par des gens payés pour dire de telles sottises. « Catherine Fournier n’aurait pas dû se trouver dans le lit de son agresseur », « si elle s’était trouvée chez moi, je me serais essayé moi aussi », « à quoi pensait-elle » — sa faute, en gros. Comme si le mouvement #MoiAussi n’était jamais passé par là.

Ironie du sort sans doute, il est curieux comme cette affaire épouse la trajectoire du mouvement #MoiAussi au Québec. Harold LeBel a agressé Catherine Fournier en octobre 2017, alors même que le monde entier était balayé par des vagues de témoignages d’agressions sexuelles. L’ex-députée a porté plainte à l’été 2020, au moment où le Québec était secoué par autre vague de témoignages, et Harold LeBel a été condamné à la fin de 2022, quelques mois après la mise en place des tribunaux spécialisés pour les violences sexuelles et conjugales (à bien des égards le « joyau » des réformes entreprises au Québec dans le sillage de #MoiAussi).

Comme quoi la judiciarisation, les réformes, les échanges de bons procédés ne donnent pas toujours l’exacte mesure du chemin parcouru…

Dans Témoin C.F., qui fut réalisé en catimini en marge du procès, Catherine Fournier traverse des moments d’une vulnérabilité complète. Elle décrit le jour de l’arrestation d’Harold LeBel, lors duquel un (flagrant) manque de précaution médiatique a mené à la divulgation de son identité malgré une ordonnance de non-publication, comme la « pire journée de sa vie ».

Elle raconte les douloureuses conversations avec ses proches induites par cette fuite. Elle refait le difficile récit de son agression devant la caméra. Elle encaisse le fait de voir son agresseur plaider non coupable. On voit l’attente, la patience, l’abnégation, les nombreuses fois où il a fallu redire la violence, rejouer l’humiliation. Pour le reste, il a fallu se taire, tourner sa langue 100 fois, puis attendre, encore, jusqu’au verdict et même au-delà.

Ce film exerce une forme de justice par la narration. Catherine Fournier le dit d’ailleurs sans détour : j’ai voulu reprendre le contrôle de mon histoire. Le processus judiciaire — et c’est la démonstration la plus éclatante du documentaire — ne conjure pas tout. Il y avait autre chose à dire, quelque chose qu’un procès « réussi » ne répare pas.

Un élément parmi d’autres : lorsque Catherine Fournier évoque ces jours-ci avec amertume l’indifférence de ses collègues parlementaires face aux accusations portées contre Harold LeBel. N’eût été sa présence à elle à l’Assemblée nationale, explique-t-elle, son agresseur aurait continué à siéger sans que quiconque lève le drapeau. Mise à l’écart du caucus péquiste pour la forme, puis un mot d’ordre : laissons la justice suivre son cours.

Le raisonnement, ici, est brutalement transparent : puisqu’on a délégué à la justice formelle la tâche d’examiner les allégations, il n’y avait plus rien à en dire. Aucun devoir de solidarité, aucun enjeu à débattre. Surtout, il ne faudrait pas entraver le travail de la justice avec un grand J.

Entre les mains du système de justice, les faits cessent d’appartenir à leur contexte, au terreau qui les produit. La saisie judiciaire exonère la communauté. Elle interdit même toute réaction qui ne soit pas ordonnée par des normes juridiques. On ne peut plus en parler, on ne peut plus se prononcer. C’est exactement ce qui s’est passé dans le cas de Catherine Fournier. Pour illustrer que la traduction pénale des agressions sexuelles a pour effet de dépolitiser ces questions, on pourrait difficilement imaginer un meilleur exemple.

Si Catherine Fournier peut aujourd’hui parler de son expérience, déplorer ouvertement le manque de déférence des médias et l’indifférence de ses collègues, c’est parce qu’elle a accepté, d’abord, de se plier aux exigences de la plainte formelle. Elle a été exemplaire : elle est demeurée discrète, elle s’est confiée aux policiers et pas sur les réseaux sociaux, elle n’a jamais exigé la solidarité, elle n’a pas politisé sa condition avant qu’un tribunal ait prononcé la culpabilité de son agresseur.

C’est remarquable, mais il faut voir l’attrait exercé ici par une certaine performance de la respectabilité féminine. C’est délicat, car si les stéréotypes sur la « parfaite victime » d’agression sexuelle ont été (un peu) dissipés, ils ont à plusieurs égards été remplacés par la figure de la « parfaite plaignante ».

On insiste sur le fait qu’il faut faciliter le processus de plainte pour les victimes — c’est la phrase toute faite. Mais on oublie que depuis #MoiAussi, la parole indomptable, qui nomme la violence au grand jour sans s’encombrer de la médiation par le droit, est beaucoup plus étroitement bridée. Risques de poursuites, de représailles, de railleries : le ressac du mouvement #MoiAussi est fort, organisé, adossé au pouvoir, à l’argent et à la force contraignante du droit, et la société a complètement suivi le courant.

On lance souvent qu’il faut « continuer à libérer la parole », mais on ne semble pas comprendre que la parole n’a jamais été aussi surveillée, encadrée, et sa respectabilité, scrutée à la loupe. Mesurer les gains réalisés par le mouvement #MoiAussi à l’aune des condamnations pénales est un jeu piégé pour les survivantes.

On le dira pour la forme : les révolutions commencent rarement en entrant dans un poste de police.