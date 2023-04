Petites méditations sur le (prin)temps

Il faisait beau à s’en déchirer l’horaire. L’agenda pourrait attendre, le soleil nous réclamait sur le balcon, avec tout autour ce terrain un peu boueux typique des débuts de printemps, quand le sol peine encore à s’imbiber de tout ce qui lui fond sur le dos. J’avais récupéré la petite un peu plus tôt à la maternelle, dans un geste de douce rébellion qui me semblait requis face aux mois qui demeuraient trop longs avant les vraies vacances. Je m’étais imaginée en train d’écrire ma chronique ou mes travaux de session assise dehors tandis qu’elle jouerait avec la chienne, et que je pourrais combiner toutes ces femmes en moi, dans une forme d’harmonie qui donnerait la réplique au soleil.

Mais il plombait sur mon écran, ce soleil. Le parasol était introuvable dans la remise. La petite avait glissé dans la boue tandis que la chienne lui sautait dessus, et le grand frère était revenu de l’école avec un mal de ventre. Je m’étais impatientée en réclamant « cinq minutes sans être dérangée » puis j’avais fini par pleurer de découragement quand le « maman je me sens pas bien » s’était transformé en réelle gastro pour le plus vieux, la troisième depuis janvier.

Les illusions de mère ont tendance à oublier que les glissements de terrain sont toujours à deux, trois circonstances de se produire, le sol de la parentalité étant tout aussi boueux que celui du début de printemps, avec ou sans soleil.

Mais, comme les larmes de mères qui nettoient du vomi ne sont jamais que des petites larmes fuyant d’amortisseurs un peu usés, elles passent aussi vite qu’elles sont arrivées.

Le printemps continuait de façonner le monde, transformant le dehors en théâtre pour de vastes retrouvailles. Il fallait vite aller redécouvrir nos pousses vertes, les myosotis qui tapissaient le terrain près du CHSLD, nos voisins, nos vélos et tous ces gestes que nous avaient désappris l’hiver et le froid, et les couches de neige qu’ils avaient jetées sur nos élans.

Mon pays, c’est le printemps, quoi qu’en disent les poètes-monuments.

Un regard au-dehors avait suffi à me ramener dans le « sens du monde », d’autant que la fenêtre de ma cuisine donne sur un bois qui, lui, cache à peine mon voisin des quinze dernières années : le CHSLD. Immeuble imposant dans sa structure autant que dans sa symbolique, ce qu’il contient en ses murs agit toujours en moi tel un rappel du temps qui passe et qui nous échappe, de la fragilité des choses et des souvenirs qui pourraient un jour s’effilocher de moi, juste le temps que je traverse le bois, que je me retrouve de l’autre côté du miroir, à peut-être regarder de ma petite fenêtre une maison qui me rappellerait quelque chose de bon.

Ce CHSLD voisin nous inspire mille et une blagues à propos d’un tunnel creusé sous les bois qui nous permettrait de ne jamais quitter notre maison, ses souvenirs et ses échos, sauf pour aller recevoir de l’autre côté des soins qui n’encombreraient pas nos enfants. Nous rions pour ne pas pleurer la misère devinée derrière les petites fenêtres qui s’accumulent en hauteur, montant plus haut que les arbres, contenant des mondes qu’on imagine faits de solitude, de tristesse, de confusion et d’errance.

Nous sourions parfois en pensant qu’il y a sûrement de la lumière aussi qui entre par ces mêmes petites fenêtres, la même qui nous appelle au-dehors, la même qui se rend dans nos fenêtres à nous, de notre côté du bois, celui où nous avons encore tant de luxueuses minutes qui s’écoulent pour nos desseins.

Le CHSLD, mon voisin de gauche, mon petit déclencheur de tant de « méditations sur le temps », me permet toujours de me sortir de mes microdrames de femme privilégiée. Il me ramène à la verticale du temps, dans cette seule posture possible, celle qui comprend que rien, absolument rien ne m’est garanti. Je l’en remercie, lui, et son bois, que j’espère seulement ne jamais voir transformé en stationnement.

Une fois le grand couché, hydraté, « gravolé », nous sommes sorties sans manteau, ce jour-là, la petite et moi, même si c’était avril — et que vous connaissez la suite. Sur la route à sens unique d’à côté de la maison, elle a repris son petit vélo rose-sans-petites-roues, celui qu’elle n’arrivait pas tout à fait encore à manoeuvrer l’automne dernier. Soudainement si grande, habile, elle s’est mise à pédaler seule sans que je soutienne le banc, déployant sa fierté sur son équilibre maintenu, arrachant à la petite enfance un de ses derniers triomphes.

Elle était déjà si grande, ma petite.

Sur la route à sens unique, elle filait déjà loin, allant dans la seule direction possible, celle qui la mènerait elle aussi dans longtemps, très, très longtemps, souhaitais-je, à un jour envisager une sorte de traversée de l’autre côté du bois.

Je retenais d’autres larmes de mère, celles-là plus douces, quand ma fille croisa sur sa route une dame allant en sens inverse, assise dans un fauteuil roulant poussé par un homme qui avait bien dû un jour triompher lui aussi de la petite enfance sur son vélo à deux roues sous son regard à elle, sa mère autrefois jeune, usée parce que mère, mais si jeune.

C’était le printemps pour tout le monde, pour mes voisins de gauche aussi.

Le regard perdu dans un ailleurs mystérieux, elle croisa une petite fille triomphante sur son vélo rose et lui sourit, comme si cela lui rappelait quelque chose de bon.