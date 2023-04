Merci, Catherine Fournier

Depuis que l’interdit de publication sur le nom de la victime de Harold LeBel a été levé, un symbole m’apparaît comme particulièrement lourd. Catherine Fournier, aujourd’hui mairesse de Longueuil, était aussi la plus jeune femme jamais élue à l’Assemblée nationale, en 2016, à 24 ans.

La plus jeune femme députée de l’histoire du Québec, donc, a été agressée sexuellement par l’un de ses collègues.

Le symbole frappe, parce que lorsqu’on a été une jeune femme dans le milieu politique — que ce soit comme bénévole, employée d’une formation politique ou encore élue —, on sait à quel point les risques de violences sexuelles sont réels et que la vigilance est toujours de mise. Mme Fournier elle-même, en entrevue à La Presse, évoquait cette semaine le caractère particulier du milieu politique, où « la promiscuité » est particulièrement forte entre collègues qui traversent ensemble de très longues journées sur la colline Parlementaire, à l’extérieur de leur milieu d’origine.

Prenons cette intensité des relations sociales et ajoutons-y la culture de l’alcool, le sexisme et l’âgisme ordinaires, des inégalités de pouvoir particulièrement aiguës entre différentes générations de collègues, la précarité d’emploi et, finalement, des cultures partisanes qui valorisent la loyauté à l’équipe par-dessus tout : vous avez là une recette parfaite pour créer un environnement professionnel particulièrement dangereux pour les jeunes femmes qui y évolueront.

En conférence de presse cette semaine, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon a dû répondre aux questions des journalistes sur sa réaction à l’affaire. L’élu explique d’abord avoir pris connaissance des allégations contre M. LeBel au moment de son arrestation, et qu’il a rapidement été exposé à des informations contradictoires à l’intérieur de son caucus. Son réflexe, alors, a été de ne pas contacter la victime présumée ni l’accusé (rapidement exclu du caucus), question de laisser le processus judiciaire suivre son cours.

Jusque-là, on suit son raisonnement.

La conférence de presse se corse lorsqu’on lui demande, en anglais, s’il laisserait à nouveau une jeune femme de son parti passer la nuit chez un collègue plus âgé. M. St-Pierre-Plamondon répond alors qu’à l’extérieur du lieu de travail, « les gens prennent des décisions avec leur vie privée ». « L’employeur n’a pas d’information là-dessus », ajoute-t-il, « et il n’est pas attendu que l’employeur commence à gérer comment la vie privée de chaque employé sera gouvernée ».

C’est un type de discours qui sonne, disons-le gentiment, pré-#MoiAussi… Expliquons.

Le milieu de l’enseignement supérieur est un autre de ces milieux où le sexisme et l’âgisme ordinaires règnent — la pyramide hiérarchique y est très à pic — et où les jeunes dépendent du mentorat de leurs professeurs. Avec les mobilisations féministes, les universités ont été forcées de prendre acte de la manière dont la culture du viol opère en ses rangs, souvent lorsque des profs interagissent avec des étudiantes à l’extérieur des salles de classe.

Depuis 2017, une loi a été adoptée pour obliger les établissements d’enseignement supérieur à arrêter de raisonner… comme le chef du Parti québécois. Les cégeps et les universités doivent donc adopter des politiques cadres où l’on définit les violences à caractère sexuel, modernise la gestion des plaintes et investit dans des initiatives de prévention et de sensibilisation auprès de toute la communauté.

On est donc passé d’une culture où l’on se montre surpris de l’existence des violences sexuelles à chaque cas rapporté, où l’on enjoint les gens à porter plainte, puis où l’on « respecte le travail des tribunaux », à une culture de prévention où l’on travaille à informer chaque personne qui évolue sur les campus de ses droits et responsabilités.

Même s’il reste beaucoup de travail à faire dans les cégeps et universités, il faut admettre que ce changement de paradigme est majeur.

Lorsqu’on entend Mme Fournier parler de sa réflexion dans les jours et les mois qui ont suivi l’agression, alors qu’elle ne voulait pas « déranger » sa formation politique en dénonçant un homme respecté de tous, on voit à l’oeuvre le raisonnement typique d’une victime au sein d’une organisation qui n’a pas encore opéré ce changement de paradigme. C’est ce qui se passe lorsqu’on peut porter plainte en théorie, mais qu’en pratique, le tabou social et les dynamiques de pouvoir au sein d’un milieu donné précarisent, voire tendent à punir les personnes qui nuisent aux « stars ».

Il est d’ailleurs très parlant que Mme Fournier se soit sentie la force de dénoncer qu’après avoir décidé de siéger comme indépendante. Dans le contexte, un post-mortem de l’affaire Harold LeBel qui ferait l’économie d’une réflexion critique sur la culture au sein des partis politiques et se concentrerait seulement sur l’examen du processus judiciaire passerait à côté d’un morceau essentiel.

Si la question des violences à caractère sexuel était à l’ordre du jour des activités d’orientation des nouveaux élus, si les partis politiques étaient obligés de sensibiliser leurs membres au phénomène, si un processus de plainte pour leurs employés et bénévoles était encadré par le Directeur général des élections du Québec (on jase…) ou que celui de l’Assemblée nationale était revu et corrigé pour mieux servir les victimes, le milieu politique commencerait alors à cheminer dans ce changement de paradigme déjà à l’oeuvre dans le milieu de l’enseignement supérieur, mais aussi des arts et de la culture, par exemple, depuis le mouvement #MoiAussi.

Depuis la levée de l’interdit de publication sur son nom, Mme Fournier elle-même lance dans l’espace public plusieurs idées qui vont en ce sens. Alors qu’elle était toujours députée, elle appuyait aussi déjà, par ailleurs, le collectif La voix des jeunes comptent, qui pousse pour une loi-cadre contre les violences sexuelles dans les écoles primaires et secondaires.

Pour son courage, mais aussi pour ses idées, et son choix d’utiliser sa voix pour éviter que d’autres subissent le même sort, on doit toutes à Catherine Fournier une fière chandelle. Du fond du coeur, on doit donc lui dire merci.

Anthropologue, Emilie Nicolas est chroniqueuse au Devoir et à Libération. Elle anime le balado Détours pour Canadaland.