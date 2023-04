Les laideurs printanières

Nous y voilà enfin, à ce début de printemps qui nous laisse espérer des temps plus chauds. En avril, ne te découvre pas d’un fil, dit l’adage, mais force est d’admettre que la chaleur de la fin de semaine a permis aux humains et à la nature de se découvrir un tant soit peu. Il faudra quand même patienter pour le début du jardinage. En attendant, rien n’empêche de préparer nos terrains à accueillir les futurs végétaux qui égayeront nos milieux de vie.

C’est aussi à ce moment de l’année que nous constatons avec désespoir combien de saletés et de nuisances urbaines cachées un peu partout se sont accumulées durant l’hiver. Comme chaque année, avec la chaleur vient le constat qu’on doit nettoyer les espaces publics au plus vite pour bien en profiter. Partout, les gouvernements de proximité s’activent, à la hauteur de leurs besoins et de leurs capacités, à redonner un peu de beauté à leur territoire.

Cette routine printanière que les gestionnaires connaissent bien semble toujours surprendre certains commentateurs de l’arène politique. Comme si les villes prenaient un malin plaisir à salir elles-mêmes leur territoire pour se donner une tâche supplémentaire qui n’a pourtant rien d’une valeur ajoutée. Que dire de ces nombreux jets de peinture qui enlaidissent les murs des bâtiments partout, résultats de délinquants insouciants qui, comme des chats qui urinent partout pour délimiter leur territoire, nous imposent le navrant portrait du saccage public ?

Le nettoyage du printemps est, de fait, un fardeau opérationnel répétitif qui grève les finances publiques inutilement. La tâche est ardue, et les attentes impossibles à satisfaire. Car, il faut bien le dire, partout résonne le mot « incompétence ». On critique tout haut l’incapacité des décideurs publics tout en les accusant de faire preuve d’insensibilité aux besoins de base d’une population qui attend que ses gouvernements de proximité en fassent toujours plus pour elle. Après tout, elle paie ses taxes.

Mais que fait-on du civisme et de la responsabilité individuelle et collective de prendre soin de son bout de terrain, que ce soit la petite partie d’espace public qui borde notre porte ou le parc qu’on fréquente avec les amis et les enfants ? Pris un à un, les petits gestes simples peuvent avoir des incidences incalculables sur l’amélioration de la beauté en ville et la diminution de la tâche dévolue aux employés municipaux.

Je ne parle pas de faire le boulot à la place des cols bleus. Je propose seulement de faire de petites actions empreintes de fierté et d’orgueil pour rendre la ville belle. On dirait qu’un désamour profond nourrit nos inactions collectives et nous empêche de nous autoréguler individuellement devant les comportements incivils qui défigurent le paysage de nos espaces de vie. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : ce sont de nos milieux de vie que nous ne prenons pas soin. La ville, pourtant, c’est nous, ce n’est pas une entité obscure et invisible.

Il y a quelque chose d’incongru à reprocher aux autorités locales les multiples tags et graffitis sur les murs de bâtiments privés. C’est comme si l’argent des taxes devait servir à l’entretien minimum d’un bien privé. La responsabilité sociale d’un propriétaire à prendre soin lui-même de son bien, à ses frais, on en fait quoi, alors ? D’autant que les villes ne peuvent pas nettoyer un mur privé sans avoir préalablement obtenu la permission du propriétaire. Et si, par malheur, elle abîme le mur, le propriétaire a tout le loisir de poursuivre la Ville pour détérioration de son bien privé. Alors, à quoi bon prendre ce risque ?

Ça me fait penser à notre enthousiasme collectif quand on a pris nos parcs d’assaut pendant la pandémie. Cet enthousiasme avait conduit à une accumulation de déchets partout, jusqu’à créer des dépotoirs à ciel ouvert. Bien entendu, les instances de contrôle, plusieurs citoyens et des médias avaient conclu à un manque de poubelles dans nos parcs et à leurs abords, et plus largement à des lacunes en matière de planification de la part de la Ville. Rien sur le manque de civisme et l’absence de savoir-vivre minimal de ceux qui avaient laissé partout les résidus de leur fête accompagnée d’aliments suremballés.

C’est drôle, certaines villes font l’inverse, elles retirent les poubelles des parcs pour s’assurer que ce lieu demeure un espace de beauté et de contemplation. Vous savez quoi ? Ça fonctionne. Les gens s’habituent et changent leurs habitudes. Nous, à la place, on demande plus de poubelles pour compenser les comportements incivils. Et si on pensait autrement en commençant par nous responsabiliser individuellement quant à notre rôle de créateur de beauté dans la ville ?

Trois petits gestes pourraient tout changer : nettoyer l’espace public devant notre maison, rapporter nos déchets avec nous au lieu de les déposer dans les paniers publics et nettoyer les graffitis sur notre maison.

Imaginez ce que ces trois petits gestes individuels pourraient avoir comme effet sur la splendeur retrouvée de nos territoires urbains. N’est-il pas temps d’arrêter d’attendre que les gouvernements fassent tout à notre place ? Ah non, j’oubliais, pour certains, la responsabilité sociale et individuelle vient seulement en option quand on paie ses taxes…