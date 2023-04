Entrepreneuriat au féminin

L’ardeur a été ralentie le temps d’une pandémie, mais l’esprit entrepreneurial féminin se manifeste de nouveau tant au chapitre de la propriété d’une entreprise qu’au sein des conseils d’administration.

L’Indice entrepreneurial québécois publié en mars 2021 nous a appris que la récession atypique engendrée par la pandémie avait freiné l’élan entrepreneurial. Toutefois, les femmes se démarquaient dans ce ressac. On pouvait y observer que la baisse du taux d’intention, de démarches et de propriétaires est deux fois moins prononcée chez elles que chez les hommes. Elles étaient aussi plus nombreuses (24,6 %, comparativement à 17,3 % pour les hommes) à avoir repéré des occasions d’affaires durant la pandémie. Elles s’affichaient aussi en nette avance parmi les nouveaux entrepreneurs, soit 17,3 % par rapport à 10 % chez les hommes en 2020, comparativement à 10 % et 9 % respectivement en 2019. Cette observation s’inscrit dans une tendance lourde, l’essor de l’entrepreneuriat féminin ayant crû à un rythme 3,1 fois plus élevé que l’entrepreneuriat masculin au cours des 40 années ayant précédé la pandémie, a-t-on écrit.

Ce mouvement asymétrique se traduit par une augmentation aujourd’hui remarquée du nombre d’entreprises détenues par des femmes. Dans son rapport de 2023 sur l’état de l’entrepreneuriat féminin au Canada, le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat retient que 18 % des entreprises sont détenues majoritairement par des femmes, comparativement à 16,8 % en 2020 et à 15,6 % en 2017. « Les entreprises appartenant à des femmes représentent une proportion croissante des entreprises malgré les effets dévastateurs de la pandémie de COVID-19 », souligne l’étude.

Le Portail ajoute que l’écart entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la déclaration de propriété d’entreprises établies s’est également réduit. Le taux d’entreprises établies par des femmes est passé de 68 % du taux d’entreprises établies par des hommes à 77 % en 2022.

Aussi, après une diminution enregistrée au plus fort de la pandémie de COVID-19, le nombre de travailleuses autonomes a légèrement augmenté, passant de 975 200 en 2021 à 988 400 en 2022, alors que celui des hommes travaillant à leur compte continue de diminuer.

Petite ombre

Une petite ombre au tableau : les PME détenues majoritairement par des femmes ont un taux de survie inférieur à celui des PME détenues majoritairement par des hommes. En fait, le taux de survie après 14 ans est sous les 50 % dans le premier cas, sous les 60 % dans le second. Il monte cependant autour de 70 % lorsque l’entreprise est détenue à parts égales hommes-femmes.

Cette observation est également à mettre dans le contexte que les entrepreneuses canadiennes peuvent revendiquer un taux d’activité entrepreneuriale plus grand en phase de démarrage que leurs homologues masculins. Ce taux est passé de 65 % à celui des hommes en 2021 à 81 % en 2022.

Cette présence féminine accrue à la direction d’entreprises se vérifie également au sein des conseils d’administration. Un survol des entreprises composant l’indice boursier S&P/TSX a permis de mesurer que les femmes occupent désormais le tiers (33,7 %) des sièges d’administrateur au 1er janvier 2023, comparativement à 27,9 % en janvier 2020 selon ISS Corporate Solutions. La firme spécialisée en gouvernance d’entreprise parle d’un sommet. La présence la plus élevée s’observe dans les entreprises de services publics (39,1 % des sièges) et le plus bas (24 %), dans l’industrie des soins de santé.

En comparaison, les femmes occupaient 32,3 % des postes d’administrateur au sein des conseils d’administration des entreprises formant l’indice boursier américain S&P 500.

ISS ajoute dans son communiqué que le nombre de femmes cheffes de la direction dans les entreprises composant l’indice de référence de la Bourse de Toronto est passé de six à neuf entre 2020 et 2023, et le nombre de présidentes du conseil non employées, de 13 à 22.

Des entreprises plus performantes

Dans un blogue publié en septembre dernier, les analystes du Fonds monétaire international insistaient sur le fait qu’« il est essentiel d’accroître la proportion de femmes occupant des postes de direction. Plus le nombre de femmes travaillant dans les institutions financières et participant à l’élaboration des politiques financières augmente, plus la résilience financière est renforcée. Si, dans les sociétés de technologie financière, le fait d’avoir des femmes à des postes de direction mène à de meilleures performances, dans le secteur des entreprises, c’est la rentabilité qui est améliorée ».

Une étude de l’Institut Montaigne repris par le média financier français Les Échos va dans le même sens. « Plus les femmes sont présentes et intégrées à toutes les échelles de la hiérarchie, meilleurs sont les résultats pour les entreprises. » L’Institut cite les données d’un rapport réalisé par la firme McKinsey mesurant que sur un échantillon de 300 entreprises dans le monde, celles comptant le plus de femmes dans leurs instances de direction sont à 47 % plus rentables que celles qui n’en ont aucune. L’Institut ajoute que la présence d’au moins une femme dans un conseil d’administration réduirait par exemple de 20 % le risque de faillite.

La firme-conseil en ressources humaines Sodexo a mené une étude sur cinq ans prenant en compte 50 000 dirigeants dans 70 entités qui ont enregistré une amélioration de leurs résultats. « Notre étude globale sur la mixité femmes-hommes montre que les meilleures performances sont obtenues là où les femmes représentent de 40 % à 60 % des effectifs de management », a-t-elle conclu.