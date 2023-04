Marcher sur la peinture

Il est très rare qu’on doive se résoudre à marcher sur une telle épaisseur de peinture. On se rend généralement compte qu’on s’est peinturé dans le coin avant d’avoir appliqué la dixième couche.

Après avoir défendu le troisième lien autoroutier entre Québec et sa rive sud avec un rare entêtement pendant des années, la volte-face du gouvernement Legault est spectaculaire. Il n’y aura finalement qu’un tunnel et il sera réservé au transport en commun.

On ne saura sans doute jamais dans quelle mesure le premier ministre croyait réellement à ce projet pharaonique, auquel Ottawa aurait sans doute refusé de participer, ou s’il cherchait depuis le début un prétexte pour se dédire, mais il vaut mieux voir la lumière tard que jamais.

Le ridicule ne tue peut-être pas, mais il sera assez divertissant d’assister au patinage des ministres qui rasent les murs depuis deux jours après avoir mis tout leur poids, voire leur siège dans la balance.

Pourtant, les effets de la pandémie et du télétravail sur l’achalandage étaient déjà bien visibles durant la dernière campagne électorale, quand Bernard Drainville décrivait l’enfer que vivaient ses commettants bloqués sur les ponts, dont un tunnel autoroutier était la seule planche de salut. Il devra maintenant utiliser ses remarquables talents de communicateur pour leur faire comprendre les bienfaits du transport en commun. Décidément, son retour en politique le force à avaler bien des couleuvres.

M. Legault a parfaitement raison de dire que revenir sur sa promesse était la décision « pragmatique et responsable » à prendre. S’il est en effet absurde de dépenser des milliards alors que le besoin ne le justifie pas, il semble toujours incapable de voir la contradiction pourtant évidente entre un troisième lien autoroutier et la lutte contre les changements climatiques.

• • • • •

Les signes avant-coureurs de ce recul avaient beau se multiplier, on peut comprendre la déception et la colère de ceux qui y ont cru et qui auront l’impression d’avoir été bernés. Revenir au bon sens n’excuse pas le cynisme antérieur.

Le réflexe naturel d’un parti d’opposition est de chercher à présenter une bonne nouvelle comme une mauvaise. Le chef intérimaire du PLQ a accusé le gouvernement d’avoir « niaisé » les gens de Québec pendant cinq ans, mais il aurait été plus crédible si son parti avait lui-même indiqué clairement ses intentions. Comme dans presque tous les dossiers, la position des libéraux sur le troisième lien semblait plutôt changer au gré du vent.

Au cours de la dernière campagne électorale, Dominique Anglade se disait favorable à un tramway qui traverserait le fleuve, mais sans préciser s’il passerait sur un pont ou dans un tunnel, son emplacement, l’échéancier des travaux et leur coût.

Pour Éric Duhaime, le gouvernement a carrément « trahi » la population de Québec. « Élus sur des mensonges, combien de députés caquistes de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches vont maintenant quitter le caucus ? » a-t-il demandé. Pour se joindre au Parti conservateur, il va sans dire.

Qu’on le veuille ou non, marcher sur la peinture laisse des traces. Si le maire Bruno Marchand n’a pas caché sa satisfaction, la déception sera assurément grande dans la région de Québec, particulièrement sur la rive sud, où le taux d’approbation au troisième lien autoroutier demeurait très élevé. À la recherche d’une nouvelle raison d’être depuis l’élection du 3 octobre dernier, M. Duhaime trouvera sans doute dans cette « trahison » un meilleur thème que la chasse aux drag queens.

• • • • •

Jusqu’à présent, le débat était resté largement théorique. Le projet ne cessait d’évoluer, le coût demeurait très approximatif et nombreux étaient ceux qui doutaient — et doutent encore — qu’il voit le jour.

On ne saura jamais quel aurait été le prix politique à payer pour la CAQ si les travaux avaient été véritablement engagés et que la population dans l’ensemble du Québec avait pu prendre la mesure des dommages causés à l’environnement, au moment où la lutte contre les changements climatiques serait devenue une véritable obsession. Ce prix aurait probablement été plus élevé que ce que lui coûtera sa volte-face.

Si le nouveau projet se réalise bel et bien, la postérité sera reconnaissante à M. Legault d’avoir su discerner où se situait le véritable progrès. Sauf qu’il sera à la retraite. Pour le moment, il doit être un peu mortifié de recevoir les félicitations de QS et du PQ, à qui il reprochait de vouloir priver la région de Québec d’un projet auquel elle avait droit, après avoir toujours été négligée au profit de Montréal.

Tout comme la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, qui se serait sans doute passée du coup de chapeau de la mairesse Plante. Auprès de ses électeurs de Louis-Hébert, ce n’est pas nécessairement la meilleure recommandation.