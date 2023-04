Déficit de productivité (bis)

Pour le Québec, le plus dur reste à faire dans sa marche vers l’élimination de l’écart de richesse avec l’Ontario.

Québec en a rajouté dans son budget du 21 mars. « Le gouvernement poursuit ses efforts pour créer de la richesse et accroître le potentiel économique du Québec. Il maintient son objectif de réduire l’écart de PIB réel par habitant avec l’Ontario à moins de 10 % d’ici 2026. En plus des 9,2 milliards de dollars prévus pour améliorer le revenu disponible des Québécois, des investissements totalisant 2,9 milliards de dollars d’ici cinq ans permettront d’agir sur les déterminants de la croissance économique que sont les gains de productivité, l’innovation, la valorisation des régions et l’augmentation du bassin de travailleurs qualifiés », lit-on dans la documentation.

Le gouvernement Legault s’approche de ce premier objectif. « Quand nous sommes arrivés au pouvoir, l’écart était de 16,4 % du PIB par habitant. Nous en sommes maintenant à 12,8 % », s’est réjoui le ministre des Finances, Eric Girard, lors de la présentation de sa mise à jour économique en décembre. Outre la cible de 2026, il s’est aussi donné pour objectif de rattraper le niveau de vie de l’Ontario d’ici 2036. Pour ce faire, l’effort doit venir à 80 % de l’accroissement de la productivité, à 10 % de l’augmentation du bassin de la population active et à 10 % du taux d’emploi.

Or cette distance à parcourir ne s’inscrira pas dans la continuité de l’élan. D’autant que l’Ontario ne demeurera pas immobile. « Si aucune nouvelle politique visant à stimuler le PIB potentiel du Québec n’est mise en place, l’écart entre les PIB potentiels par habitant du Québec et de l’Ontario se réduira au mieux de 0,4 point de pourcentage par année […] À ce rythme, et compte tenu de l’incertitude, jusqu’à 15 années supplémentaires seraient nécessaires pour éliminer la moitié de cet écart », ont estimé des économistes de la Banque Scotia.

Dans son bilan 2022, le Centre de productivité et de prospérité (CPP) soutient que, si le Québec maintenait le rythme de croissance enregistré au cours de la période 2016-2019 (soit 1,74 % par année, ou une croissance 1,5 fois plus rapide que la tendance historique) et que l’Ontario maintenait la même cadence (soit 1,17 %, un rythme proche de la tendance historique de 1,11 %), le Québec rattraperait l’Ontario aux alentours de 2039. Mais encore faut-il que cette performance puisse se maintenir.

À la Scotia, on souligne que, si le Québec enregistre une croissance légèrement plus rapide de son PIB potentiel que l’Ontario depuis 2020, l’écart peut notamment s’expliquer par le choc d’offre et les perturbations sur la chaîne d’approvisionnement, particulièrement ressenties dans le secteur automobile. « Principalement en raison de l’immigration plus importante et de l’élimination graduelle des contraintes d’offre […], nous prévoyons qu’au cours des prochaines années le PIB potentiel de l’Ontario croîtra un peu plus rapidement qu’au Québec », soit respectivement de 2 % et de 1,6 % annuellement.

Aussi, du début de 2017 à la mi-2019, la croissance tendancielle de l’intensité du capital par emploi était de 1 % au Québec, contre 0,2 % en Ontario, ce qui favorise ainsi la croissance de la productivité de la main-d’oeuvre québécoise. Depuis, la progression est similaire entre les deux provinces.

Enfin, en raison de l’immigration plus forte en Ontario et du vieillissement de la population plus rapide au Québec, les économistes de la Scotia prévoient un écart de croissance annuelle de la population se situant entre 0,6 et 0,8 point de pourcentage favorisant l’Ontario. Ce qui, toutefois, produit un effet en définitive neutre sur le PIB par habitant.

De son côté, le CPP reprend un scénario de vieillissement de la population proposé par Statistique Canada, qui calcule que la croissance annuelle moyenne de la population du Québec d’ici 2036 sera deux fois plus faible qu’en Ontario (0,7 % contre 1,6 %). Plus important encore, « la population en âge de travailler — les 15 à 64 ans — devrait progresser quatre fois plus lentement au Québec qu’en Ontario (0,3 % contre 1,2 %) ».

Bref, « notre analyse montre que le Québec fait bonne figure par rapport à l’Ontario en ce qui a trait au taux de chômage d’équilibre et à la croissance de la productivité multifactorielle. Toutefois, des améliorations sont nécessaires concernant l’évolution future du taux d’activité et de l’intensité du capital ». Les économistes de la Scotia invitent ainsi à stimuler l’investissement en capital fixe des entreprises par des interventions ciblées et à viser un accroissement de l’intensité du capital par travailleur.

Le CPP ne cesse également de le marteler. D’autant que le vieillissement de la population et la rareté de main-d’oeuvre imposent un plus grand niveau de substitution entre le travail et le capital. « Les 5960 $ par habitant qui séparent actuellement le Québec de l’Ontario devront être récupérés sur la base d’une croissance accélérée de la productivité québécoise. »

Et le CPP d’ajouter : En 2021, plus de 80 % des sommes allouées sous la forme de crédits d’impôt ciblaient l’emploi, finançant de facto une partie des salaires afférents. « Particulièrement aberrante dans un contexte où l’enjeu de la rareté de la main-d’oeuvre freine la croissance économique, cette approche réduit presque à néant l’efficacité de l’aide fiscale. »

« Une importante réflexion de fond devra s’amorcer pour sortir l’appareil gouvernemental de sa logique de protection de l’emploi et de croissance de la taille des entreprises en matière de développement économique. »